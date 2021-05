Policija neiebilst palielināt braukšanas ātrumu līdz 110 km/h divos autoceļu posmos

Valsts policijai nav pamata liegt divos valsts galveno autoceļu posmos atļauto braukšanas ātrums vasarā palielināt līdz 110 km/h, atzina Valsts policijā.

Satiksmes drošības eksperti ir izvērtējuši konkrētos ceļa posmus, kur atļautais braukšanas ātrums būs 110 km/h, un, ņemot vērā, ka šajos posmos ir drošs un jauns ceļa segums un droša apkārtējā infrastruktūra, kur pretējās braukšanas joslas ir atdalītas ar zaļo zonu vai aizsargbarjerām, kas praktiski izslēdz iespēju notikt frontālām sadursmēm, nav pamata neatļaut vasaras sezonā palielināt atļauto braukšanas ātrumu līdz 110 km/h, uzsver policijā.

Tāpat atļautā braukšanas ātruma palielināšana posmos, kur ir sakārtota infrastruktūra, mazinās iespējamās stresa situācijas un autovadītāju vēlmi apdzīt citus satiksmes dalībniekus.

Šie ceļu posmi ir izvērtēti, ņemot vērā arī ceļu satiksmes negadījumu statistiku, un, kā liecina šie dati, posmos, kur tiks palielināts maksimālais atļautais braukšanas ātrums no 90 km/h uz 100 vai 110 km/h, nav konstatēti smagi satiksmes negadījumi vai tādi vispār nav notikuši.

"Ja pēc šādam satiksmes organizācijas izmaiņām tiks konstatēts negadījumu pieaugums vai citi satiksmes drošības apdraudējumi, noteiktie atļautā braukšanas ātruma palielinājumi var tikt pārskatīti. Neskatoties uz to, ka maksimālais atļautais braukšanas ātrums konkrētos ceļa posmos vasaras periodā tiks palielināts, aicinām autovadītājus būt atbildīgiem un izvērtēt braukšanas apstākļus, kā arī savas braukšanas prasmes," uzsver Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.

Jau ziņots, ka maksimālais braukšanas ātrums 110 km/h būs Vidzemes šosejas posmā no Tallinas šosejas līdz rekonstruētā posma beigām pie "Sēnītes" un uz Jūrmalas šosejas.

Savukārt maksimālais braukšanas ātrums 100 km/h būs uz Tallinas šosejas, Saulkrastu apvedceļa posmā un posmā no Jelgavkrastiem līdz Svētciemam, uz Daugavpils šosejas posmā no Salaspils līdz Ikšķilei un uz Jelgavas šosejas posmā no Rīgas robežas līdz satiksmes pārvadam Jelgavas apvedceļā.