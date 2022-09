Policija notvērusi kauslīgo 'Maybach' šoferi

Pirmdien ap pulksten 18 Valsts policija "Maybach" markas automašīnu, kuras vadītāju iepriekš lūdza atpazīt Rīgas pašvaldības policija (RPP) pamanīja Valdemāra ielā. Vadītājs tika apturēts un pēc brīža ieradās RPP darbinieki, kuri pārņēma darbu notikuma vietā, portālam "Delfi" apstiprināja RPP preses pārstāvis Toms Sadovskis.

Kā ziņots, RPP lūdza atpazīt video redzamo vīrieti, kurš 25. augustā ap pulksten 18.30 netālu no Rīgas autoostas agresīvi izturējies pret kādu cilvēku, draudot viņam ar ieroci, lamājoties, un sperot ar kāju.

Policijā par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process.

Netālu no Rīgas starptautiskās autoostas "Maybach" automašīnas vadītājs centās nogriezt ceļu, bet cietušais to nepalaida. Pēc mirkļa agresors izkāpa no mašīnas un ar cieņu aizskarošiem vārdiem draudēja sūdzības autoram, izvelkot no somas ieroci, taču, ieraugot, ka apkārt ir daudz cilvēku, ielika ieroci atpakaļ somā un uzbruka cietušajam, iesperot ar kāju.

Vēlāk cietušais vērsās ar iesniegumu policijā.

Ņemot vērā notikuma apstākļus, RPP nepieciešams identificēt video redzamo vīrieti. "Ja atpazīsti personu, lūdzam zvanīt policijai," informēja RPP.