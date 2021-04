'Porsche' izstrādājis videi saudzīgāku degvielu

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanai vācu autoražotājs "Porsche" un amerikāņu naftas kompānija "ExxonMobil" attīsta un testē jaunus alternatīvās degvielas veidus – atjaunīgo sacīkšu biodegvielu un e-degvielu.

Atjaunīgā sacīkšu automobiļu degviela "Esso" ir "Porsche" un "ExxonMobil" kopdarbs. Degvielas pirmās versijas sastāvā ir "ExxonMobil" zinātnieku un inženieru īpaši izstrādātās progresīvās biodegvielas.

Analīzes liecina, ka minētā šķidrā degviela spēj ievērojami samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas. Pirmo reizi šo atjaunīgo degvielu "Porsche" trasē izmēģināja 30. martā Zandvortā, Nīderlandē. Savukārt sacīkstēs to pārbaudīs "Porsche Mobil 1" šī gada superkausa sezonā, kas sāksies 23. maijā Monako trasē, Montekarlo.

Nozīmīgs solis ceļā uz kaitīgo izmešu samazināšanu ir arī "ExxonMobil" un "Porsche" kopīgais darbs e-degvielas jeb uztvertā oglekļa dioksīda un ūdeņraža sintētiskās degvielas izgatavošana. Abi uzņēmumi plāno, ka jau 2022. gadā izmēģinās otru "Esso" versiju ar e-degvielas sastāvdaļām. Sagaidāms, ka e-degviela pēc pielāgošanas mūsdienu vieglo auto degvielas standartiem, samazinās siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas līdz pat 85%.

"Uzņēmuma galvenā prioritāte ir mūsu auto elektrifikācija," norāda "Porsche AG" valdes loceklis un atbildīgais par pētniecību un izstrādi Mihaels Šteiners.

Pēc Šteinera teiktā, e-degviela ir vērtīgs papildinājums "Porsche" elektriskās piedziņas stratēģijai. "Tā ļauj "Porsche" klientiem izmantot videi saudzīgāku degvielu gan ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotos automobiļos, gan arī "plug-in" hibrīdos. Sadarbība ar "ExxonMobil" ļauj mums izmēģināt e-degvielu sarežģītos apstākļos sacīkšu trasē. Šis ir nākamais solis, lai e-degviela kļūtu par pieejamu aizvietotāju tradicionālajai degvielai ar zemāku siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu līmeni," piebilst Šteiners.

E-degvielu plānots iegūt "Hori Oni" izmēģinājumu rūpnīcā Čīlē. Tur no atmosfēras uztverto oglekļa dioksīdu apvienos ar saražoto ūdeņradi, lai ražotu metanolu. "Exxon-Mobil" nodrošina patentētās tehnoloģijas licenci un atbalstu, lai pārvērstu metanolu benzīnā, no kā, savukārt, iegūst degvielu ar zemāku oglekļa izmešu daudzumu. Izmēģinājuma posmā 2022. gadā plānots saražot aptuveni 130 000 litru e-degvielas. Kā degvielas galvenais patērētājs, "Porsche" to izmantos "Porsche Mobil 1" 2022. gada superkausa sezonā.

"Pēdējos 25 gados mēs esam sadarbojušies ar "Porsche", izstrādājot augstas veiktspējas produktus, kas atbalsta šī vācu autoražotāja spēkratu veiktspēju gan sacīkstēs, gan uz ceļiem," stāsta "ExxonMobil Fuels & Lubricants" stratēģijas un plānošanas viceprezidents Endrjū Madens. "Mūsu sadarbība pie atjaunīgās un e-degvielas ir svarīgs solis, lai novērtētu šo degvielu tehniskās iespējas un komerciālo dzīvotspēju, jo tās varētu ievērojami samazināt kaitīgos izmešus," tā Madens.

Sadarbība ar "Porsche" balstās uz "ExxonMobil" pastāvīgajiem centieniem izstrādāt un nodrošināt zemu izmešu enerģijas risinājumus, kas var palīdzēt automobiļiem un kravas automašīnām samazināt degvielas patēriņu. Piemēram, augstas efektivitātes degviela, smērvielas, mūsdienīgi plastmasas un citi produkti. Abi uzņēmumi sadarbojušies elektrisko automobiļu tirgum īpaši veidotas smērvielu līnijas "Mobil EVrange" izstrādē.