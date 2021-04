'Porsche' modeļi pārtop spilgtos mākslas darbos

Apvienojot auto industrijas sasniegumus ar fantāzijas lidojumu mākslā, rodas apbrīnas vērts rezultāts. Daudzi talantīgi mākslinieki savu radošumu izpauduši arī uz leģendārajiem "Porsche" automobiļiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mākslinieciski noformētam automobilim savā industrijā var būt dažādas nozīmes. Taču neatkarīgi no tā, vai tas ir īpašam pasākumam par godu krāsots spēkrats, vai arī mākslinieks vienkārši vēlējies paspēlēties ar krāsām un formām, ikviens mākslas darbs pauž unikālu stāstu. Un nereti šie stāsti piesaista daudzu auto entuziastu uzmanību, nonākot izsolēs.

Apgleznoto auto "ziedu laiki" bija 60. un 70. gadi, kad šādas radošās izpausmes bija praktiski neatņemama kontrkultūras daļa. Daudzi hipiju kustības dalībnieki mēdza braukt ar koši apgleznotiem "Volkswagen" busiņiem. Arī mūsdienās auto kā mākslas darbi nav retums, taču vien daži no tiem izpelnījušies īpašu uzmanību.

"Nakts karaliene" gaida savu bruņinieku

Pērn decembrī "Leuehof" "pop-up" restorānā Cīrihē tapa mākslas darbs – Ņujorkas mākslinieka Ričarda Filipa 2010. gada šedevrs "Nakts karaliene" ietērpa pirmo pilnībā elektrisko "Porsche" sporta automobili "Taycan 4S Artcar". Radīt šo dzīvīgo kaktusu ziedu gleznu Filipu iedvesmojusi šveiciešu mākslinieka Ādolfa Dītriha daiļrade. Glezna vispirms tika uzdrukāta uz īpašas vinila plēves gandrīz astoņu kvadrātmetru platībā un pēc tam rūpīgi uzklāta automobiļa virsbūvei.

Foto: Publicitātes foto

""Nakts karaliene" ir centrālais mākslas darbs "uz riteņiem" "RM Sotheby's" labdarības izsolē, kas tiešsaistē norisinās no 6. līdz 13. aprīlim. Visus izsoles ieņēmumus saņems Šveices labdarības organizācija "Suisseculture Sociale", lai palīdzētu Covid-19 laikā krīzē nonākušiem māksliniekiem," norāda "Porsche Latvija" centra vadītājs Ivars Norvelis.

Cīņa ar vēzi iedvesmo pievērsties mākslai

Kad gleznotājs un auto entuziasts no Losandželosas Ītans Lipšics 2017. gadā nopietni saslima, viņa dzīve pilnībā mainījās. Aizejot no biznesa vadītāja amata, Lipšics savu radošo enerģiju nolēma izmantot mākslā un tieši automašīnu apgleznošanā.



Kā pirmo viņš apgleznoja "Honda Del Sol", kuru pārdeva vietējai mākslas galerijai Meksikā. Savukārt vēl viens nozīmīgs Lipšica radītais darbs – ar roku apgleznots "Porsche 928" – šobrīd joprojām ir pieejams iegādei populārajā amerikāņu sludinājumu vietnē "Craigslist". Autors tic, ka ar savu mākslu viņš atmodina cilvēkos mīlestību un prieku.

Uz finiša taisnes

2019. gadā "Porsche" kārtējo reizi pārsteidza slaveno 24 stundu Lemānas sacīkšu dalībniekus un skatītājus. Šķērsojot finiša līniju, leģendārais "919 RSR" modelis kļuva ne tikai par sacensību uzvarētāju, bet arī par pirmo "mākslas auto", kas jebkad triumfējis pasaules aizraujošākajās izturības sacīkstēs.

Foto: Publicitātes foto

Mākslas darbu radīja jau iepriekš pieminētais ņujorkietis Ričards Filips, sadarbojoties ar "Porsche" ražotnes pilotu un vēstnesi Jorgu Bergmeisteru. Strādājot kopā ar citiem nozares profesionāļiem, komandai izdevās panākt lielisku rezultātu, pielāgojot divdimensionāla vizuālā noformējuma pieskaņošanu izteikti izliektajām "Porsche 919 RSR" formām.

Hipiju ikona Dženisa Džoplina un viņas "Porsche 356 C"

"Visi mani draugi brauc ar "Porsche"…" – tā dzied slavenā amerikāņu dziedātāja un komponiste Dženisa Džoplina. Taču patiesībā arī viņai pašai piederēja šī ražotāja auto – "Porsche 365 C" 1965. gada kabriolets, kuru noteikti bija grūti nepamanīt.

Foto: Publicitātes foto

Kad Džoplina 1968. gadā iegādājās šo automobili, tas bija pērļu pelēkā krāsā, un pavisam drīz viņa šo dizainu nolēma mainīt. Pie darba ķērās Džoplinas draugs Deivs Ričards. Plakātu veidotājs Ričards iedvesmai izmantoja 60. gadu notikumus, Džoplinas dzīvi un stilu, radot košu un izteiksmīgu "Porsche 365 C" noformējumu. Viņa ar šo auto brauca katru dienu, un tas kļuva par neatņemamu dziedātājas tēla daļu. Pēdējos gados automobilis ir bijis pieejams apskatei vairākos muzejos.

Astoņi unikāli "Porsche 911" kabrioleti

Daudzi auto entuziasti piekritīs, ka "Porsche 911" jau paši par sevi ir mākslas darbi. Taču grupa mākslinieku no Kvebekas nolēma spert soli tālāk un izmantot šo klasiskos automobiļu modeļus kā "audeklu" iespaidīgu zīmējumu radīšanai projektā "The Art Cars Project" 2006. gadā.

Astoņi mākslinieki no Kanādas un citām pasaules valstīm apgleznoja astoņas "Porsche 911" automašīnas. Katrā no šiem darbiem viena no pasaules auto industrijas ikonām parādījās ar savu īpašo lomu un vēstījumu.