'Porsche' pārdošanas ieņēmumi pieauguši līdz 37 miljardiem eiro

"Porsche" aizvadītā gada finanšu rezultāti sasnieguši jaunus rekordus – grupas pārdošanas ieņēmumi pieauguši līdz 37,6 miljardiem eiro un pamatdarbības peļņa līdz 6,8 miljardiem eiro.

Kopumā "Porsche AG" 2022. finanšu gadu noslēdzis ar četriem jauniem rekordiem. Pirmkārt, grupas pārdošanas ieņēmumi 2022. gadā bija 37,6 miljardi eiro, kas ir par 13,6% vairāk nekā pirms gada. Otrkārt, uzņēmuma pamatdarbības peļņa bija 6,8 miljardi eiro, iepriekšējā gada rezultātu pārsniedzot par 1,5 miljardiem eiro. Visbeidzot, uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi no pārdošanas pieauga no 16% līdz 18%, un tīrā naudas plūsma 2022. gadā pieauga no 3,7 miljardiem eiro līdz 3,9 miljardiem eiro.

"Mūsu panākumu atslēga ir uzlabota piedāvājuma pozicionēšana, spēcīga produktu kombinācija, pārdoto automobiļu skaita pieaugums, valūtas maiņas kursu ietekme un mūsu stingrā izmaksu disciplīna," saka "Porsche AG" valdes priekšsēdētāja vietnieks un par finansēm un IT atbildīgais valdes loceklis Lucs Meške.

"Porsche AG" pasūtījumu apjoms ir augstā līmenī, un uzņēmums pērn klientiem spēja piegādāt 309 884 automobiļus, neskatoties uz Ukrainas kara radīto ietekmi, koronavīrusa pandēmijas izaicinājumiem un globālo piegāžu tīklu traucējumiem. Tas ir kāpums par 2,6% salīdzinājumā ar 2021. gadu.

"Sarežģītos darbības apstākļos mēs sasniedzām spēcīgāko rezultātu "Porsche" vēsturē. Arī 2022. gadā mēs kārtējo reizi spējām piedāvāt saviem klientiem jaunus un aizraujošus produktus. Tas ir lieliskas komandas veiktspējas rezultāts," norāda "Porsche AG" valdes priekšsēdētājs Olivers Blūme.

"Road to 20" programma padara "Porsche" zīmolu vēl spēcīgāku

"Porsche" komanda turpina izvirzīt augstus nākotnes mērķus. 2023. gadā uzņēmums uzsāka savu vērienīgo programmu "Road to 20" ("Ceļš uz 20"), ar kuru "Porsche" ilgtermiņā tiecas panākt apgrozījuma rentabilitāti virs 20%.

Programma "Road to 20" ir turpinājums veiksmīgajai "Rentabilitātes programmai 2025", ar kuru "Porsche" iepriekšējos gados padarīja sevi noturīgāku pret krīzēm.

"Ar šo programmu mēs padarām "Porsche" zīmolu vēl elastīgāku un spēcīgāku nekā jebkad agrāk. Mēs vēlamies palielināt mūsu ieguldījumu peļņas normas kvalitāti un padarīt mūsu produktus vēl pievilcīgākus," skaidro Meške.

No šīs spēka pozīcijas vācu sporta automašīnu ražotājs 2022. gada 29. septembrī aizsāka jaunu ēru ar lielāko IPO Eiropā. Pēc Meškes vārdiem, iegūtā autonomija "Porsche" sniedz papildu iespēju uzlabot auto programmatūras un akumulatoru tehnoloģijas.

Ambicioza elektriskā stratēģija ar pilnībā elektrisko "Cayenne"

Vienlaikus "Porsche" vēlas turpināt savu ambiciozo elektrifikācijas stratēģiju. Pilnībā elektriskais "Macan" jau nonācis finiša taisnē un būs pieejams klientiem 2024. gadā. Savukārt pilnībā elektrisko "718" plānots tirgū laist 2025. gadā. Tam sekos pilnībā elektriskais "Cayenne". Ceturtās paaudzes SUV akcentēs "Porsche" mērķi līdz 2030. gadam sasniegt 80% pilnībā elektrisko modeļu īpatsvaru jauno automobiļu tirgū.

"Porsche" arī plāno paplašināt savu produktu portfeli ar pilnībā elektrisku SUV, kas tiks pozicionēts virs "Cayenne". Šis jaunais automobiļa koncepts ir izstrādāts, lai piedāvātu jaudīgu veiktspēju un automatizētas braukšanas funkcijas ar tipisko "Porsche" dizainu, kā arī ar pilnīgi jaunu salona iekārtojumu. Tas būs balstīts uz "Porsche" izstrādāto platformu "SSP Sport".

"Ar "Porsche" elektrisko stratēģiju mēs uzsveram un nostiprinām savas sporta luksusa klases automobiļu pozīcijas. Mēs paredzam peļņas iespējas šajā segmentā, jo īpaši Ķīnā un ASV," skaidro Blūme.

Jau paredzēts, ka 2023. gadā "Cayenne" piedzīvos vienus no plašākajiem uzlabojumiem "Porsche" vēsturē. Trešās paaudzes modeļa atjauninājumi ietver trīs "plug-in" hibrīdus ar lielāku nobraukšanas attālumu. Pateicoties jaunajai šasijai, būs pieejams arī vēl plašāks auto iespēju klāsts, līdzsvarojot "Porsche" izslavēto veiktspēju uz ceļa, komfortu garo distanču braucienos un bezceļa posmos.

"Porsche" apstiprina vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus

"Porsche" izvirzījis sev arī ambiciozus ilgtspējas mērķus. Atbilstoši savai stratēģijai uzņēmums strādā pie tā, lai 2030. gadā izveidotu oglekļa neitrālu automobiļu tīklu. Tas ietver arī neto oglekļa neitrālu izmantošanas posmu nākamajiem BEV modeļiem, pamatojoties uz pieņemto kopējo nobraukumu 200 000 kilometru vienam automobilim.

"Ja ekonomiski sarežģītie apstākļi vēl vairāk nepastiprināsies, mēs sagaidām, ka grupas apgrozījuma rentabilitāte 2023. finanšu gadā veidos aptuveni 17-19%," norāda Meške. Šīs vadlīnijas ir balstītas uz grupas pārdošanas ieņēmumiem no aptuveni 40 līdz 42 miljardiem eiro.

2023. gadā "Porsche" ir divi iemesli svinībām: "Porsche" sporta automobiļu 75 gadu jubileja un "911" 60 gadu jubileja. Jūnijā sporta automašīnu ražotājs atgriežas Lemānas 24 stundu sacīkstēs. Klasisko sacensību 100. gadadienā "Porsche" atkal cīnīsies par uzvaru kopvērtējumā ar jaunizstrādāto "Porsche 963".