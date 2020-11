"Porsche Taycan" ir iekļuvis Ginesa pasaules rekordu grāmatā kā elektromobilis, ar kuru ir veikta ilgākā sānslīde jeb "drifts". Pasaules rekorda uzstādīšanas vieta bija "Porsche" pieredzes centrs, kas atrodas Hokenheimas trasē Vācijā.

"Porsche" instruktors Deniss Retera pa 200 metrus garo drifta trasi nobrauca 210 apļus. Pēc 55 minūšu ilgas sānslīdes drifta eksperts bija pievarējis 42,17 kilometrus. Nobraucot šo distanci, kuras garums atbilst maratonam, Retera uzstādīja pasaules rekordu, veikdams tālāko nepārtraukto sānslīdi ar elektrisko automašīnu. Vidējais braukšanas ātrums bija 46 km/h. Rekords tika uzstādīts ar "Taycan" modeļa aizmugurējās piedziņas versiju, kas šobrīd jau ir pieejama Ķīnas tirgū.

"Kad braukšanas stabilitātes sistēmas ir izslēgtas, sānslīde ar elektrisko "Porsche| ir ļoti viegla, it īpaši ar šo modeļa versiju, kurai ir tikai aizmugurējo riteņu piedziņa," saka Deniss Retera, piebilstot, ka "vienmēr ir jūtama pietiekoši liela jauda. Tāpat arī zemais smaguma centrs un garā riteņu bāze nodrošina stabilitāti. Precīzā šasijas un stūres mehānisma uzbūve ļauj visos momentos pilnībā kontrolēt automašīnu, tajā skaitā arī brīžos, kad tā atrodas sānslīdē."

Iepriekš minētais holandietis šobrīd pilda vadošā instruktora pienākumus "Porsche" pieredzes centrā Hokenheimas trasē, bet iepriekš ir sacenties kartingu sacīkstēs ar vienvietīgajiem sporta auto un piedalījies izturības braucienos.

"Lai vai kā, tas bija arī ļoti nogurdinoši – saglabāt augstu koncentrēšanās spēju 210 apļu garumā, it īpaši, ņemot vērā to, ka drifta trases asfalta segums nenodrošina vienādu saķeri visās trases vietās. Es koncentrējos uz to, lai kontrolētu sānslīdi tieši ar stūrēšanas palīdzību, jo tas ir efektīvāk nekā sānslīdei par pamatu izmantot akseleratora pedāli, turklāt tas samazina risku automašīnai sagriezties otrādi."

Mēģinājums notika Ginesa pasaules rekordu oficiālās tiesneses Džoannas Brentas uzraudzībā "Porsche" pieredzes centra trases daļā, kas paredzēta auto vadības un dinamikas testēšanai. Brenta jau vairāk nekā piecus gadus uzrauga mēģinājumus uzstādīt pasaules Ginesa rekordus dažādās kategorijās.



"Mums ir bijuši vairāki drifta rekordi, bet šāda rekorda uzstādīšana ar elektrisko automašīnu arī mums ir kaut kas īpašs. "Porsche" šajā sfērā ir īsts pionieris," saka Brenta. Ginesa organizācijas eksperte rūpīgi dokumentēja rekorda uzstādīšanu, izmantojot plašu klāstu ar tehniskām mērierīcēm, kā arī bija uzaicinājusi citus neatkarīgus ekspertus.

Pirms mēģinājuma inspektors pārmērīja trases astoņdesmit metrus garo diametru. Dokumentācijas vajadzībām tika izmantoti arī GPS un leņķu mērīšanas sensori, kā arī video kamera, kas tika uzstādīta uz trases kontroles torņa jumta un ar kuru tika filmēts brauciens.

Viens no neatkarīgajiem ekspertiem bija Denīze Ricmane. Pirms rekorda uzstādīšanas mēģinājuma, šī inženiere, pārstāvēdama DEKRA automašīnu pārbaudes organizāciju, izvērtēja "Taycan" modeļa aizmugurējo piedziņu atbilstību ceļa un braukšanas standartiem. Ricmane par driftu zina visu – viņa 2018. un 2019. gadā kļuva par Eiropas drifta čempioni. Viņa bija atbildīga par to, lai "Taycan" atrastos nepārtrauktā sānslīdē visa brauciena garumā.

"To uzreiz var redzēt, vai priekšējie riteņi ir izgriezti braukšanas virzienā vai arī atrodas citādā leņķī. Kamēr riteņi atrodas citādā leņķī, par automašīnu var teikt, ka tā atrodas sānslīdē jeb driftē," skaidro Ricmane. Kopā ar Brentu rekorda uzstādīšanas mēģinājuma laikā viņa arī skaitīja nobrauktos apļus.

"Porsche Taycan" jau ir paspējis uzstādīt rekordus arī vairākās citās kategorijās – uzvarot nogurdinošajās 24 stundu un 3425 km garajās izturības sacīkstēs, kas norisinās ātrgaitas trasē Nardo pilsētā, Itālijā, kā arī uzstādot ātrāko laiku savā klasē septiņas minūtes un 42 sekundes Nurburgringas trasē, un uzstādot rekordu 26 sprinta skrējienos no vietas līdz 200 km/h uz lidostas skrejceļa Lahras pilsētā, Vācijā.