Ražotāju ieteikumi un realitāte. Kad automašīnai jāmaina eļļa?

Lai automašīna kalpotu ilgi un labi, tā ir regulāri jākopj. Viena no lietām, par ko būtu jāparūpējas, ir regulāra eļļas maiņa. Sabiedrībā motoreļļas maiņa vēl joprojām ir strīdīga tēma, jo nav viena noteikta perioda vai nobraukto kilometru skaita, pēc kura būtu obligāti jāmaina eļļa, tas ir atkarīgs no auto modeļa, eļļas veida un citiem faktoriem.

Lai gan motoreļļas galvenā funkcija ir eļļot automašīnas motora iekšējās sastāvdaļas, tomēr tā veic arī virkni citu uzdevumu, piemēram, motora dzesēšanu, vienmērīgāk sadalot siltumu, notīrot virsmas un kavējot korozijas veidošanos. Motoreļļas galvenais mērķis ir novērst metāla detaļu tiešu saskari, lai mazinātu berzi un nodilumu. Berze rada arī papildu siltumu, kas var deformēt motora detaļas, ja tas nav pietiekami labi eļļots.

Pastāv trīs veidu motoreļļas, katra no tām atšķiras gan pēc sastāva, gan funkcionalitātes. Sintētiskās eļļas, kas tiek izmantota gandrīz visās automašīnās, kas ražotas pēdējo gadu laikā, un tiek uzskatīta par vislabāko variantu, jo tā visefektīvāk pilda motoreļļas galvenās funkcijas. Pussintētiskās eļļas ir veidotas, savienojot dabiskās un sintētiskās izejvielas. Mūsdienās šo eļļu sāk izmantot arvien mazāk. Pussintētiskā eļļa piemērota ātriem braucējiem un cilvēkiem, kuriem bieži nākas braukt ļoti augstās vai zemās temperatūrās. Minerāleļļas tiek ražotas tikai no dabiskām izejvielām. Mūsdienās to lieto arvien retāk, jo tā nepilda motoreļļas galvenās funkcijas tik labi kā sintētiskā un pussintētiskā motoreļļa.

"Mūsdienās dzinēji strādā augstā temperatūrā un zem augsta darbības spiediena. Tas veicina eļļas oksidēšanos un negatīvi ietekmē tās molekulāro struktūru, kā rezultātā palielinās pretestība, piesārņojums un nogulsnes dzinējā. Eļļa zaudē savas īpašības kontaktā ar citiem metāliem dzinēja iekšienē, tāpat eļļas kvalitāti ietekmē arī ieplūdušais nelielais degvielas daudzums. Eļļas maiņas kritērijs ir ražotāja noteiktais kilometru skaits vai laiks atkarībā no tā, kurš nosacījums izpildās ātrāk. Lai gan lielākā daļa automašīnu rokasgrāmatu iesaka šo procedūru veikt saprātīgā laika intervālā, ir jāņem vērā vairāki faktori, lai nomainītu eļļu pareizajā brīdī," skaidro Eva Kalinovska, "Total Polska" mārketinga un tirgus izpētes direktore.

Optimāls motoreļļas maiņas intervāls ir ik pēc 10–15 tūkstošiem km vai ne retāk kā reizi gadā. Šādu motoreļļas maiņas biežumu rekomendē arī vairums auto ražotāju. Turklāt pie šāda intervāla ieteicams pieturēties arī to automašīnu īpašniekiem, kuriem auto ražotājs kā pietiekamu ir norādījis eļļas maiņu pēc nobrauktiem 30 tūkstošiem km.

Papildu ražotāju ieteikumiem eļļas maiņas biežums ir atkarīgs no vairākiem aspektiem, proti, braukšanas paradumiem, motoreļļas veida, automašīnas vecuma un modeļa. Ja pilsētā tiek braukti nelieli attālumi un dzinējs nespēj pienācīgi uzsilt, tas radīs sarežģītus darbības apstākļus jebkurai eļļai. Šādu situāciju dēļ eļļa būs jāmaina biežāk. Savukārt, ja ikdienā tiek mēroti lieli attālumi, neradot pārāk lielu noslodzi automašīnai, un dzinējs tiek pareizi uzsildīts, pastāv iespēja nedaudz pagarināt eļļas maiņas intervālu. Agresīvas braukšanas rezultātā eļļa ātrāk zaudēs kvalitāti un viskozitātes īpašības. Šādos gadījumos smērviela nespēs pareizi ieeļļot un atdzesēt automašīnas dzinēju, kas var veicināt tā agrīnu darbības atteikumu.

Papildus regulārai eļļas maiņai ir ļoti svarīgi izmantot labas kvalitātes eļļu, jo tas ietekmē jebkura dzinēja, kā arī citu komponentu, piemēram, turbokompresora, kalpošanas laiku.