Retākas auto tehniskās apskates būs bīstams un nepārdomāts lēmums, uzskata CSDD

Situācijā, kad Latvijas auto parks ir novecojis, bet pilsētu un reģionālo ceļu stāvoklis neuzlabojas, panākt retāku transportlīdzekļu tehnisko apskati ir bīstams un nepārdomāts lēmums, norādīja Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

CSDD atzīmēja, ka tehniskā apskate ir viens no būtiskākajiem satiksmes drošības stūrakmeņiem, kas nodrošina, ka ceļu satiksmē piedalās tikai pārbaudīti, droši un videi saudzīgi transportlīdzekļi.

Tāpat CSDD pārstāvji uzsvēra, ka nereti tiek piemirsts, ka transportlīdzeklis ir paaugstinātas bīstamības objekts, par kura tehnisko stāvokli ir jārūpējas. Statistikas dati liecina, ka ne visi transportlīdzekļu īpašnieki un vadītāji pienācīgi to ievēro, jo ar pirmo reizi tehnisko apskati neiziet 40% no visiem transportlīdzekļiem. Vēl bīstamāks apstāklis ir tajā, ka ik dienu vidēji 23 transportlīdzekļiem tiek aizliegta turpmāka dalība ceļu satiksmē un vidēji 62% gadījumu no tiem tiek konstatētas nopietnas problēmas bremžu sistēmā.

Direkcijā pauda, ka šobrīd norit diskusija par transportlīdzekļu tehniskās apskates periodiskumu un, balstoties uz datiem un faktisko situāciju, CSDD un Satiksmes ministrija (SM) ir rosinājusi noteikt pirmo tehnisko apskati jauniem transportlīdzekļiem veikt pēc trim gadiem un tad pēc diviem gadiem, bet ņemot vērā vidējo transportlīdzekļa vecumu un to tehnisko stāvokli Latvijā, vecākiem transportlīdzekļiem tehniskā pārbaude būtu jāveic katru gadu.

Piedāvājums, kas šobrīd tiek skatīts Saeimā, transportlīdzekļiem tehnisko apskati veikt pēc shēmas 3+2+2+1 nav pamatots un netiek ņemti vērā ekspertu un speciālistu norādījumi, ka tas pasliktinās ceļu satiksmes drošību, atzīmēja CSDD, piebilstot, ka pie esošās situācijas, kad transportlīdzekļu parks ir novecojis, pilsētu un reģionālo ceļu stāvoklis neuzlabojas, panākt retāku transportlīdzekļu tehnisko apskati ir bīstams un nepārdomāts lēmums.

Direkcijā pauda, ka atbilstoši statistikas datiem par tehnisko apskati, transportlīdzekļiem, kuri nav vecāki par trim gadiem, satiksmes drošībai konstatēto bojājumu ir samērā nedaudz, savukārt piecus-sešus gadus veciem transportlīdzekļiem konstatēto defektu skaits strauji aug un tas palielinās ar katru gadu, transportlīdzeklim paliekot vecākam. Latvijā transportlīdzekļu vidējais vecums ir 14 gadi, savukārt vidējais pirmreizēji reģistrēto transportlīdzekļu vecums ir 10 līdz 11 gadi un šie statistikas dati ir nemainīgi jau gadiem ilgi.

Tāpat CSDD apkopotā informācija liecina, ka transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis ir bijis par iemeslu ceļu satiksmes negadījumam 10% gadījumu. Būtiskākie tehniskie defekti konstatēti balstiekārtā un stūres iekārtā, bremžu sistēmā vai transportlīdzeklis ir bijis aprīkots ar neatbilstošām riepām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

CSDD uzsvēra, ka būtiski apstākļi šī drošības stūrakmeņa nodrošināšanai ir zinoši un sertificēti speciālisti - inspektori, kontroles uzraudzības pasākumi, pakalpojuma sniedzēju neatkarība no trešajām pusēm un stingri noteikti pretkorupcijas pasākumi, kas nodrošina sniegtā pakalpojuma kvalitāti un neatkarīgu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa novērtējumu.

Direkcijā norādīja, ka piedāvājums servisiem, kuri būtu saņēmuši CSDD akreditāciju, atļaut sniegt tehniskās apskates pakalpojumu, vismaz šobrīd, nenodrošinās šos būtiskos apstākļus.

Tāpat CSDD norādīja, ka Eiropas Savienībā (ES) tehniskās apskates pakalpojums servisā ir pieejams tikai Nīderlandē, un tas ir izveidojies vēsturiski, kur šādas sistēmas uzraudzību nodrošina 700 darbinieku. Servisā tehniskās apskates pakalpojumu var saņemt tikai vieglie transportlīdzekļi, bet kravas transporta vienībām tehniskās apskates tiek veiktas neatkarīgā institūcijā arī Nīderlandē.

CSDD uzsvēra, ka nevienā citā ES valstī, veidojot jaunu tehniskās apskates pakalpojumu tīklu, netiek veidota uz servisa pakalpojuma saistīta sistēma, jo pašam remontdarbu veicējam, remontējot transportlīdzekli un tad to novērtējot, veidojas interešu konflikts un negodprātīgas rīcības risks. Otrs būtisks apstāklis ir korupcija - Latvijā ar esošo neatkarīgu tehniskās apskates pakalpojuma sistēmu, CSDD faktiski ir izskaudusi jebkādu korupcijas risku.

CSDD pārstāvji pauda, ka direkcija neatbalsta tehniskās apskates veikšanu servisā vienlaicīgi ar transportlīdzekļa remontēšanu. Šāds servisu akreditēšanas process būtu ļoti sarežģīts, jo prasītu ne tikai aprīkojuma atbilstības, bet arī personāla kvalifikācijas pārbaudi.

Pēc CSDD skaidrotā, lielākā problēma ir remonta un tā kvalitātes kontroles nonākšana vienās rokās. CSDD ieskatā, tehniskajai apskatei jāpaliek neatkarīgai un ar stingru kontroli.

Tāpat CSDD atzīmēja, ka atbilstoši direkcijas rīcībā esošajai informācijai servisi netiecas piedāvāt transportlīdzekļu tehniskās apskates pakalpojumu - kapacitātes un vietas trūkuma dēļ, finansiālo apsvērumu dēļ, kā arī akreditācijas nosacījumu dēļ, kas paredzētu atsevišķas apskates līnijas izveidi ar visu nepieciešamo aprīkojumu un tehniskās kontroles veikšanai sertificētus speciālistus.

CSDD arī norādīja, ka jau šobrīd uz transportlīdzekļu tehnisko apkopi vai remontu servisos ir jāgaida vairākas dienas vai pat nedēļas. Turklāt veicamo tehnisko apskašu skaits viena gada laikā pārsniedz vienu miljonu.

Vienlaikus CSDD atzīmēja, ka tehniskās apskates pakalpojumu šobrīd tehniskās apskates stacijās ir iespējams saņemt uzreiz, kad tas ir nepieciešams, un pakalpojuma saņemšana tikai atsevišķos gadījumos var aizņemt ilgāku laiku. Tostarp ir izveidota elektroniska pieraksta sistēma, un pakalpojums tiek nodrošināts un klients tiek apkalpots viņam izdevīgā laikā un vietā visā Latvijas teritorijā.

Šobrīd ir noslēdzies publisks iepirkums tehniskās kontroles veikšanai un tuvākajā laikā Rīgā un reģionos tiks izveidotas četras jaunas tehniskās apskates stacijas, un pakalpojums kļūs pieejamāks. Rīgā tehniskās apskates pakalpojums vieglajiem transportlīdzekļiem būs pieejams abos Daugavas krastos, līdz ar to klienti varēs izvēlēties sev ērtāku pakalpojuma saņemšanas vietu, kas tajā skaitā mazinās arī gaidīšanas laiku, atzīmēja CSDD pārstāvji.

Jau ziņots, ka Saeima 25. maijā otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas tostarp attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehnisko apskati. Par grozījumiem parlamentam vēl būs jālemj galīgajā lasījumā.

Grozījumi paredz, ka jaunu, iepriekš Latvijā un ārvalstīs nereģistrētu vieglo automobiļu tehnisko apskati pirmo reizi būs jāveic pēc 36 mēnešiem jeb trim gadiem. Otrā un trešā tehniskā apskate šiem transportlīdzekļiem būs jāveic vēl ik pēc diviem gadiem, bet turpmākās apskates veiks katru gadu.

Tāpat grozījumi paredz atļaut transportlīdzekļa tehnisko apskati veikt ne tikai CSDD, bet arī šim nolūkam CSDD akreditētos auto servisos.

Iecerēts izslēgt no likuma noteikumu, kas noteic, ka akreditētā persona, kas veic automašīnas tehniskā stāvokļa kontroli valsts tehniskās apskates ietvaros, nedrīkst vienlaikus veikt komercdarbību, kas saistīta ar automobiļu tirdzniecību, apkopi, remontu vai atjaunošanu, kā arī tehnisko kontroli tās īpašumā esošajiem transportlīdzekļiem.

Attiecīgo priekšlikumu iesniedzējs Andris Kulbergs (AS) norādīja, ka izmaiņas tehniskās apskates veikšanas kārtībā palīdzēs apkarot ēnu ekonomiku auto servisos, kā dēļ Latvijas valsts budžets ik gadu zaudējot vairāk nekā 154 miljonus eiro.