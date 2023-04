Rēzeknē CSDD atklāj viltotu vadītāja apliecību; aizturētais vīrietis par viltojumu zinājis

Ceturtdien, 13. aprīlī, Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Rēzeknes klientu apkalpošanas centrā kāds vīrietis vēlējās veikt transportlīdzekļa tehnisko apskati. Uzrādot vadītāja apliecību, CSDD darbiniekiem radās tūlītējas aizdomas par dokumenta viltojumu. Veicot padziļinātu pārbaudi, aizdomas apstiprinājās. Tika konstatētas neatbilstības gan pretviltošanas elementos, gan arī nesakrita informācija CSDD reģistrā.

Pateicoties CSDD darbinieku tūlītējai rīcībai, par notikušo tika informēta Valsts policija, kura vīrieti ar viltoto dokumentu aizturēja. Sarunā ar policijas pārstāvjiem vīrietis atklāja, ka ilgstoši esot uzturējies ārpus Latvijas un viņš zinot, ka vadītāja apliecība ir viltota un viņam nav tiesību vadīt transportlīdzekli. Tagad policijas kompetencē būs tālāko izmeklēšanas darbību veikšana.

Par veikto pārkāpumu vīrietim draud kriminālatbildība. Par šāda dokumenta viltošanu vai izmantošanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

CSDD aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un neveikt prettiesiskas darbības, kas saistās ar dokumentu viltošanu. Visa informācija tiek pārbaudīta CSDD reģistrā un, attīstoties informācijas apmaiņas sistēmām, viltotu dokumentu izmantošana arī ārvalstīs kļūst arvien riskantāka – viltojuma atklāšana ir tikai laika jautājums. Turklāt CSDD darbinieki ir labi apmācīti atšķirt viltojumus no oriģināliem un pirms jebkura pakalpojuma sniegšanas tiek rūpīgi pārbaudīti visi iesniegtie dokumenti.

Lai nepieļautu šādus un līdzīgus gadījumus, CSDD gadu gaitā ir veikusi nopietnu darbu – izveidots Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrs, kurā pieejama visa informācija par autovadītājiem vai to īpašumā esošiem transportlīdzekļiem, kā arī ir izstrādāta pretkorupcijas sistēma, lai novērstu šādus gadījumus. Tāpat liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai netiktu viltotas Latvijas vadītāja apliecības, pastāvīgi nodrošinot to atbilstību jaunākajām prasībām un tehnoloģijām dokumentu izgatavošanas jomā.

Kopš gada sākuma CSDD ir uzsākusi izsniegt jauna parauga vadītāja dokumentus, tajā skaitā vadītāja apliecības ar moderniem pretviltošanas elementiem, kas iestrādāti ar visjaunākajām tehnoloģijām. Jaunā parauga vadītāja dokumentos ir krāsaina, ar lāzergravēšanas tehnoloģiju iestrādāta fotogrāfija. Atbilstoši jaunāko tehnoloģiju sniegtajām iespējām ir modernizēti arī citi drošības elementi – taktili, ar tausti jūtami detalizēti gravējumi, kā arī ultravioletajā gaismā redzamie attēli.