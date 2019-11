Riepu maiņas 'zelta likumi' jeb kā zināt, ka pienācis laiks ziemas riepām

No 1. decembra neatkarīgi no laikapstākļiem automašīnām Latvijā jābūt aprīkotām ar ziemas riepām. 89% autobraucēju vasaras riepas pret ziemas riepām maina jau novembrī, nemaz negaidot obligāto 1. decembri, liecina "Domenikss" veiktā klientu aptauja. Tomēr starp aptaujātajiem autovadītājiem ir arī 2% tādu, kuri to dara tikai tad, kad gadās saslīdēt.

Katrs desmitais ir bijis iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā, kas saistīts ar laikapstākļiem neatbilstošu riepu izvēli, un vēl 38% bijuši liecinieki šādiem negadījumiem vai pazīst cilvēkus, kuriem ir šāda pieredze. Kā izvēlēties laikapstākļiem atbilstošas riepas un kad iegādāties jaunu ziemas riepu komplektu, skaidro SIA "Domenikss" tehniskais direktors Normunds Tarkšs.

Kā zināt, ka pienācis laiks jaunām ziemas riepām

Saskaņā ar aptaujas datiem 52% autovadītāju uzskata, ka jaunas ziemas riepas jāiegādājas ik pa 2–3 gadiem, 14% minējuši 5–6 gadu intervālu, bet 2% savām ziemas riepām dod visus 10 gadus. Vēl 16% norādījuši, ka tāda ieteicamā ilguma nemaz nav, jāvadās pēc protektoru nodiluma, bet 12% atzīst, ka nemaz nezina, cik ilgi tad būtu ieteicams braukt ar vienu riepu komplektu.

Tarkšs atzīst – pat ja riepas nodilums vēl nav sasniedzis pieļaujamo maksimumu, ilgāk par pieciem gadiem ar vienu ziemas riepu komplektu braukt nevajadzētu. "Gumija ir gumija, tā ar laiku noveco, kļūst cietāka un zaudē daļu ražotāja paredzēto saķeres spēju ar ceļa virsmu. Lai nebūtu jāpiepūlē atmiņa, cenšoties atcerēties, kad tad riepa īsti iegādāta, autovadītājiem pieejams "špikeris" – uz katras riepas ārējās malas kvadrātiņā vai aplītī ir atzīmēti četri cipari, kas apzīmē riepas ražošanas laiku. Pirmie divi ir nedēļas, otrie divi – gada atšifrējums. Tātad riepa ar atzīmi 4319 nozīmē, ka tā ražota 2019. gada 43. nedēļā. Īpaši svarīgi šo atzīmi būtu aplūkot, iegādājoties lietotas riepas, jo tās nereti nonāk tirgū, kad jau ir krietni nostāvējušās noliktavā," iesaka Tarkšs.

Vēl viens būtisks faktors, kas jāņem vērā, ir riepu protektoru nodilums. Saskaņā ar Latvijas ceļu satiksmes noteikumiem pieļaujamais minimālais ziemas riepu protektora dziļums ir četri milimetri. Aptaujas dati liecina, ka to zina tikai nedaudz vairāk par pusi jeb 53% aptaujāto autovadītāju. 18% atzinuši, ka nezina, cik nodiluši drīkst būt ziemas riepu protektori; 8% uzskata, ka pietiek ar 3 mm, bet vēl 2% domā, ka tas rakstīts uz riepas.

"Jāņem vērā, ka, iekļūstot ceļu satiksmes negadījumā, apdrošinātāji noteikti mērīs protektoru nodilumu. Ja tas neatbildīs noteikumiem, varat nesaņemt apdrošināšanu. Tādēļ, pat ja jūsu ziemas riepas ir vien pāris gadus vecas, bet nobrauktas teju gludas, ir pienācis laiks iegādāties jaunu riepu komplektu," brīdina Normunds Tarkšs un piebilst – ja pašiem šķiet pārāk sarežģīti sekot līdzi šādām niansēm, bet pietiekami regulāri apmeklējat autoservisu, par vajadzību nomainīt riepas brīdinās meistars. Kā liecina "Domenikss" veiktās aptaujas dati, 46% autovadītāju jaunas ziemas riepas iegādājas vidēji ik pa trim gadiem, 22% to dara vēl biežāk, un 14% paļaujas uz meistara ieteikumu.

Vai ziema tiešām iestājas 1. decembrī?

Lai gan 1. decembris ir pieņemts par robežšķirtni, kad vasaras riepu vietā jāstājas ziemas riepām, tas ir krietni par vēlu, atzīst "Domenikss" tehniskais direktors. "Vasaras riepas kļūst cietas un zaudē saķeres spējas, temperatūrai noslīdot zem +10 grādu atzīmes, kas palielina bremzēšanas ceļu un saneses risku pagriezienos. Tāpēc par riepu maiņu vajadzētu domāt agrāk, vadoties pēc temperatūras izmaiņām, nevis datumiem. Latvijas klimatam gan ir raksturīgi, ka oktobrī pēkšņi var būt arī +15 grādu, taču tik silts parasti ir vien pāris dienas. Turklāt, plānojot riepu maiņu savlaicīgi, aiztaupīsiet sev garas rindas," skaidro Normunds Tarkšs.

Ja šobrīd jārēķinās vismaz ar stundu, lai nomainītu riepas, bet, parādoties pirmajam sniedziņam, pieprasījums pēc šī pakalpojuma servisos būs daudz lielāks, un tad tas aizņems krietni vairāk laika. Arī aptaujātie autovadītāji atzīst, ka šo darbu vai nu uztic autorizētam servisa centram, vai dodas uz tuvāko riepu servisa centru un riepu maiņas punktiem, un tikai 10% riepas maina pašu spēkiem savā garāžā.

Nolietotām riepām – lielāks risks plīst

Iespēja pārsist vai sadurt riepu, piemēram, uz tramvaja sliedēm vai uzbraucot asam priekšmetam, pastāv vienmēr gan vasaras, gan ziemas riepām. Vienlaikus Tarkšs uzsver – savu laiku nokalpojusi riepa, kas jau kļūst cieta, ir trauslāka un vieglāk sabojājama nekā jauna.

"Ja ir gadījies dabūt riepā caurumu, to noteikti nevajadzētu lāpīt, jo diemžēl šādiem caurumiem ir tendence plīst tālāk. Mazākus caurumus reizēm mēdz lāpīt, ievietojot riepā autovadītāju žargonā tā saukto "sēni"; neautorizētos servisos riepas arī vulkanizē, bet tie nav droši risinājumi. Arī pērkot lietotas riepas, diemžēl jārēķinās – kamēr riepu neuzmontēsi, defektus vari arī nepamanīt," stāsta eksperts.

Lāpītas un labotas riepas var zaudēt ģeometriju, kļūt ovālas, var izveidoties reljefi izvirzījumi jeb "pumpas", kas kļūst redzami tikai tad, kad riepa jau uzmontēta un auto uzlikts uz balansējamās iekārtas. Tarkšs saka – ja riepa pirkta "no rokas", sadzīt rokā tādu tirgotāju un prasīt no viņa atbildību būs diezgan grūti. Jārēķinās, ka lietotas riepas ne vienmēr, taču gana bieži ir ar problēmām, jo cilvēki lielākoties tās pārdod, lai atbrīvotu vietu garāžā, un krietni retāk tāpēc, ka paši iegādājušies jaunāku komplektu vai arī riepas piešķir kā bonusu, pārdodot auto.

Vissezonas riepas – par un pret

Saskaņā ar aptauju 6% autovadītāju riepas nemaina nemaz, jo visu gadu brauc ar vissezonas riepām. Sevišķi aktuāli tas var šķist vadītājiem, kuri pārvietojas pa grants ceļiem laukos, vai citiem ceļiem, kuru segums arī vasarā nenodrošina labu saķeri.

"Daudzi Latvijas autovadītāji brauc ar vissezonas riepām, kas apzīmētas ar "snow and mud" – tātad sniegs un dubļi. Bet, kas der visam – varbūt nevar teikt, ka neder nekam, bet labāk tomēr izvēlēties vasaras riepas siltajā laikā un ziemas riepas aukstajā. Vissezonas riepas vasarā gaisa temperatūras un mūsu ceļu seguma ietekmē ātrāk nodilst, savukārt pēc tam ziemā nespēj nodrošināt vajadzīgo kvalitāti," skaidro eksperts.

Kā pareizi uzglabāt riepas

Lai riepas kalpotu visu ražotāja paredzēto laiku atbilstošā kvalitātē, to īpašniekiem vajadzētu atteikties no sliktiem paradumiem, piemēram, ziemas riepu glabāšanas uz balkona vai atklātās vietās.

"Riepām vajag tumšu telpu, labāk vēsāku, kur tās neskar tieši saules stari un neietekmē temperatūras svārstības. Tās riepas, kas nav uzmontētas uz diskiem, labāk glabāt guļus, lai nezaudētu formu; uz diskiem uzmontētās var glabāt arī vertikāli," iesaka Tarkšs un atgādina – kvalitatīvas ziemas riepas nav ceļu satiksmes noteikumu izstrādātāju vai riepu ražotāju kaprīze, bet gan uzticams autobraucēju drošības sargs.