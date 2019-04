Rīgas Motormuzeja ekspozīciju papildina ar greznu 1912. gadā Beļģijā ražotu limuzīnu

Atzīmējot Rīgas Motormuzeja 30 gadu jubileju, muzeja seno spēkratu ekspozīciju aprīļa beigās papildinās grezns 1912. gada limuzīns "F/N type 2400", kas darināts vēsturiskā beļģu ieroču fabrikā, informēja muzejs.

Auto iegādāts 1912. gada janvārī Beļģijā. Lai gan neesot drošu ziņu par auto virsbūvi pārdošanas brīdī, beļģu kolekcionāra Žaka Vandera Stapena kolekcijā "F/N" nonācis ar greznu beļģu ražotāja "Van den Plas" virsbūvi. Tehniski tas tiek dēvēts par "limuzīnu ar vaļēju vadītāja vietu", bet vizuāli auto aprisēs un detaļās saskatāmas kariešu laika iezīmes.

Pēc kolekcionāra nāves automobilis pārdots vienā no prestižākajām vēsturisko spēkratu izsolēm "Bonhams Paris 2019". Tagad agrīnā parauga auto nonācis Latvijā un aprīļa beigās ieņems vietu motormuzeja pastāvīgajā ekspozīcijā. Pēc muzeja sniegtās informācijas, tas esot viens no nedaudziem beļģu firmas "F/N" spēkratiem, kas saglabājies līdz mūsu dienām.

"F/N" rūpnīca jeb "Fabrique Nationale d'Armes de Guerre" dibināta 1889. gadā Beļģijā. Sākumā rūpnīca ražoja tikai ieročus un velosipēdus, bet no 1900. gada pievērsās motociklu un automobiļu rūpniecībai, kuru ražošana turpinājās līdz 1960. gadu beigām. Tagad uzņēmums atgriezies pie sākotnējā aroda un labi pazīstams kā strēlnieku ieroču ražotājs.

Savukārt beļģu virsbūvju firma "Van den Plas" dibināta 1898. gadā. Sākumā uzņēmums būvēja ratus un karietes, bet no 1900. gada pārorientēja ražošanu un sāka izgatavot speciālās virsbūves automobiļiem. 1910. gadā uzņēmums pārdevis licenci britiem un no 1913. gada tā ir neatkarīga virsbūvju firma "Vanden Plas Ltd.", kas izgatavo virsbūves tādiem pazīstamiem auto ražotājiem kā "Rolls Royce", "Bentley", "Daimler" un citiem.

Aprīlī Rīgas Motormuzejs atzīmē 30 gadu jubileju.