Rīgas Motormuzejs atzīmē 30 gadu jubileju

Līdzās pastāvīgai ekspozīcijai, kas izvietota trīs stāvos 4000 kvadrātmetru platībā, notiek tematiskas izstādes, spēkratu prezentācijas, autobūves vēstures izpētes darbs un muzeja darbnīcās tiek restaurēti spēkrati.

Nesenākais un viennozīmīgi ambiciozākais muzeja restaurācijas projekts, sākot jau ar paša auto transportēšanu no Kalifornijas, ASV uz Latviju, ir Kārļa Ulmaņa reprezentācijas auto dvīņubrālis "Cadillac Fleetwood V8 All Weather Phaeton" (1930.g.). "Cadillac" restaurācija ilga trīs gadus. No muzeja krājuma veidošanas viedokļa "Cadillac" automobilim ir ne tikai vēsturiska sasaiste ar Latviju, bet arī šis augstākās klases spēkrats ir vērtīgs kolekcijas papildinājums neparastās virsbūves, komplektācijas un restaurācijas kvalitātes dēļ.