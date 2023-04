Rodes restaurētos antīkos auto var aplūkot speciālā Rīgas Motormuzeja izstādē

Reti kad var redzēt vēl harmoniskāku simbiozi starp vīra un sievas vaļaspriekiem kā Andreja un Edītes Rodes izstādē "Darba augļi II". Ikvienam vēl ir iespēja paspēt līdz jūnijam apmeklēt Rīgas Motormuzeja izstāžu zāli un savām acīm redzēt, kā viens otru papildina Andreja vadībā restaurētās automašīnas un Edītes radītās dabas skatu gleznas.

Izstāde "Darba augļi II" ir kā loģisks turpinājums izstādei "Darba augļi", kas 2011. gadā tapa par godu Andreja Rodes firmas "Karosērijas A. Rode" 20 gadu jubilejai. To, kā radās ideja savus darba augļus izstādīt kopā, nedz Andrejs, nedz Edīte vairs neatminas, tomēr abi atzīst, ka sanāca ļoti laba ideja, piebilstot, ka visi izstādes "augļi" tapuši zem viena jumta.

Edīte vizuālajā mākslā gājusi savu ceļu un zīmējusi kopš sevi atceras. Zīmēšanas studijas pie Arnolda Plaudes un eļļas un punktošanas tehnikas pilnveidošana pie Kārļa Dobrāja, Ausmas Danemanes un Oskara Vīndedža deva iespēju radošās ieceres pacelt jaunā līmenī. Savās gleznās viņa caur dabas skatiem un ziediem atklāj dabas krāšņumu un šo darbu uzmundrinošā krāsu enerģija neatstāj vienaldzīgu nevienu, kas viesojies Edītes darbnīcā. Laika gaitā radīti vairāki simti gleznu, kas nonākušas tuvinieku un draugu mājās, kā arī citviet Latvijā un ārzemēs. Jāatzīmē, ka Edīte ir iesaistīta arī ļoti svarīgā restaurācijas procesā – krāsas izvēlē. Ar krāsu idejām klajā nāk Andrejs, tomēr Edīte ar savu māksliniecisko aci tās novērtē un dod galīgo apstiprinājumu. Tāpat automobiļu restaurācijas procesā iesaistīts arī dēls Roberts, kurš pēdējos gados darbojas kā firmas direktors un vada ikdienas darbus.

Andreja Rodes aizraušanās ar vēsturiskajiem spēkratiem aizsākās 70. gados, kad izdevās vecākus pierunāt "Moskvich" vietā iegādāties, kā izrādījās, retu 1938. gada "Horch 930V Roadster". Tad arī sekoja pirmie soļi restaurācijas virzienā, šo automašīnu metinot, krāsojot un labojot. Trīs gadus ar to tika braukts ikdienā, kā arī ņemta dalība vēsturisko auto salidojumos. Paralēli tam arī aizsākās darbošanās Latvijas Antīko automobiļu klubā, kurā Andrejs tika uzņemts ar 26. biedra numuru. Kopš tā laika arī kopā ar kluba biedriem aktīvi darbojies vēsturisko automašīnu meklēšanā un atjaunošanā, kas visiem domubiedriem bija aizraušanās, nevienam pat nedomājot par kādiem finansiāliem labumiem no tā. Stāstiem par to, kur un kā tika atrasti un iegādāti spēkrati, būtu nepieciešams nevis atsevišķs raksts, bet gan vesela grāmata.



Taujāts par darbnīcas jau vairāk nekā 30 gadus ilgo darbību, Andrejs Rode atbild, ka "tas nav bizness, bet gan aicinājums, tāpēc arī izdevies tik ilgi nostrādāt". Lai arī šobrīd pēc restaurēto spēkrata daudzuma, pieprasījuma un neskaitāmajām balvām ir skaidrs, ka Rodes darbnīcā atjaunotie automobiļi ir vienā līmenī ar labākajām Eiropas darbnīcām, deviņdesmito gadu sākumā vēl šādas pārliecības nebija. Par to, ka tepat Latvijā spējam atjaunot vēsturiskos spēkratus vienā līmenī ar Rietumeiropu, apskaidrība nāca 1995. gadā, kad Rode ar sevis restaurētu "Horch 930S" devās uz lielāko izstādi Vācijā "Motor Show Essen 95". Īpašais pludlīnijas "Horch" modelis kļuva par publikas mīluli, ieguva 2. vietu žūrijas vērtējumā un galveno publikas balvu "Best of show". Vienā vakarā Rodes darbnīca bija kļuvusi par savējo šādā sabiedrībā un kopš tā laika jau teju 30 gadus darbnīcai ir darba pilnas rokas, augstākajā līmenī restaurējot vēsturiskos automobiļus.

"Karosērija A.Rode" sekmes nav nejaušas, to pamatā ir Andreja teorētiskā bagāža, ko bija ieguvis Rīgas Politehniskajā institūtā, Latvijas Antīko automobiļu klubā un Rīgas Motormuzejā, kas apvienojumā ar ļoti labiem meistariem ļāva sasniegt augsto līmeni. Antīko auto restaurācijas specifiku Andrejs Rode skaidro sekojoši: "Piemēram, antīkajiem "Mercedes-Benz" markas automobiļiem ir pāri par simts hromētu sīkumu virsbūvei un salonam, kurus nedrīkst aizvietot ar citu ražotāju vai savas interpretācijas detaļām. Tas pats attiecas uz visiem citiem auto elementiem kā šasiju, tapsējumu un kabrioleta jumtu. Ja šīs detaļas trūkst, tad jāiegulda ļoti lielas pūles un laiks, lai tās sameklētu. Katrs rets, nopietns restaurācijas objekts ir kā disertācija – tas jāizpēta, jārestaurē un beigās jāaizstāv, nododot publiskai vērtēšanai. No šī vērtējuma arī ir atkarīga turpmākā sadarbība, jo pasūtītāju piemānīt var tikai vienu reizi, otru iespēju šajā sfērā neviens nedos."

Cik ilgi aizņem viena antīkā spēkrata restaurācija? Vienam cilvēkam tas aizņemtu piecus gadus, bet, ņemot vērā, ka Rodes darbnīcā ikdienā strādā pieci meistari, tad viena auto restaurācija teorētiski būtu iespējama viena gada laikā. Jāatzīmē gan, ka darbs paralēli notiek pie pieciem spēkratiem, attiecīgi atkarībā no sarežģītības pilnās restaurācijas process var aizņemt arī ilgāku laiku. Matemātika gan beigās ir pavisam vienkārša – 30 gados no Rodes darbnīcas izripojuši 45 restaurēti antīkie automobiļi, kas nozīmē, ka gada laikā vidēji tiek sagatavots pusotrs spēkrats.

Puse no šīm 45 automašīnām ir palikusi Latvijā, savukārt otra puse mājas atradušas ārvalstīs. Interesanti, ka precīzi šāda pati statistika ir arī pēdējos desmit gados tapušajiem spēkratiem – "Darba augļi II" izstādē redzamie seši spēkrati ir latviešu īpašumā, savukārt seši aizceļojuši uz ārvalstīm. Jāatzīmē, ka bez jau minētajiem īpašās izstādes automobiļiem Rīgas Motormuzejā pamata ekspozīcijā regulāri atrodas 6-8 Rodes darbnīcā restaurēti spēkrati. Interesants fakts – ar Rīgas Motormuzeju Andreju Rodi saista īpašas un ļoti senas attiecības, jo kopā ar Viktoru Kulbergu, Gunāru Dortānu, Juri Rambu, Olafu Cepleviču un daudziem citiem kluba biedriem viņš bija klāt muzeja pašos pirmsākumos, kā arī no 1987. līdz 1989. gadam darbojās centrā "Mežciems" kā ekspozīcijas inženieris, fondu glabātājs un muzeja vadītājs.