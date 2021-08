Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš tirgo savu 30 gadus veco mersedesu

Pie frakcijām nepiederošais Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš pārdošanā izlicis savu klasisko, melno "Mercedes-Benz" kupeju, prasot par to 15 tūkstošus eiro, liecina sludinājums portālā "ss.lv".

Kaimiņa klasiskais mersedess ir 1990. gada izlaiduma "Mercedes-Benz 420 SEC" (C126 – rūpnīcas indekss). "Auto ir lietots tikai vasarās, kopts un lolots," pārdošanas sludinājumā raksta Kaimiņš.

Automobilim ir svaigi bez aizrādījumiem izieta tehniskā apskate, kā arī iegūts vēsturiskā spēkrata sertifikāts, kas ļauj līdz 2026. gadam nemaksāt ikgadējo transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli. Pārdevējs norāda, ka automobilis nav bijis avārijās.

Pārbaudot automobiļa numurzīmi CSDD e-pakalpojumu publiskajā datubāzē, tehniskā apskate tam ieta 7. jūnijā, kad odometra rādījums bija sasniedzis 285 tūkstošus kilometru. Tāpat nobraukuma vēsture liecina, ka pēdējo 10 gadu laikā ar to braukti 1500 līdz 9000 kilometru gadā.

Šīs paaudzes S-klases kupeja tika ražota no 1981. līdz 1991. gadam, tādējādi Kaimiņam ir viena no pēdējā ražošanas gada eksemplāriem. Automobilis ir aprīkots ar 224 zirgspēku jaudīgu 4,2 litru V8 benzīna dzinēju, kas ļauj no vietas līdz 100 km/h paātrināties 8,5 sekundēs un maksimāli sasniegt 220 km/h.

Pavisam ir saražotas tikai 3680 vienības "420 SEC" mersedesu, jo tolaik daudz populārākas bija šīs luksusa kupejas jaudīgākās versijas "500 SEC" un "560 SEC" (katra vairākos desmitos tūkstošu eksemplāru).

Lietoto automobiļu tirgū Eiropā "Mercedes-Benz 420 SEC" maksā no 15 līdz 30 tūkstošiem eiro, liecina "Mobile.de" datubāze, tādējādi Kaimiņa piedāvājums ir gana konkurētspējīgs.