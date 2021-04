Samarā atrasts 30 gadus garāžā nostāvējis nelietots 'devītais' žigulis

Krievijas pilsētā Samarā kādā garāžā atrasts 30 gadus vecs "devītais" žigulis (VAZ-21099) ideālā stāvoklī – tā odometra rādījums ir tikai 27 kilometri un tam joprojām vairākās vietās ir vēl rūpnīcas plombas.

"Laika kapsulu" internetā parādījis "Lada History" kluba dibinātājs savā "YouTube" kanālā. Automobilis pieder vienam no šī kluba biedriem, kurš norāda, ka neplāno ar to braukt arī turpmāk, bet saglabāt to kā t.s. laika kapsulu.

Šo automobili īpaši vērtīgu padara tas, ka konkrētais eksemplārs ir ražots vienā no pirmajiem šī modeļa izlaides mēnešiem – 1991. gadā. Šis modelis "Lada Samara" saimē tika ražots diezgan ilgi – no 1990. gada 22. decembra līdz 2004. gadam, bet Ukrainā tā ražošanu Zaporožjes rūpnīcā turpināja līdz pat 2011. gadam. Konkrētais eksemplārs no šī gada jau ir uzskatāms par "youngtimer" spēkratu, jo sasniedzis pilnu 30 gadu vecumu.



Ņemot vērā, ka visu šo laiku automobilis nav ticis lietots, tam joprojām ir rūpnīcā uzstādītās "Bl-85" riepas 165/70 R13 izmērā. Savukārt bagāžniekā ir padomju laikā (1977. gada standarta) reģistrācijas numurzīmes. Tāpat automobilim ir vēl oriģinālie filtri un vairākās vietās saglabājušās arī ražotāja plombas.

VAZ-21099 ir aprīkots ar 72 zirgspēku jaudīgu 1,5 litru benzīna motoru ar karburatoru, piecpakāpju manuālo pārnesumkārbu un priekšējo riteņu piedziņu. No vietas līdz 100 km/h tas paātrinās 14 sekundēs un maksimāli saniedz 174 km/h. Ražotāja norādītais vidējais degvielas patēriņš tam ir seši līdz deviņi litri benzīna uz 100 km.

Konkrētā eksemplāra vērtību būtu grūti noteikt, tomēr Krievijā pirmo ražošanas gadu "VAZ-21099" ar samērā mazu nobraukumu (līdz kādiem 30 tūkstošiem kilometru) maksā līdz vienam tūkstotim eiro.