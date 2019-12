Satiksmes ministrs: nākamā gada prioritāte būs autoceļi

Nākamā – 2020. gada – prioritāte transporta nozarē būs valsts autoceļi un to sakārtošana, tā šodien medijiem uzsvēra satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).

Nākamā gada valsts budžetā autoceļiem un to uzturēšanai tiks novirzīti 255,3 miljoni eiro. Ņemot vērā, ka ceļu stāvoklis daudzviet ir kritisks, ministrs meklēs papildu finansējuma avotus to sakārtošanai. Kā viena no iespējām ir aktīvāka diskusija ar pašvaldībām, aicinot pārņemt ceļus savā pārziņā.

Linkaits mediju pasākumā atskatījās uz šogad paveikto transporta un sakaru nozarē, kā arī izcēla nākamā gada izaicinājumus. "Paveikts ir daudz. Esam iesākuši arī vairākus nozīmīgus darbus, pie kā aktīvi strādāt ne tikai nākamgad, bet arī ilgtermiņā, piemēram, kopā ar Latvijas valsts ceļiem esam sākuši veidot ceļu tīkla attīstības stratēģiju līdz 2040. gadam, kas paredz ātrgaitas pārvietošanos starp Latvijas lielākajām pilsētām. Turpinās konkurss par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumiem, kas no 2021. gada paredz kvalitatīvākus, Eiropas līmeņa pasažieru pārvadājumus reģionos," norādīja satiksmes ministrs. Viņš uzsvēra arī "Rail Baltica" projektu, kā ietvaros jau nākamajā gadā sāksies Rīgas Centrālās stacijas pārbūves darbi.

Šī gada lielākais izaicinājums bija ASV sankcijas pret Ventspils brīvostas pārvaldi, kas deva stimulu daudz ātrāk spert pirmos soļus virzienā uz jaunu, daudz pārskatāmāku ostu pārvaldības modeli.

Kā šī gada sasniegumu Linkaits min elektrovilcienu iepirkumu. Jau 2022. gadā satiksmē parādīsies pirmie jaunie elektrovilcieni, kas kursēs Jūrmalas un Ogres virzienā.

Tāpat šogad izdevās atrast līdzekļus Jūrmalas šosejas remontam – plānots, ka jau nākamgad rudenī ceļš būs pilnībā atjaunots. Sākti darbi arī uz A2 šosejas posmā no Garkalnes līdz Sēnītei, kā arī uz vairākiem reģionālajiem ceļiem, kur iepriekš finansējums netika paredzēts.

"Gads bija ļoti aktīvs. Kopā ar kolēģiem ministrijā esam daudz strādājuši arī pie tā, lai satiksme kopumā cilvēkiem būtu ērtāka un drošāka. It kā tādas nelielas lietas kā, piemēram, iespēja mopēdiem un motocikliem braukt pa sabiedriskā transporta joslu, vai arī signālstabiņu uzstādīšana internsīvākas satiksmes ceļos, tie visi ir soļi pretim drošākai satiksmei," norādīja ministrs.