'Scania' prezentējusi jaunu šasiju un motoru saimi

Ar pilnīgi jauno "Euro 6" transportlīdzekļiem paredzēto motoru platformu "Scania" visu laiku jaudīgākais 13 litru spēka agregāts sola degvielas ietaupījumu līdz pat 8%. Visus jaunos motorus var darbināt ar HVO degvielu, un divus no tiem var pasūtīt lietošanai ar 100% atjaunojamo biodīzeļdegvielu.

Spēka pārvads ietver arī jaunas pārnesumkārbas un asis, kas tiks uzstādītas uz jaunās, modulārās MACH šasijas. Ir pagarināti apkopes intervāli, un dažādu komponentu ilgmūžība ir palielināta līdz pat 30%.

Jauno platformu pilnībā no jauna izstrādājusi "Scania" izpētes un attīstības nodaļa, šim darbam veltot piecus gadus. Tā ir pilnīgi jauna visos aspektos, nekas nav pārņemts no līdzšinējās paaudzes.

Ar jauno motoru, kam dots vārds "Super", un dubulto SCR pēcapstrādes sistēmu jaunais spēka pārvads sagatavo transporta uzņēmumu biznesu turpmākajam ceļam – tas ir gatavs atbilst nākotnes paredzamajiem emisiju tiesību aktiem.



Degvielas ietaupījums 8% apmērā ir izdevīgs ne tikai transporta uzņēmumu darbībai, bet arī būtiski samazina nozares radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šie dati ir iegūti, jauno spēka pārvadu salīdzinot ar "Scania" jaunāko 13 litru motoru klāstu.

Salīdzinot ar pašreizējām kravas automašīnām, jaunais "Scania Super" radīs par 8,3 tonnām (7,4%) mazāk CO2 emisiju "no akas līdz ritenim" ciklā ("well-to-wheel"). Salīdzinājumam – ja to pārrēķina vieglo automobiļu ekspluatācijā, runa būtu par pieciem jauniem pasažieru spēkratiem, kas, patērējot 5 litrus benzīna uz 100 km, ik gadu nobrauc 12 000 km.

Sākotnēji jaunais, "Euro 6" atbilstošais zemāku apgriezienu motoru klāsts tiks ražots ar četriem jaudas līmeņiem: 420, 460, 500 un 560 ZS, padarot to piemērotu daudziem un dažādiem pielietojumiem. Tos kombinēs ar jaunajām "Scania Opticruise" pārnesumkārbām (G25 un G33, kas tika ieviestas 2020. gadā) un jaunu "Scania" aizmugurējo asu klāstu. Visus motorus var darbināt ar HVO degvielu (hidrogenētu augu eļļu), un divus no tiem var pasūtīt lietošanai ar 100% atjaunojamo biodīzeļdegvielu.

Līdztekus jaunajai spēka pārvada platformai debiju piedzīvo arī pilnīgi jauns dīzeļdegvielas tvertņu klāsts, to tilpumam esot no 165 līdz pat 910 litriem. Pamatā ir trīs izmēri (S, M un L), un tvertnēm ir trīs garumi. Tām visām ir jauna D-formas konstrukcija, kas ievērojami uzlabo to izturību, un tās rāmim tiek piestiprinātas, izmantojot C-formas kronšteinus.

Jaunā MACH šasija, kas tiek ieviesta kopā ar jauno spēka pārvadu, nodrošina daudzpusīgāku šasijas konfigurāciju optimālam slodzes sadalījumam. Ievērojamais svara ietaupījums no spēka pārvada apvienojumā ar jaunām iespējām, piemēram, palēninātāja nomaiņu pret CRB vai degvielas tvertņu uzstādīšanu dažādās pozīcijās gar šasiju, veicina lielāku kravnesības potenciālu.

Balstīta uz "Scania" modulārās sistēmas, MACH palielina šasijas izkārtojumu skaitu, atvieglojot virsbūves izveides procesu un radot brīvu vietu papildu komponentiem.

Automašīnas kopējā masa ir ievērojami samazināta, svara ietaupījumam sasniedzot 294 kg. Motors un pēcapstrādes sistēmas sver par 8 kg mazāk, ātrumkārba – par 43 kg, aizmugurējā ass – par 27 kg, palīgbremzes – par 105 kg, un papildu 118 kg ir ietaupīti, jo nepieciešams mazāk degvielas. Pateicoties jaunajam izkārtojumam, dīzeļdegvielas un "AdBlue" tvertnes sver par 8 kg vairāk.