Septembra izskaņā Ķīpsalā notiks autoindustrijas izstāde 'Auto 2021'

Jau pēc pāris nedēļām – no 24. līdz 26. septembrim – Ķīpsalā norisināsies starptautiskā autoindustrijas izstāde "Auto 2021", kurā varēs iepazīt aktuālo nozares piedāvājumu trīs tematiskajās ekspozīcijās: jauno automobiļu un komerctransporta sadaļā "Jauni auto", auto remonta instrumentu, servisa iekārtu, rezerves daļu, apkopes līdzekļu un aksesuāru sadaļā "Auto mehānika" un skaļākajā, krāšņākajā sadaļā – tūninga šovā "Auto Exotica".

Šobrīd noris aktīvs darbs pie izstādes "Auto 2021" komplektēšanas. Un, neskatoties uz izaicinājumiem elektrisko pusvadītāju deficīta dēļ autobūves nozarē, kas attiecīgi aietekmē autoražošanas un piegādes procesus pasaulē un arī Latvijā, vairāki auto izplatītāji tomēr ir sarūpējuši visjaunākos modeļus pirmizrādei tieši Ķīpsalā.

Vairākas spilgtas auto pirmizrādes

Pirmizrādi izstādē "Auto 2021" piedzīvos kompakts apvidus automobilis no "Jeep" – modernizētais "Compass" modelis, kas ir pirmais Eiropā ieviestais "Jeep" modelis jaunizveidotā koncerna "Stellantis" paspārnē. Tāpat izstādē būs apskatāms vēl viens būtisks "Jeep" jaunums – pirmais tā elektrificētais modelis "Wrangler 4xe". Tādējādi visrobustākajam no visiem "Jeep" turpmāk būs uzlādējamā hibrīda versija ar spēju braukt simtprocentīgi arī elektriskajā režīmā.



Vēl tikko svaigi Latvijā ieradušies uz "Auto 2021" dosies modernizētie "SEAT" modeļi – mazais apvidus auto "Arona" un hečbeks "Ibiza". Šiem automobiļiem ir ne tikai atsvaidzināts eksterjera dizains un tehnika, bet arī būtiski modernizēts interjers. Savukārt "Autobrava" ekspozīcijas odziņa sportisku automobiļu cienītājiem būs 510 zirgspēku jaudīgais "Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio" apvidnieks iespaidīgā zeltītā tonī.

Pieprasītākie auto

"Opel" uz izstādi "Auto 2021" būs atgādājis savu Eiropas tirgū viskarstāko un pieprasītāko jauno modeli "Mokka". Šis kompaktais apvidnieks bija īpaši iecienīts jau tā pirmajā paaudzē, bet otrajā paaudzē tas ir ieguvis arī stilīgu dizainu, kas to padarījis ļoti pieprasītu visā Eiropā. Šis ir viens no populārākajiem auto tirgus segmentiem Latvijā, tādēļ labi rezultāti jaunajam "Opel Mokka" paredzami arī šeit. Savukārt gabarītos lielāku apvidnieku cienītājiem "Opel" izstādē piedāvās aplūkot "Crossland" un "Grandland" modeļus, bet ietilpīgākais no visiem "Opel" izstādē būs klasiskais minivens "Zafira Life".

Premium segments izstādē Ķīpsalā būs plaši pārstāvēts ar "Audi" zīmolu – karstākais no jaunumiem būs sportiskais, simtprocentīgi elektriskais "Audi e-tron GT". Jaudīgākajā versijā šāds "Audi" elektromobilis no vietas līdz 100 km/h paātrinās nieka 3,6 sekundēs, bet ar pilnu uzlādi spēj nobraukt vairāk nekā 400 km. Vēl "Auto 2021" no elektriskajiem "Audi" varēs apskatīt "e-tron" apvidnieku, savukārt "Moller Auto" uz izstādes laiku cer pagūt atgādāt "Q4 e-tron"modeli. No "Audi" iekšdedzes dzinēju gammas izstādē Ķīpsalā būs apskatāms "Audi Q5 Sportback" apvidnieks.

Plaši pārstāvēts izstādē būs arī "Volkswagen" – ekspozīcijā būs abi tā jaunās elektromobiļu saimes modeļi "ID.3" hečbeks un "ID.4" apvidnieks. Tāpat šajā ekspozīcijā būs vēl sportiskā veidola universālis "Arteon Shooting Brake", apvidnieki "Tiguan", "T-Roc", "T-Cross", kā arī populārais "Passat" un "Golf Variant".

Latvijas autopircēju ceļveža "WhatCar.lv" ekspozīcijā būs izstādīti konkursa "What Car? Car of the Year 2021" dažādu nomināciju uzvarētāji – starp tiem ir ģimenes apvidus auto "Volvo XC40", lielais apvidnieks "Kia Sorento", sportiskais "Porsche Taycan", praktiskais apvidnieks "Citroen C5 Aircross", premium segmenta BMW un citi.

No vieglā komerctransporta jaunākajiem modeļiem izstādē "Auto 2021" būs nesen Latvijas tirgū nonākušais jaunais "Fiat Ducato", kā arī VW markas modeļi "Caddy" un "Crafter".

Kemperi, kvadricikli, motocikli un pat skuteri

Trīs dienas izstādē varēs apskatīt ērtus un ceļošanai piemērotus kemperus no Igaunijas uzņēmuma "Motorhome.ee" – būs "Frankia", "McLouis", "Roller Team" aktuālie modeļi. Savukārt teltis uz jumta un veloturētājus piedāvās "Weekamper", bet kvadriciklus – "CF Moto". Vēl "Auto 2021" interesenti varēs apskatīt dažādu marku elektroskūterus, elektriskos mazauto un motociklus.

Ekskluzīvi modeļi

Par īpašiem luksusa auto būs parūpējies automobiļu restaurācijas un pārbūves uzņēmums "Lucky Thirteen", turklāt šajā ekspozīcijā varēs aplūkot arī ar oglekļa šķiedras elementiem pārbūvētu jauno "Mercedes-AMG G63", kā arī sportisko hečbeku "BMW M2". Vēl "Lucky Thirteen" prezentēs pārbūvētu motociklu un restaurētus "Mercedes-Benz CL600 AMG" un "Mercedes-Benz S600L".

No riepām līdz profesionālām iekārtām servisiem

Sadaļā "Auto mehānika" varēs iepazīties ar aktuālāko nozares piedāvājumu – auto aplīmēšanas pakalpojumiem, riepām, diskiem, automobiļu apkopes līdzekļiem, iekārtām un tehniku profesionāļiem, autoveikaliem, automazgātavām, servisiem, pretrūsas apstrādes līdzekļiem un precēm ikvienam autobraucējam. Izstādē savus jaunumus demonstrēs tādi zināmi uzņēmumi kā "3M Latvija", "HCT Automotive", "Krown", "Signeda", "Baltyre", "Baltic Anti Rust Association", "Baltic Diagnostic", "Mecdiesel", "Profiks", "Vējstikls Sekurit Glass", "ADS Security" un citi.

Savukārt "Neste Latvija" ekspozīcijā varēs iepazīties ar pašapkalpošanās veikalu "Neste Easy Deli" un "Neste" mobilo aplikāciju gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.

Tūningoti spēkrati

Savukārt tūninga šovā "Auto Exotica" būs iespēja apskatīt tūnētus, pārbūvētus un retro auto, unikālus hotrodus un louraiderus. Arī šogad ekspozīcijā plaši būs pārstāvēta vietējā auto entuziastu komūna "CC Nation", kas ir īpaši populāra sociālajos tīmekļos. Arī Latvijas Antīko automobiļu klubs sola izstādīt aktuālos jaunumus, tāpat Ķīpsalā ieradīsies arī ārvalstu tūninga pārstāvji ar vēl neredzētiem spēkratiem.

"Auto 2021" notiks zaļajā un ģimeņu režīmā

Izstādes organizatori vērš uzmanību, ka 24. septembrī izstādē darbosies zaļais režīms. Epidemioloģiskās drošības noteikumu izpratnē kā zaļu saprot vidi, kurā atrodas tikai pret Covid-19 vakcinētas vai pēdējā pusgada laikā to pārslimojušas personas. Pirmajā izstādes dienā ne dalībniekiem, ne apmeklētājiem sejas maskas nav jālieto.

Brīvdienās – 25. un 26. septembrī – izstādē būs Ģimeņu dienas, kad kopā ar vakcinētiem vai pārslimojušiem vecākiem "Auto 2021" varēs apmeklēt arī bērni līdz 12 gadiem bez sertifikāta. Savukārt bērni vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuriem nav sadarbspējīgs sertifikāts, uz izstādi varēs doties arī ar negatīvu Covid-19 testēšanas sertifikātu. Šajās izstādes dienās visiem ir jālieto sejas maskas, izņemot bērnus līdz septiņu gadu vecumam.

Pie ieejas izstāžu centrā būs jāuzrāda derīgs ES sadarbspējīgs digitālais Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.

"Auto" organizē starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".