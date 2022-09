Šo sestdien, 3. septembrī, norisināsies "Latvijas Gada auto testa diena Molā". No pulksten 11 testa braucieniem būs pieejami jaunākie Latvijas tirgū pieejamie automobiļi, būs iespēja apskatīt un nofotografēties pie drifta un salonauto sacīkšu automobiļiem, piedalīties lekcijās par satiksmes drošību, kā arī veiklības braucienā.

Savukārt sporta auto cienītājiem būs iespēja aplūkot vairākas pasaules līmeņa sacīkšu automašīnas. Viena no tām būs drifta "Semi-Pro" klases 3. sērijas BMW automobilis ar V8 dzinēju. Šajā auto varēs gan iesēsties, gan tajā nofotografēties, gan arī satikt un aprunāties ar šī automobiļa pilotu Atvaru Sāru. Savu auto atrādīs arī drifteris Reinis Ozoliņš. Viņa "Pro" klases "Nissan" markas drifta automobilis attīsta 750 ZS jaudu, būs iespēja aplūkot un izpētīt tā slaveno "2JZ" dzinēju. Savukārt pulksten 13 visi interesenti varēs iegūt drifteru autogrāfus.

"Latvijas Gada auto testa dienā Molā" būs apskatāma arī jaunā un izskatīgā "Audi RS3 LMS Generation 2" TCR klases sporta automašīna, kā cena ir ap 190 000 eiro. Ar to "LV Racing" komanda un 2021. gada Baltijas čempions Valters Zviedris pārstāvēs Latviju "FIA Games 2022", kuras no 26.-31. oktobrim norisināsies "Circuit Paul Richard" Francijā, netālu no Marseļas.



"Pasākuma gaitā klātesošos uz semināru un sarunām par satiksmes drošību un labu auto vadīšanas praksi aicinās konkursa "Latvijas Gada auto" žūrijas priekšsēdētājs Atis Jansons – par gājēju attiecībām ar autovadītājiem, par mobilo tālruņu lietošanu pie stūres, par distances ievērošanu, drošu apdzīšanu un citiem aktuāliem ceļu satiksmes drošības tematiem. Bet turpat blakus īpaši sagatavotā trasē tiks aizvadīts veiklības brauciens, kurā labākais braucējs varēs izcīnīt "Cupra Formentor" uz nedēļas nogali ar pilnu degvielas tvertni," informē konkursa "Latvijas Gada auto 2023" rīkotājs Māris Ozoliņš.

"Latvijas Gada auto testa dienā Molā" ikviens interesents ar derīgu autovadītāja apliecību var spēkratus arī izmēģināt. Pasākumā no pulksten 11 līdz 18 testa braucieniem būs pieejami jaunākie automobiļi, tostarp arī titula "Latvijas Gada auto 2023" pretendenti: "Škoda Fabia", "Škoda Karoq", "Volkswagen ID. 5", "Peugeot 308", "Citroën C5 X", "Citroën C5 Aircross", "Hyundai Tucson", "Suzuki Vitara", "Alfa Romeo Tonale", "Fiat 500e" un "Opel Astra". Savukārt apskatei un fotografēšanai būs pieejami "Audi RS 3 Limousine", "Volkswagen Taigo", "Cupra Born", "Maserati Grecale" un "Jeep Grand Cherokee". Pēc testa brauciena varēs apmeklēt "Shell Helix" telti.

CSDD stendā būs iespēja izmēģināt "dzēruma brilles" un savu koordināciju speciāli izveidotā šķēršļu trasē.

Jaunu dalībnieku pieteikšana konkursam notiks līdz 3. novembrim, bet titula "Latvijas Gada auto 2023" un papildus nomināciju laureātu paziņošana notiks 8. decembrī apbalvošanas ceremonijā un TV tiešraidē.