Sestdien notiks seno spēkratu salidojums 'Rīga Retro 2019'

Sestdien, 17. augustā, norisināsies ikgadējais Rīgas Motormuzeja un Latvijas Antīko automobiļu kluba (AAK) rīkotais seno spēkratu salidojums "Rīga Retro 2019". Šogad pasākums veltīts Baltijas ceļa gadadienai un tajā piedalīsies 123 dažāda laika un stila spēkrati.

Sākot no pavisam agrīniem 20. gadu paraugiem līdz 80. gadu "youngtimer" klases spēkratiem, šogad ir solījušies piedalīties tradicionālajā spēkratu salidojumā "Rīga Retro". Tie jau no pulksten 9 pulcēsies pie Rīgas Motormuzeja.

Pulksten 11 tiks dots starts tradicionālajai spēkratu parādei. Iespaidīgā auto kolonna no Rīgas Motormuzeja dosies pa Brīvības ielu līdz pat Kalpaka bulvārim, kur pretī Kongresu namam no pulksten 12 līdz 13 interesenti varēs spēkratus apskatīt un aprunāties ar to īpašniekiem. Pēc tam salidojuma dalībnieki dosies uz Rundāles pili, kur pulksten 17 notiks seno spēkratu Elegances konkurss.

Salidojums atainos 100 gadu ilgu auto un moto būves vēsturi Latvijā un pasaulē, un tā dalībnieki tiks iedalīti četrās spēkratu grupās – motocikli, "oldtimer", padomju tehnika un "youngtimer". Starp braucamajiem vienmēr ir kāda īsta retro tehnikas "pērle".

Rīgas Motormuzejs piedāvā savu "Rīgas Retro" dalībnieku topu:

1937. gadā ražotais motocikls "Harley-Davidson E61" ir viens no jaudīgākajiem populārā ASV moto būves koncerna produktiem. Iegādāts Latvijā 1930. gadu otrajā pusē speciāli policijas departamenta vajadzībām. Pēcāk tas atrasts Tukumā, sliktā stāvoklī. Motociklu restaurēja Latvijas AAK vecbiedrs Juris Ramba.

1924. gadā nelielā sērijā izlaistais "premium" klases automobilis "FIAT 519" ir vecākais "Rīga Retro 2019" dalībnieks, kas pērn atceļojis no tālās Austrālijas. Šis modelis ir viens no lielākajiem luksus klases FIAT modeļiem, ar dažiem savdabīgiem tehniskajiem risinājumiem. Pie tam "519" modelis 20. gados bija redzams arī Latvijas valdības garāžās.

Mūsu ziemeļu kaimiņi igauņi pasākumu kuplinās ar daudziem interesantiem un unikāliem 30. gadu automobiļiem, kuri "Rīga Retro" būs redzami pirmo reizi. Viens no interesantākajiem automobiļiem ir 1938. gadā izgatavotais "Packard Twelve 1608 Convertible Sedan". Automobilis ir izgatavots nelielā sērijā un ir viens no dārgākajiem "Packard" markas automobiļiem ar jaudīgu V12 cilindru motoru. Savulaik tas tika lietots augstākās sabiedrības reprezentablos izbraucienos. Mūsdienās spēkrats ir ļoti reti sastopams.

Padomju laika automobiļi ir viena no visplašāk pārstāvētajām "Rīga Retro" spēkratu grupām, kur īpašu ievērību izpelnās tikko AAK biedra restaurētais 1948. gada mazlitrāžas automobilis "Moskvič 400/420" un profesionāli restaurētais padomju nomenklatūras darbinieku "dienesta limuzīns" – 1955. gada izlaiduma "ZiM" (GAZ-12).

"Youngtimer" klasi pārstāv spēkrati, kas ražoti no 50. gadiem līdz pat 80. gadu nogalei. Šajā grupā ievērību izpelnījušies divi 60./70. gadu šosejas kreiseri – pasažieru autobusi "Ikarus-55 Lux" (1966. gada no Rīgas un 1972. gada no Igaunijas), kā arī savdabīgā dizaina franču automobilis "Citroen DS23 IE Pallas". Auto ir 1973. gada izlaidums, kuru vecākā paaudze atceras pēc Fantomasa sērijām kinoteātros. Turklāt šis automobilis ir aprīkots ar visām modelim paredzētajām ekstrām.