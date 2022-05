Sestdien pie Vidzemes pilīm un muižām varēs aplūkot klasiskos padomju auto

Sestdien, 28. maijā, norisināsies Latvijas antīko automobiļu kluba padomju tehnikas sekcijas sezonas atklāšanas pasākums "Vidzemes pilis un muižas", kurā dalībnieki nobrauks kopumā 90 kilometru.

Pasākumā piedalīsies ap 30 restaurētām pagājušā gadsimta 50. līdz 80. izlaiduma gada automašīnām.Braucienā būs redzami "Moskvič 400" (tautā sauktie "kārlīši"), "ZAZ 965" ("vabolīte"), GAZ-21 "Volga", rets universālis GAZ-22, tā laika direktoru auto GAZ-24, dažādi žiguļi un tautas moskviči, kā arī citas padomju rūpniecības ražotas automašīnas.

Automašīnas būs apskatāmas no pulksten 8.30 līdz 10 pie Tīnūžu muižas. Vēlāk, no pulksten 10.40 līdz 11.40 – Suntažu muižā; no pulksten 12 līdz 13 – Mālpils muižā; no pulksten 14 līdz 15 – Siguldas Jaunajā pilī; bet no pulksten 16.15 līdz 18.15 – Krimuldas muižā.