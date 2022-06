Sestdien Rīgas krastmalā varēs apskatīt 100 superauto, tostarp 5 miljonu 'Bugatti'

Viens no vērienīgākajiem starptautiskajiem auto notikumiem – "OneLife Rally" – par sestās tūres sākumpunktu izvēlējies Rīgu. 100 modificēti superauto ar unikālu dizainu un sacīkšu braucēji no 30 pasaules valstīm tiksies ar auto cienītājiem pasaulē vienīgajā atklātajā rallijā 25. jūnijā no pulksten 12 11. novembra krastmalā. Ieeja apmeklētājiem ir bez maksas. Savukārt dzīvesstila rallija starts no Rīgas sāksies svētdien, 26. jūnijā, pulksten 11.

Kopš 2017. gada "OneLife Rally" ir pasaulē vienīgais atklātā tipa rallijs. Tas nozīmē, ka superauto nav iežogoti, ikvienam ir iespēja aplūkot automobiļus tuvāk, nofotografēties pie tiem un atsevišķos gadījumos pat iesēsties tajos. Pagājušajā gadā "OneLife" ralliju apmeklēja vairāk nekā 100 000 cilvēku.

Demonstrējot īpaši izstrādātus un modificētus superauto, "OneLife Rally" sniedz platformu automašīnu entuziastiem no visas pasaules. Tas ir arī labdarības pasākums – katru gadu sacīkšu braucēji ziedo naudu labdarībai. Tādējādi labdarības mērķiem pirmajos piecos gados savākti vairāk nekā 50 000 eiro. Šim nolūkam ir izveidots īpašs fonds – "OneLife Rally Foundation", kas paredzēts, lai palīdzētu trūcīgiem bērniem.

Šo sestdien, 25. jūnijā, 11. novembra krastmalā būs iespēja aplūkot 100 sporta automašīnas, tostarp "Ferrari", "Lamborghini", "Porsche", "Bentley", "Maserati" un daudzas citas.

Starp dārgākajām un ekskluzīvākajām automašīnām būs apskatāmas "Bugatti Chiron Pur Sport". Tā ir viena no ātrākajām automašīnām pasaulē. Tā spēj sasniegt maksimālo ātrumu 489 km/h. Katra "Chiron Pur Sport" ir individuāli pielāgota katram īpašniekam, tāpēc nav divu vienādu šādu automašīnu. Kopā radītas vien 60 šādas automašīnas. Vērtība – 5,5 miljoni eiro.



Tāpat pasākumā būs apskatāms "Porsche TechArt 911 GTStreet" – ārkārtīgi rets auto, kas ražots 87 eksemplāru ierobežotā tirāžā, ar maksimālo ātrumu 350 km/h.



Šī gada "OneLife Rally" norisināsies no 25. jūnija līdz 2. jūlijam. Dalībnieki startēs Rīgā un finišēs Melnkalnē. Pēc Latvijas galvaspilsētas "OneLife Rally" dalībnieku nākamais pieturas punkts būs Varšava (Polija), pēc kā sekos Augstie Tatri (Slovākija), Ļubļana (Slovēnija), Trieste (Itālija), Splita (Horvātija) un Portonovi (Melnkalne).

"OneLife" rallijā piedalās dažādu jomu auto entuziasti – uzņēmēji, uzņēmumu īpašnieki, viedokļu līderi, tai skaitā Endrjū Teits (Andrew Tate), četrkārtējs pasaules čempions kikboksā un multimiljonārs no Lielbritānijas, sevi dēvē par īsto Džeimsu Bondu. Teitam ir vairāk nekā 20 citu superauto.

Viesu vidū būs arī Vitālijs Zdoroveckis – krievu-amerikāņu "YouTube" personība. Viņa veidotie video kopumā ir skatīti vairāk nekā 1,8 miljardus reižu un viņa saturam ir vairāk nekā 10 miljoni sekotāju.

Vēl rallijā piedalās Karls Runefelts (Carl Runefelt) – zviedru kriptovalūtu investors, uzņēmējs un starptautiska sociālā ikona. Viņam ir vairāk nekā 1,5 miljoni sekotāju visās sociālajās platformās. Karls ir izveidojis globālu kriptovalūtu impēriju.

Savukārt Iļja Ravličs ir slavens horvātu "YouTube" "geimeris". Viņš kļuvis slavens, pateicoties video saturam, kurā viņš spēlē "Minecraft" un izdzīvošanas spēles. Viņa kanālam seko vairāk nekā 250 000 cilvēku.

Pasākumu atbalsta dažādas starptautiskas korporācijas. "OneLife Rally" oficiālais partneris Latvijā ir viesnīca "Grand Hotel Kempinski Riga". "Mums ir liels gods uzņemt lielākā starptautiskā rallija braucējus. Šādi pasākumi iedveš pilsētā dzīvību un enerģiju, kas ir īpaši svarīgi pēc diviem smagiem gadiem. Lai visiem autobraucējiem drošs ceļš," saka viesnīcas "Grand Hotel Kempinski Riga" ģenerāldirektors Leons Baums.

"Braukšana mums ir filozofija. Mēs nepiedalāmies sacensībās un nedzenamies pēc ātruma, mēs vienkārši mīlam automašīnas, izpētīt jaunas vietas, ceļojam un baudām to, ko var piedāvāt katra pilsēta. Mēs vēlamies mainīt domāšanas veidu un nosodīšanu pēc tā, kas kuram pieder. Mēs ticam, ka tie, kuriem ir vairāk, var paveikt vairāk labu darbu. Superauto nenozīmē tikai ātrumu un prestižu – tie simbolizē arī vienotību. Sapulcēšanās vienā vietā ir sākums. Būt kopā – tas ir progress. Bet sadarbība nozīmē panākumus," stāsta Niks Papis, "OneLife Rally" ģenerāldirektors.