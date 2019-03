Kāda ir sabiedrības nostāja pret sievietēm – kravas automašīnas vadītājām? Vai šī profesija ir paredzēta tikai vīriešiem? Vai sievietes būtu gatavas izvēlēties šādu profesiju? Šie un vēl citi būtiski jautājumi par šo tēmu tika noskaidroti pirms Sieviešu dienas veiktā aptaujā. Savukārt ceturtdien, 7. martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika sievietēm par godu organizēts pasākums "Sieviete - profesionāla autovadītāja", kura laikā apmeklētājiem tika aktualizēta šī nozīmīgā tēma.

Neskatoties uz vīriešu pārsvaru šajā profesijā, laika gaitā sieviešu īpatsvars nozarē pieaug. Ikdiena pie transportlīdzekļa stūres mēdz būt izaicinoša, bet stabilais atalgojums, dažādās sociālās garantijas un karjeras izaugsme to kompensē. Bieži vien sievietes, kas pievēršas šai jomai, mēdz justies atstumtas vai saskaras ar dzimumu nevienlīdzību. Ja palūkojamies uz kravas auto jomu, vīriešu pārsvars tajā ir vēl lielāks – Eiropā attiecība starp sievietēm un vīriešiem šofera lomā ir viens pret 50, tāpēc mūsdienās dzimuma līdztiesības tēma paliek arvien aktuālāka.

Pēc CSDD rīcībā esošajiem datiem, līdz šī gada 1. februārim Latvijā ir 859 041 aktīva autovadītāja apliecība, no kurām 360 030 jeb 42,5% ir izdotas sievietēm. Pie kravas automašīnas stūres Latvijā ir ļauts sēsties 4597 sievietēm, kas ir 5,6% no kopējā "C" kategorijas vadītāju skaita, un ar katru gadu palielinās to sieviešu skaits, kuras vēlas iegūt šīs kategorijas autovadītāja apliecību.

Kopš 2000. gada ir dubultojies to sieviešu skaits, kuras ieguvušas autovadītāja apliecību, un aizvadītajos gados ir novērojama tendence, ka sievietes biežāk nekā vīrieši iegūst tiesības vadīt automašīnu – 2018. gadā tās bija 9138 sievietes un 7654 vīrieši. Ņemot vērā, ka sieviešu - autovadītāju skaits uz ceļiem palielinās, pastāv maldīgs uzskats, ka tas samazina drošību uz ceļiem – to apliecina pērn Lielbritānijā veiktais pētījums.

"Sabiedrībā valda uzskats, ka sieviete var vadīt tikai vieglo automašīnu. Par to liecina arī aptaujas dati, kurā absolūtais vairākums jeb 85% respondentu atzina, ka sievietei vispiemērotāk ir sēsties pie vieglā auto vai taksometra stūres, uzsverot to, ka neiedomātos par profesionālas autovadītājas profesijas izvēli. To var uzskatīt par dzimuma nevienlīdzību, tieši tāpēc vēlamies parādīt, ka arī sieviete var būt pilntiesīga kravas automašīnas autovadītāja un veikt savu darbu tikpat labi, kā vīrietis," stāsta Emils Junsons, "Volvo Group Trucks Latvija" rīkotājdirektors.

Veiktajā aptaujā uzrādās arī tas, ka 45% vīriešu līdz galam neuzticas sievietēm, kuras vada automašīnu, un seko līdzi notikumiem uz ceļa, savukārt 58% no aptaujātajām sievietēm pilnībā uzticas citām sievietēm, kuras vada transportlīdzekli.

Būtiski, ka lielākajai daļai stereotipu par sievietēm - autobraucējām sabiedrībā nav liela atbalsta. Visbiežāk aptaujātie piekrita apgalvojumiem, ka sievietes vairāk rūpējas par auto tīrību (50%) un ka viņas brauc lēnāk un apdomīgāk (47%). Pozitīvi arī, ka vairums (71%) aptaujāto nepiekrīt, ka šofera profesija ir domāta tikai vīriešiem, tomēr puse aptaujāto sieviešu neizvēlētos šo profesiju.

"Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) reģistrēto bezdarbnieku skaitā sieviešu īpatsvars šobrīd ir 55%. Ja runa ir par transportlīdzekļu vadīšanu, tad NVA neformālās izglītības ietvaros pērn auto vadīšanu apguva 126 sievietes, traktortehniku – 39, bet divas sievietes mācījās vadīt elektrokāru. To profesiju vidū, kurās mūsu klientes iekārtojas darbā pēc bezdarba perioda, ir gan automobiļa, taksometra, mikroautobusa, tramvaja, trolejbusa, traktora un autoceltņa vadītājs, gan arī kravas automobiļa un vilcējautomobiļa vadītājs. Ja sievietei ir vēlme, spējas un vajadzība apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju, kurā tradicionāli vairākumā ir nodarbināti vīrieši, NVA vienmēr sniedz savu atbalstu," stāsta NVA direktore Evita Simsone.

Andris Pļavenieks SIA Kreiss Kvalifikācijas nodaļas instruktors: "Autovadītāja darbs ir ļoti specifisks un sarežģīts. Sieviete - autovadītāja attiecībā pret vīrieti autovadītāju, protams, piekāpjas fiziski un darba procesā sastapsies ar lielākām grūtībām iekraušanas un izkraušanas procesā vai veicot remontdarbus ceļā. Tāda ir profesijas specifika. Tomēr vēlētos atzīmēt, ka sieviete - autovadītāja pie stūres ir vērīgāka, brauc prātīgāk un tehnikas spējas izmanto samērīgi, līdz ar to samazinās negadījumu risks."

"Daiļais dzimums un kravas automašīna – tā mūsdienās ir reta parādība. Fakts, ka kravu pārvadājumu nozarē vislabāk iederas vīrieši, ir mīts, jo šajā vīrišķīgajā nozarē lieliski iejūtas arī sievietes. Produktīvā un patīkamā darba vidē ikviens darbinieks jūtas piederīgs, novērtēts un drošs," stāsta SIA "Akatrans" personāla nodaļas vadītāja Diāna Deņisova.

"Atkritumu izvešana ir smags darbs - to ietekmē dažādi laika apstākļi un dienā bieži vien jāiztukšo aptuveni 200 konteineri. Tradicionāli šo darbu mūsu uzņēmumā veic vīrieši, bet, ja kāda sieviete vēlas uzņemties šos pienākumus, mēs esam atvērti sadarbībai. Laipni gaidīsim uz izmēģinājuma braucienu," aicina SIA "ZAAO" ražošanas daļas vadītājs Andis Liepiņš.