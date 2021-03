Sievietes spēks kā 'Mini' auto markas panākumu atslēga

Trīs jautājumi 2021. gada starptautiskajā sieviešu dienā: vai zinājāt, ka sieviete uz ceļa uzlika ātrāko "Mini"? Vai zinājāt, ka pirmais pilnīgi elektriskais "Mini" tika izstrādāts sievietes vadībā? Vai zinājāt, ka "vīrišķīgākā" dizaina "Mini" modeli veidoja sieviete?

Jau sen ikdienas darbos "Mini" ir notiek virzība uz vienlīdzību visu veidu departamentu, atbildības un vadības amatos. Turklāt vidēji pusi no "Mini" transportlīdzekļiem pērk un vada tieši sievietes.

"Mini" komandas sievietes sniedz iedvesmu sieviešu pašapziņai – autoražotājs savā preses paziņojumā iepazīstina ar trīs komandas sievietēm. Viņas ir spēcīgu sieviešu piemēri, kuras atrodas "Mini" vadības galvenajos amatos un ir tur nokļuvušas vienkārši tāpēc, ka ir vislabākās tajā, ko dara.

Vai zinājāt, ka sieviete uz ceļa uzlika ātrāko 'Mini'?

Petra Beka mācījās moderno valodu vidusskolā un pēc tam nolēma mācīties elektrotehniku. "Laikā, kad veicu šo izvēli, pat nenojautu, ka tas būs kultūršoks," viņa atceras. "Es biju sajūsmā par matemātiku un fiziku un vēlējos izvēlēties grādu, kurš man sniegtu daudz iespēju." Viņas izvēlētajā programmā sievietes bija mazāk nekā desmit procenti. Karjeras sākumā situācija nebija savādāka. Starptautiskos projektos aviācijas un kosmosa nozarē, kuros viņa strādāja kā sistēmu inženiere, vairākums bija vīriešu kolēģi. Sekoja piecu gadu ilgs posms starp tirdzniecības, ražošanas un piegādātāju vadību. Kas jādara, lai noturētos vīriešu sfērā? "Jums ir jābūt patiešām ieinteresētām, entuziastiskām un arī ar nelielu izturību," saka Petra Beka. Balstoties uz viņas pieredzi, kādā brīdī vissvarīgākā ir kompetence un personība.

Foto: Publicitātes foto

Petra Beka BMW grupā strādā no 2007. gada, kur ir acīmredzams, "ka pēdējos gados daudz kas ir noticis daudzveidības ziņā". Runājot par šo tēmu, viņa uzskata, ka "es vienmēr dodu priekšroku piedalīties procesā, nevis tikai noskatīties tajā". Aizraujoši produkti, lieliska komanda, starptautisks darbs un daudzveidīgi uzdevumi – tas viss viņai saistās ar transportlīdzekļu projektu vadītājas amatu "Mini", kurā viņa strādā jau divus gadus. Viens no līdz šim izcilākajiem notikumiem ir bijis vadošā loma visātrākā sērijveida "Mini" ražošanas izstrādē.

"Mini John Cooper Works GP" ir ārkārtīgi specifisks retums ar 306 ZS četrcilindru motoru un tikai 3000 saražotām automašīnām. Neskatoties uz iespaidīgo izskatu, šis "Mini" ir arī patiešām simpātisks auto, uzskata projekta vadītāja. "Man patīk, ka automašīna rada smaidu citos satiksmes dalībniekos. Tā notiek ar katru "Mini"." Un tā notiek arī klasiskajos automašīnu rallijos, kuros Petra Beka brīvajā laikā labprāt piedalās, un viņa ar nepacietību gaida to atgriešanos pēc pandēmiju radītā pārtraukuma.

Vai zinājāt, ka pirmo elektrisko 'Mini' ir izstrādājusi sieviete?

"Būt atšķirīgam nav ne labi, ne slikti, un tas ir vienkārši jāsaprot," saka Elena Ēdera. Viņas CV ir "daudzveidība", un viņa sevi raksturo kā "pasaules bērnu". Dzimusi Itālijā, augusi trīsvalodīgā ģimenē, bērnībā vispirms augusi ASV, pēc tam Francijā, bet pēc vidusskolas beigšanas Itālijā studējusi mašīnbūvi, lai drīz pēc tam atkal dotos ceļā. Viņas pirmās profesionālās pieredzes aizveda viņu uz Franciju, Itāliju, Angliju un Vāciju, kā arī uz Indiju un Ķīnu. Elena Ēdera ir trīs bērnu māte un "Mini" ir padarījusi sev par mājām. Kā projekta vadītājai viņai bija liela loma, lai "Mini Cooper SE" pirmo pilnīgi elektrisko modeli novestu līdz gatavībai.

Foto: Publicitātes foto

Elenai Ēderai ilgtspēja ir attieksmes jautājums, kuru ir iespējams panākt ar tehnoloģiju palīdzību. Zināmu entuziasmu par tehnoloģijām viņa izjuta jau bērnībā. "Es nespēlējos ar lellēm, bet ar mašīnām. Un arī profesionāli mani aicināja automašīnu nozare. Mani vienmēr fascinēja sarežģītība un skaistas lietas," saka Elena Ēdera.

Fakts, ka viņa sevi ir ielikusi vīriešu pasaulē, inženieri nekad nav satraucis. "Es to nekad nevēlējos redzēt kā vīriešu darbu. Es to redzēju kā aizraušanos, kurā vēlējos doties." Elena Ēdera ir pārliecināta, ka apņēmība, atvērtums un attieksme, kurā dažādību vienkārši uzskata par pašsaprotamu, ir labākā recepte pret ierobežojumiem, kuri joprojām pārāk bieži kavē sievietes. "Es domāju, ka ikvienam vajadzētu sekot savam aicinājumam un nevienam nevajadzētu pakļauties aizspriedumiem vai paraugiem."

Vai zinājāt, ka 'vīrišķīgākā' dizaina 'Mini' veidoja sieviete?

"Mini Countryman" ir lielākais, daudzpusīgākais un dažu acīs "vīrišķīgākais" "Mini" zīmola modelis. Izturīgajai automašīnai par savu izteiksmīgo dizainu galvenokārt jāpasakās sievietei. "Mini" dizainere Kristīne Zurjana jūt saikni ar šo modeli. ""Mini Countryman" ir sportisks un daudzpusīgs, tam piemīt daudz enerģijas, bet tas atstāj salīdzinoši mazu nospiedumu. Savā ziņā tas raksturo manu dzīvesveidu," stāsta sieviete, kura līdzsvaro intensīvu slodzi ar snovbordu, sērfošanu, riteņbraukšanu, pārgājieniem un krosfitu.

Foto: Publicitātes foto

Kristīnes Zurjanas mīlestība pret "Mini" radās studiju laikā Losandželosas Mākslas centra dizaina koledžā. Sarkans "Mini Cooper S" ar melnu kontrastējošu jumtu bija "pirmā automašīna, ar kuru man bija tūlītēja emocionāla saikne". Un to saka sieviete, kura nāk no "pikapu ģimenes". ASV Kalifornijas štata dienvidos, kur viņa uzauga, vēlamais transportlīdzeklis bija pikapi ar lielu V8 motoru. Papildu zīmēšanai Kristīnei Zurjanai agrā bērnībā radās interese par automašīnām. Kopā ar brāļiem viņa regulāri pavadīja laiku ar savu tēvu, kurš vadīja pats savu dizaina studiju. Tur viņi radīja konceptuālus un filmu transportlīdzekļus, tostarp "betmobīli" un citus transportlīdzekļus dažādiem supervaroņu grāvējiem. "Tā bija radoša pasaule, un es gribēju būt daļa no tās," atceras Kristīne Zurjana.

Studiju laikā Kristīne Zurjana saprata, kur tieši viņa visvairāk vēlas izlikt savu radošumu. Tas bija viņas sarkanā "Mini" raksturs, kas viņu aizrāva. "Tajā laikā es iemīlējos zīmolā. Es zināju, ka kādu dienu gribēšu strādāt "Mini"." 2010. gadā tā diena pienāca, Kristīne Zurjana labi atceras, ka sākumā viņa bija gandrīz nedaudz iebiedēta. Tas bija ne tik daudz tāpēc, ka viņa saskārās ar vīriešu pārsvaru autobūves nozarē, bet gan tāpēc, ka "pēkšņi studijā satiku tik daudz talantīgu dizaineru". Bet "Mini" viņa ātri iemācījās attīstīt pašapziņu un ticību savām spējām. "Vienīgie šķēršļi, ar kuriem saskāros, bija tie, kurus pati sev uzbūvēju," šodien apzinās Kristīne Zurjana. Viņu vēl priecē kopības sajūta mazajā "Mini" dizaineru kopienā. ""Mini" komandas gars ir tiešām īpašs." Viņai viens no izaicinošākajiem uzdevumiem ir pamatu ielikšana jauna modeļa raksturam, cīņa ar tehnoloģiju prasībām un cīņa šajā procesā par labu dizainam. Veiksme šajos procesos vairs nav dzimuma jautājums, saka Kristīne Zurjana. "Tagad automobiļu industriju satricina diezgan daudz sieviešu, un šķiet, ka to skaits palielinās arvien vairāk."