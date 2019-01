Siguldā stingri vēršas pret sānslīdēs braucošiem autovadītājiem; šomēnes sodīti jau 15

Pēdējā mēneša laikā Siguldas novada Pašvaldības policija nodevusi Valsts policijai jau 15 iesniegumus par driftēšanu jeb auto vadīšanu sānslīdē, un daļai no autovadītājiem jau ir piemēroti naudas sodi 70 līdz 280 eiro apmērā par agresīvo braukšanu, kā arī piešķirti seši soda punkti, informē Siguldas novada pašvaldība.

Kā norāda Pašvaldības policijas darbinieki, piemērotie sodi var būt vēl bargāki, jo gadījumos, ja pārgalvīgās braukšanas rezultātā tiek bojāta pilsētas infrastruktūra, personai var iestāties arī kriminālatbildība.

Siguldas novada Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību savai un līdzcilvēku braukšanas kultūrai un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai, lai visi ceļu satiksmes dalībnieki justos droši.

Ziņot par driftētājiem Siguldā var, zvanot Pašvaldības policijas dežūrdaļai pa diennakts tālruni 26160288 vai nosūtot Pašvaldības policijai foto vai video, kuros fiksēti driftētāju pārkāpumi un automašīnas valsts numurs, uz e-pasta adresi policija@sigulda.lv.

Atgādinām, ka pērn Administratīvo pārkāpumu kodeksā tika papildināts "agresīvās braukšanas" jēdziens, papildinot to arī ar "apzinātu sānslīdes radīšanu uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi u.tml.), izņemot gadījumus, kad Ceļu satiksmes likuma noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izklaides un paraugdemonstrējumu pasākumu laikā. Par šādu pārkāpumu autovadītājam uzliek naudas sodu no 70 līdz 280 eiro, kā arī piešķir sešus soda punktus.