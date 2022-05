Sīvā konkurence auto industrijā mainījusi cilvēku attieksmi pret korejiešu auto

Mainīt tēlu nav viegli. Lai to izdarītu, ir jāsāk ar pašiem pamatiem. Auto ražotāji, kas ievēro šo noteikumu, ar katru gadu gūst aizvien lielākus panākumus. Klientu aptaujas apliecina: tas, ka sīvās konkurences dēļ uzņēmumi attīstās, patērētājiem nāk tikai par labu.

Šajā ziņā viens no labākajiem piemēriem auto nozarē ir "Hyundai". Šim Dienvidkorejas zīmolam izdevies pierādīt, ka viss ir iespējams, – lai gan debija Eiropā un ASV bija visnotaļ komplicēta, tagad šīs automašīnas konkurē ar nedaudz snaudošajiem tirgus vecmeistariem un dažās jomās tos pat pārspēj.

Būtiski situāciju mainīja "Hyundai" daudzu gadu centieni radīt augstvērtīgu apdari un panākt uzticēšanos saviem ražojumiem. Tieši milzīgie ieguldījumi kvalitātē salīdzinoši īsā laikā ir pilnībā pārveidojuši šī uzņēmuma tēlu.

Pārmaiņas ir redzamas arī uzticamības reitingos. Vienā no lielākajām klientu atsauksmju platformām "Consumer Report" kompānija "Hyundai" stabili ieņem vietu pirmajā desmitniekā. Korejiešiem izdevies apsteigt pat tādus grandus kā "Audi" un "Tesla". Savukārt "J.D. Power" eksperti, kas apstrādā lielu datu apjomu, gan pavisam jauniem, gan trīs gadus veciem Dienvidkorejas zīmola modeļiem ir piešķīruši visaugstāko uzticamības vērtējumu. Šajā reitingā galīgo vērtējumu vienmēr nosaka, ņemot vērā klientu atsauksmes gan par nozīmīgām problēmām, gan pat sīkākajām kaitēm.

Autožurnālists un "Latvijas Gada auto" žūrijas biedrs Ingars Tenis stāsta, ka eiropiešu kvalitātes prasības jaunajiem auto ir ārkārtīgi augstas, un "Hyundai" tam ir spilgts apliecinājums. Dienvidkorejas ražotāja debija Eiropā nebija viegla, taču ieguldījumi kvalitātē beidzot devuši vēlamo rezultātu. "Eiropas zīmoli, piemēram, "Audi", "Volkswagen" un "Opel", ir uzkrājuši daudzu gadu pieredzi un visiem ir labi zināmi. Savulaik "Hyundai" sāka ar "Accent" un tamlīdzīgiem modeļiem, kas biedēja ar grabošām plastmasas detaļām. Jā, tie bija lētāki, tomēr nekādu citu priekšrocību tiem nebija. Pēc tam, kad montāžas un materiālu kvalitāte ievērojami uzlabojās, eiropieši uz šo zīmolu sāka raudzīties pavisam citādi," vēsturi atgādina Ingars.

Viņš norāda, ka ilgu laiku kvalitātes etalons bija vācu ražojumi. Tagad ir pienācis laiks, kad zīmoli no citiem kontinentiem vecos spēlētājus ir panākuši un dažās jomās pat apsteiguši. Tenis to visvairāk pamana, analizējot interjera materiālu kvalitāti. Jau minētais "Hyundai" šajā aspektā piedzīvojis patiesi jūtamu izaugsmi, piemēram, "Tucson" modelim šur tur ir arī alumīnija detaļas un citi dārgāki materiāli. Kopumā mašīnas salons izskatās labi, ko ne vienmēr var teikt par vācu konkurentiem ar lielisku reputāciju," stāsta Ingars.

Daudzu ražotāju automašīnu inženiertehniskais līmenis gadu gaitā ir kļuvis līdzīgs, kas visvairāk saistīts ar ievērojamu uzticamības un materiālu kvalitātes pieaugumu. Ingars atceras, ka Dienvidkorejas uzņēmumu progresam sekojis līdzi jau no pirmo modeļu ienākšanas Eiropā un tas bijis ļoti interesants process. Kamēr daži zīmoli uz priekšu virzās it kā pēc inerces un neizkāpjot no savas komforta zonas, "Hyundai" nepārtraukti ir uzlabojusi savas tehnoloģijas, kā arī dizainu un tādējādi veikusi iespaidīgu lēcienu uz priekšu. "Katrā prezentējamā modelī var ieraudzīt ko jaunu un negaidītu, un pārmaiņas bieži vien ir patiešām iespaidīgas. Tas īpaši jūtams, salīdzinot jaunākos modeļus ar iepriekšējo paaudzi," stāsta Ingars.

"Latvijas Gada auto" žūrijas biedrs uzsver arī moderno tehnoloģiju uzticamību. Eiropas ražotāji ne vienmēr pienācīgi testē jaunievedumus, jo steidzas tos pēc iespējas ātrāk ieviest. Savukārt "Hyundai" tā nedara – jo nevar atļauties sabojāt savu tik rūpīgi veidoto tēlu.

"Īpaši vēlos pieminēt "N" sēriju. Tā ir izveidota patiešām izturīga. Inženieri jau no sākta gala paredzējuši, ka ar "Hyundai" sportiskākajām versijām var braukt arī slēgtā trasē, un tas dod pārliecību, ka "N" sērijas mašīnai nekas nesalūzīs un viss kalpos, kā nākas," stāsta Ingars. Viņš gan piebilst, ka ir arī ātrāki auto par "N" sērijas mašīnām, taču, ja ar lielāko daļu no tiem brauktu sacīkšu trasē, tad vairs nebūtu spēkā garantija. Piemēram, braucot slalomā ar jauno "Honda Civic Type R", īpašniekam pašam būtu jāuzņemas viss potenciālo bojājumu risks.