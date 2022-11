Slaveni 'Porsche 911' īpašnieki: no Kianu Rīvsa līdz Bilam Geitsam

"Porsche 911" ir vienīgā automašīna, ar kuru var gan piedalīties Āfrikas safari vai Lemānas 24 stundu sacīkstēs, gan tikpat labi doties uz teātri vai izbraukt pa Ņujorkas ielām. Tā par šo modeli kādreiz izteicies "Porsche" dibinātāja Ferdinanda Porše dēls Ferijs Porše, kurš vadīja uzņēmumu pēc tēva nāves.

"Porsche 911" modeli uzreiz iemīlēja sporta auto entuziasti visā pasaulē, un tā arī izturēja laika pārbaudi, kļūstot par vienu no visu laiku slavenākajiem sporta auto. Kopš 2019. gada tiek ražots jau astotais "911" paaudzes modelis.

Pasaule pirmo reizi šo jaunumu ieraudzīja 1963. gadā Frankfurtes starptautiskajā auto izstādē. Lai gan eksponāts bija tikai makets, motora neesamība neliedza ekspertiem novērtēt unikālo dizainu, kura atšķirīgās iezīmes bija apaļie priekšējie lukturi, gludās virsbūves līnijas un slīpā aizmugure.

Sākumā "911" bija pazīstams ar nosaukumu "901" un bija izgatavots 82 eksemplāros. Taču drīz vien modelis bija pārdēvēts par "911", jo franču autoražotājs "Peugeot" paziņoja, ka tam pieder tiesības uz visiem auto indeksiem ar nulli vidū.

9. novembris jeb 911 simboliski saistās ar vienu no leģendārākajiem "Porsche" modeļiem – "911", tāpēc "Porsche Latvija" iepazīstina ar zvaigznēm, kuru garāžu pastāvīgais iemītnieks ir tieši šis automobilis.

Īpašs auto "Matricas" zvaigznei

Holivudas aktieris Kianu Rīvss ir pazīstams kā automobiļu un motociklu kolekcionārs. Iespējams, Rīvsa mīlestība pret "Porsche 911" slēpjas bērnībā, jo viena no aktiera mīļākajām spēļu rotaļlietām bija maza "Porsche 911 Turbo" mašīna, ko savulaik bija uzdāvinājusi vecmāmiņa.

Kad viņš pieauga un kļuva populārs, parādījās iespēja nopirkt arī īstu "Porsche 911 Carrera 4S", tomēr tā tika nozagta, kamēr aktieris piedalījās jaunas filmas uzņemšanā. Par savu nākamo auto Rīvss atkal izvēlējās "911 Carrera 4S", taču šoreiz viņš gribēja, lai auto būtu pielāgots tieši viņa vajadzībām.

Tāpēc "Porsche" radīja "911 Carrera 4S" ar manuālo ātrumkārbu un 3,6 litru dzinēju, kam ir melni anodēti iekšējās apdares paneļi. Rīvss auto iesauca par "The Sled" (tulkojumā – ragavas), jo auto slīd pa ceļu ātri un gludi. Starp citu, 2010. gadā viņš bija nofotografēts, vedot Ziemassvētku eglīti uz sava "Porsche 911 Carrera 4S" jumta.

Aktieris, kas 38 gadu vecumā kļuva par autosportistu

Patriks Dempsijs iemantoja popularitāti, tēlojot ārstu Dereku Šepardu seriālā "Grejas anatomija", taču pēdējos 18 gados viņš nopietni pievērsies savai otrajai kaislībai – auto sacensībām. Turklāt Dempsijs vairākus gadus pārstāv "Porsche" komandu prestižajās 24 stundu Lemānas sacīkstēs.

Slavenais aktieris ir pazīstams arī kā ievērojams "Porsche" automobiļu kolekcionārs. Viņa gadiem veidotā kolekcija tiek uzskatīta par vienu no iespaidīgākajām auto kolekcijām pasaulē.

Dempsija pirmais "Porsche" bija 1963. gada izlaiduma "Porsche 356 Speedster", ko viņš uzskata par savu vērtīgāko īpašumu. To viņš iegādājās 21 gadu vecumā par savu pirmo lielo honorāru, kuru viņš saņēma par lomu filmā "Can't Buy Me Love" ("Nevaru nopirkt sev mīlestību").

Un, ja mīlestību patiešām nevar nopirkt, tad var iegādāties skaistus vācu sporta auto, ko Dempsijs arī turpināja darīt. Pašlaik aktierim un autosportistam pieder daudzi "911" modeļi: "Targa", "Turbo", "GT3 RS". Aktiera garāžā ir arī 1982. gada ražotais "Porsche 911 SC".

Bekhems brauc ar Stīva Makvīna auto repliku

Angļu futbola zvaigznei un bijušajam Anglijas izlases kapteinim pieder "Porsche 911 Turbo Convertible", ar kuru viņš bieži manīts Londonas ielās. Šo 1969. gada izlaiduma skaistuli viņš iegādājas 2013. gadā par 70 000 mārciņām (aptuveni 80 300 eiro).

Šis auto ir Bekhema elka, Holivudas leģendas Stīva Makvīna, auto replika. Oriģinālais auto ir redzams 1971. gada filmā "Lemāna". Vēlāk auto nonāca izsolē, kur bija pārdots par 950 000 eiro. Tomēr tas nav vienīgais "Porsche" Bekhema auto kolekcijā – viņa garāžā ir arī "Porsche 911 Turbo" kabriolets, kas īpaši pielāgots viņa vēlmēm.

Bila Geitsa "Porsche" kolekcija sākās ar "911 Turbo"

"Microsoft" korporācijas līdzdibinātāja Bila Geitsa aizraušanās ar "Porsche" zīmola automobiļiem aizsākās 1979. gadā, kad viņš iegādājās "Porsche 911 Turbo". Lai gan neizskatās, ka uzņēmējs un filantrops ir no tiem, kas pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus, tomēr jaunībā viņam patika braukt visai ātri, par ko viņš arī daudzkārt saņēmis sodus. Gadu laikā Geitss papildināja savu auto kolekciju ar vairākiem "Porsche" modeļiem, tostarp ar "Porsche 964 Carrera" kabrioletu.

Taču slavenākais eksemplārs viņa garāžā ir retais "Porsche 959" – no 1986. līdz 1993. gadam bija saražoti tikai 337 šīs sērijas modeļi. Tajā laikā tas bija ātrākais auto pasaulē un Geitss ļoti vēlējās iegūt to savā īpašumā. Tolaik tas bija gandrīz neiespējami, jo ASV bija aizliegts ievest auto no ārzemēm bez nopietnām pārbaudēm, tostarp drošības testiem, kurā automobilim pārbauda triecienizturību pret šķēršļiem.

Jāatzīst, ka miljardieris kopā ar citiem kaislīgiem auto kolekcionāriem panāca automobiļu importa likuma izmaiņas, kas ļāva viņam saņemt kāroto auto. Jāpiebilst, ka tas pavēra ceļu uz ASV daudziem citiem retiem auto no Eiropas un Japānas.

Meitene, kas brauca uz skolu ar "Porsche"

Par princeses Diānas lomu ASV kinoakadēmijas balvai "Oskars" nominētā aktrise Kristena Stjuarte pa dzimtās Losandželosas ielām pārvietojās ar "Porsche 911 Carrera T". Zīmīgi, ka viena no pirmajām lomām, ko viņa spēlēja, bija "Porsche" reklāmas klipā 1999. gadā.

Tolaik Kristenai bija tikai deviņi gadi un viņa tēloja meiteni, kas speciāli nokavēja skolas autobusu, lai aizbrauktu uz skolu ar tēva "Porsche 911 Carrera". Liekas, ka jau toreiz mazā Kristena sapņoja iegadāties sev tādu auto kad pieaugs, un to arī izdarīja. Zināms, ka aktrisei pieder arī citi "Porsche" modeļi, tostarp arī "Cayenne".

Neskatoties uz plašo auto tirgus piedāvājumu, šie slavenību stāsti pierāda to, ka gadu garumā viņi joprojām novērtē "Porsche 911" unikālo dizainu, tehniskās īpašības un tā uzvedību uz ceļa. Interesanti, ka šo auto izmanto gan sporta sacensībās, gan ikdienas braukšanā. To novērtējuši arī daudzi autovadītāji visā pasaulē - 2017. gada maijā bija izgatavots "911" jubilejas miljonais eksemplārs. Pašlaik to var apskatīt "Porsche" muzejā Vācijā, Štutgartē.