SM: auto ekspluatācijas nodokļa likmes aprēķināšana vērsta uz vides uzlabošanu

Izmaiņas Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes noteikšanā to saistot ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu, ir vērstas uz skaidrāku nodokļa aprēķināšanas metodi un automobiļa radītā oglekļa dioksīda izmešu samazināšanu, norādīja Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvis Aivis Vincevs.

SM atgādināja, ka transportlīdzekļiem, kuru pirmreizējā reģistrācija ir sākot ar 2008. gada 31. decembri, Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums paredz ar 2019. gada 1. janvāri transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi aprēķināt atkarībā no automobiļa radītā CO2 izmešu daudzuma.

Ministrijā skaidroja, ka CO2 izmešu daudzuma izmantošana nodokļa aprēķināšanā ir būtiska, lai samazinātu CO2 emisijas transporta nozarē. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi piesaistot CO2 izmešu daudzumiem, tiek veikta kopējās vides uzlabošana. Ministrijā norādīja, ka Latvijā uz ceļiem visvairāk pārvietojas vidēji desmit gadus veci transportlīdzekļi, tādēļ transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likme tiek aprēķināta pēc CO2 izmešu daudzuma, sākot ar 2009. gada automašīnām. Latvijā CO2 vidējās vērtības ir vienas no augstākajām jauniem reģistrētiem transportlīdzekļiem salīdzinājumā ar citām ES valstīm. Turklāt no 2009. gada ir vienota CO2 izmešu daudzuma aprēķināšanas metodika, attiecīgi šīm automašīnām ir taisnīgi aprēķināms CO2 izmešu daudzums un attiecīgi arī nodoklis.

Šāda transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aprēķināšanas maiņa rosinās auto īpašniekus izvērtēt transportlīdzekļa efektivitāti, kā arī stimulēs iedzīvotājus un uzņēmējus izvēlēties videi draudzīgākus transportlīdzekļus ar mazāku CO2 izmešu daudzumu. Vienlaikus SM norādīja, ka nodokļa aprēķināšana, pamatojoties uz CO2 izmešu daudzumu, atvieglo patērētāju iespējas jau automašīnas iegādes brīdī viegli noskaidrot, kāds būs konkrētās automašīnas gada transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis.

Turpretim vecākiem transportlīdzekļiem, par kuriem transportlīdzekļu reģistrā nav informācijas par CO2 izmešu daudzumu, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likme tiks veidota kā līdz šim, summējot tādas komponentes kā transportlīdzekļa motora jauda, motora tilpums un transportlīdzekļa pilna masa, bet transportlīdzekļiem, kuriem nav pieejama informācija par motora jaudu un/vai masu, nodokļa likme tiks aprēķināta pēc transportlīdzekļa pilnas masas.

Paredzēts, ka valsts budžeta ieņēmumi no izmaiņām transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklī būs 19 miljoni eiro. Šie līdzekļi saskaņā ar likumu "Par autoceļiem" tiks novirzīti valsts autoceļu fondam.

SM atgādināja, ka grozījumus Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā Saeima pieņēma 2016. gada 23. novembrī, nosakot, ka minētās normas stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri. Pēc likuma grozījumu pieņemšanas auto īpašniekiem bija laiks divi gadi (līdz 2019. gadam) izvērtēt viņu īpašumā esošo automašīnu radīto izmešu daudzumu un apsvērt iespēju to mainīt uz dabai draudzīgāku transportlīdzekli, tādējādi samazinot arī maksājamā nodokļa apmēru.

Ministrijā norādīja, ka ikviens iedzīvotājs esošajai vai noskatītajai automašīnai, šobrīd ērti var noskaidrot Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) mājaslapā. Konkrētam transportlīdzeklim, ievadot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, nodokļa apmēru var aplūkot arī CSDD e-pakalpojumos.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes atkarībā no oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu paredz – ja izmešu daudzums uz vienu kilometru ir līdz 50 gramiem, tad nodokļa likme ir 0 eiro, no 51 līdz 95 gramiem uz vienu kilometru – 12 eiro, no 96 līdz 115 gramiem – 48 eiro, no 116 līdz 130 gramiem – 84 eiro, no 131 līdz 155 gramiem – 120 eiro, no 156 līdz 175 gramiem – 144 eiro, no 176 līdz 200 gramiem – 168 eiro, no 201 līdz 250 gramiem – 264 eiro, no 251 līdz 300 gramiem – 408 eiro, no 301 līdz 350 gramiem – 552 eiro, bet no 351 grama uz vienu kilometru nodokļa likme ir 756 eiro. Turklāt papildus minētajam noteikta likme 300 eiro apmērā tiem vieglajiem automobiļiem, kuriem motora tilpums ir lielāks par 3500 kubikcentimetriem.