Šonedēļ Biķernieku trasi un Rīgas ielas pierūcinās 70 ekskluzīvi superauto

Trešdien, 24. jūlijā, jau otro reizi Rīgā ieradušies "Gran Turismo" pasaules tūres dalībnieki ar tādām ekskluzīvām automašīnām, kā "Ferrari", "Porsche", "McLaren" un "Lamborghini", lai atrādītu kopumā 42 000 zirgspēku jaudu mūsu galvaspilsētas ielās un trīs dienas sacenstos Biķernieku trasē.

Ekskluzīvākie un jaudīgākie modeļi, kas būs vērojami, ir "Lamborghini Aventador SVJ", "Lamborghini Huracan Performante", "Ferrari 488 Spider", "Ferrari 430 Scuderia", "McLaren 720S" un "Porsche 911 GT2 RS".

"Latvijā esam jau otro gadu pēc kārtas. Pasākums Rīgā ir pilnībā pārpildīts, mēs burtiski nevarējām ietilpināt vairāk ekskluzīvos auto "Radisson Latvija" viesnīcas garāžā. Nākamās trīs dienas šie spēcīgie auto un to vadītāji tiksies un sacentīsies Biķernieku trasē. Trase būs atvērta apmeklētājiem sestdien, 27. jūlijā, un vislabākais laiks vērot mūsu sacensības ir pēcpusdiena. Tas būs lielisks šovs ar jaudīgiem auto un skaļu troksni. Mēs ļoti gaidīsim Latvijas iedzīvotājus. Ieeja ir bez maksas," stāsta "Gran Turismo" organizators un dalībnieks Pīters Ternstroms.

"Gran Turismo Baltica" pasākuma 70 automašīnas ieradušās Rīgā lielākoties ar "Tallink" prāmjiem, un tuvākajās dienās mums būs iespēja gan redzēt tās dalībniekus, gan sekot līdzi ekskluzīvo auto izbraucieniem par Rīgas ielām. "Gran Turismo Baltica" ir privāts pasākums, taču sestdien trase tiks atvērta no pulksten 12 līdz 17, un dalībnieki aicina visus ierasties.



""Gran Turismo" ir superauto īpašnieku klubs, kurš pulcē biedrus no visas pasaules, un katram biedram pieder ekskluzīvs auto. Mums notiek aptuveni 15 pasākumi katru gadu, taču tā nav tikai jaudīgu automašīnu aplūkošana, patiesībā pasākumi tiek organizēti, lai iepazītos ar citiem auto entuziastiem visā pasaulē," papildina Ternstroms.

"Gran Turismo" apvieno 4 800 dalībniekus no dažādām pasaules daļām – lielākoties autobraucēji ir no Ziemeļeiropas, tomēr plaši pārstāvēta ir arī ASV, Dienvidāfrika, Āzija un Austrālija. Klubu dibinājis Pīters Ternstroms Zviedrijā 2002. gadā, un tā ir slēgta kopiena, kurā tiek uzņemti jauni biedri tikai pēc īpašām rekomendācijām. Pīters Ternstroms pats organizē un vada "Gran Turismo" pasākumus, turklāt viņš ir arī grāmatu autors. Viena no viņa nesen izdotajām grāmatām ir ceļvedis pa Itāliju – labākie ceļi, viesnīcas un vietas, ko apceļot. Viņa kaislība, protams, ir viņa zaļais "Lamborghini", tomēr viņam ļoti patīk arī lidmašīnas, un viņš ir aizrautīgs pilots.

Saraksts ar visiem superauto, kas piedalās šajā pasākumā, ir aplūkojams, klikšķinot šeit.

Fotoreportāža no iepriekšējā gada pasākuma: