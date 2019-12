Starp lielākajām Latvijas pilsētām plāno veidot ātrgaitas autoceļus

Starp lielākajām Latvijas pilsētām plānots veidot ātrgaitas autoceļus, pavēstīja satiksmes ministra padomniece komunikācijas jautājumos Baiba Ābelniece.

Viņa norādīja, ka satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) kopā ar transporta plānotājiem un ekspertiem diskutēja par Latvijas valsts ceļu tīkla attīstību periodā no 2020. līdz 2040. gadam. Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas valsts ceļi" eksperti kopīgi strādā pie stratēģijas, kas palīdzētu plānot valsts autoceļa tīkla attīstību ilgtermiņā.

"Līdz šim Latvijas autoceļu attīstība ir plānota trīs gadu nogriežņos, ņemot vērā ceļu atjaunošanai pieejamo finansējumu. Pārdomāts nākotnes skatījums ir svarīgs, lai plānotu un pamatotu nepieciešamo finansējumu ceļu attīstībai gan valsts, gan Eiropas līmenī," atzīmēja Linkaits.

Latvijas valsts autoceļu tīkla attīstības stratēģija paredz veidot ātrgaitas valsts ceļu "mugurkaulu" starp lielākajām Latvijas pilsētām – tie būs autoceļi ar atdalītām brauktuvēm un divām joslām katrā braukšanas virzienā. Lai pārvietošanās pa šiem autoceļiem būtu droša, uz ātrgaitas autoceļiem paredzēti tikai divlīmeņu pieslēgumi un pārvadi, kā arī paralēlo autoceļu tīkls.

Paralēli ātrgaitas autoceļu infrastruktūrai plānots izveidot komunikāciju koridorus, kas palīdzētu nodrošināt dažāda veida intelektisko transporta sistēmu aprīkojuma un 5G infrastruktūras izveidi.

"Lielākie tuvākās desmitgades ceļu attīstības projekti varētu būt Rīgas apvedceļa pārbūve atbilstoši ātrgaitas ceļu standartiem, veidojot to ar atdalītām brauktuvēm un divlīmeņa pārvadiem, un autoceļu no Rīgas apvedceļa uz Jēkabpili un Tukumu pārbūve par četru joslu ceļiem. "Via Baltica" tiks attīstīts par galveno tranzīta artēriju savienojumam ar Rietumeiropu un Skandināviju. Ir jau zināmas iestrādes apvedceļu izbūvei pie Iecavas un Bauskas," pavēstīja "Latvijas valsts ceļu" valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis.

Plānots, ka Latvijas valsts ceļu attīstības stratēģija tiks apspriesta ar visām iesaistītajām pusēm.