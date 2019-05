Starptautiskais 'Viada Press Rally 2019' šogad arī Latvijas teritorijā

Šī gada "Viada Press Rally" jeb tā sauktais "žurnālistu rallijs", ko tradicionāli rīko Lietuvas Žurnālistu autoklubs, tiks aizvadīts Lietuvas un Latvijas piejūras reģionos. Sacensību starts paredzēts 31. maijā Lietuvas ostas pilsētā Klaipēdā, bet finiša karogu dalībnieku ekipāžas šķērsos 1. jūnijā Liepājā. Pēc gada pārtraukuma, pārstāvot Latviju, "Press Rally" dalībnieku pulkā atgriežas "AutoMedia Latvia" un laikraksta "Latvijas avīze" apvienotā ekipāža.

"Press Rally" tiek organizēts ik gadu kopš 1996. gada un attiecīgi ir viens no visilgāk bez pārtraukumiem notiekošajiem autosporta ievirzes pasākumiem Baltijas valstīs. "Žurnālistu rallijs" pēc būtības ir amatieru autosacensības, kur galvenais uzsvars ir uz meistarību braukšanas veiklībā un precizitātē, bet mazāka nozīme ir automobiļu jaudai un ātrumam.

Par uzvaru absolūtajā vērtējumā var cīnīties tikai tāda ekipāža, kuras pilots tiešām ir žurnālists, taču stūrmaņa lomai atļauts pieaicināt pat profesionālus autosportistus. Var braukšanas veiklībā spēkiem mēroties arī citi interesenti, taču viņi tiek vērtēti atsevišķā VIP ieskaitē, kā arī "Press Rally" ietvaros nu jau ne pirmo gadu tiek aizvadītas sacensības arī ar vēsturiskajiem spēkratiem. Kopumā šogad uz starta varētu stāties aptuveni 100 automobiļi.

"Organizējot "Žurnālistu ralliju", mums ir viens princips – rīkot šīs sacensības pēc iespējas dažādākās un iepriekš neizmēģinātās trasēs. Tāpēc vienmēr meklējam jaunas vietas un katru gadu mainām rallija ģeogrāfiju. Piemēram, Liepājā finišēsim pirmo reizi visā rallija 24 gadu pastāvēšanas vēsturē un daudzus posmus rīkosim Latvijas rietumu piekrastē. Šis reģions ir pateicīgs ar tajā esošo plašo autodromu un interesantu tūrisma maršrutu dēļ," saka Lietuvas Žurnālistu autokluba prezidents Valds Vaļukevičs.

Steidzas iesniegt pieteikumus

Līdzko tika izsludināta oficiālā reģistrācija 2019. gada rallijam, dalībnieki viens pēc otra sākuši iesniegt pieteikumus, bet vieni no pirmajiem bijuši daudzkārtējie šo sacensību uzvarētāji Daiņus Ļeonavičs un Adoms Šablevičs. Titulētās ekipāžas dalībnieki vēl neatklāja, ar kādu automašīnu viņi plāno startēt, taču apstiprināja, ka atkal mērķē uz pirmo vietu kopējā ieskaitē.

"Līdzīgi kā tituliem bagātais Ļeonavičs, arī mēs vēl nezinām, ar kādu auto startēsim. Attiecīgi nezinām, kuras klases ieskaitē konkurēsim, cik "nikns" būs mūsu auto un vai potenciāli būs kaut teorētiskas cerības uz solīdu vietu arī absolūtajā vērtējumā. Taču apzināmies, ka būtiskākais jau pašiem nepieļaut kļūdas braukšanā, jo tad pat ātrs auto neko nedos," teic "AutoMedia Latvia" redaktors Ainārs Zariņš.

"Latvijas avīzi" ekipāžā pārstāvēs pazīstamais autožurnālists Guntars Pulss.

"Žurnālistu rallijā" dalībnieki sacentīsies divās grupās – sporta un tūrisma. Pirmajā dalībnieki sacentīsies ātrumposmos – autodromos, laukumos un speciālās trasēs. Otrajā – brauks pa apbrīnojami skaistām vietām un izpildīs dažādus orientēšanās uzdevumus.

Atgādinām, ka līdz šim vienīgā reize "Press Rally" vēsturē, kad uzvaru absolūtajā vērtējumā ir guvuši Latvijas pārstāvji, bija 2013.gadā, kad tas pa spēkam izrādījās autosporta portāla "Go4speed.lv" ekipāžai Aigaram Tīdmanim ar stūrmani Jāni Bumbuli ("BMW 323i").

Arī šogad "Žurnālistu rallijs" notiks kopā ar vēsturisko automašīnu ralliju. Transportlīdzekļi, kas ir vecāki par 30 gadiem un atbilst specifiskām oriģinalitātes prasībām, grezno ralliju, un tā dalībnieki nedēļas nogali pavadīs, iepazīdami dažādus rietumu Lietuvas un Latvijas apskates objektus. Tā dēvētie "vēsturnieki" ar Lietuvas un Latvijas piekrasti iepazīsies kopā ar "Žurnālistu rallija" tūrisma grupas dalībniekiem. Sporta grupā jau ir reģistrējušās apmēram 30 ekipāžas, tūrisma – vairāk nekā 20.

Rallijs ir paredzēts visiem

"Žurnālistu rallijā" piedalās žurnālisti no dažādām valstīm – katras ekipāžas pilotam ir jāuzrāda derīga žurnālista apliecība. Sportisti, kuri vēlas sacensties ar žurnālistiem, sacenšas tajās pašās trasēs, taču atsevišķā VIP ieskaitē. Dalībnieku ģeogrāfija ir plaša – pagājušajā gadā "Žurnālistu rallijs" sagaidīja viesus no Itālijas, Ungārijas, Islandes un pat Indijas. Katru gadu uz sacensībām Baltijas valstīs ierodas vairākas ekipāžas no Somijas, bet jau divdesmit gadu pasākums nav iedomājams bez lietuviešiem un latviešiem.

Pērn rallijā ar līdzvērtīgām tiesībām ar citiem dalībniekiem sacentās arī elektromobiļi. Ekoloģiskie modeļi guva lielu ievērību un ne reizi vien sacentās par augstākajām pozīcijām atsevišķos ātrumposmos – piemēram, Vitolda Miļus un Arna Paļukēna ekipāža ar "Nissan Leaf" ieņēma 17. vietu 46 dalībnieku konkurencē ļoti ātrā posmā Palangas lidostā.

Pagājušajā gadā "elektriskajiem" kāju priekšā aizlika Žemaitijas reģionā slikti attīstītā elektromobiļu uzlādes staciju infrastruktūra, tāpēc viņi nesacentās visos ātrumposmos. Tā kā situācija nav kardināli uzlabojusies, šogad atsevišķas elektromobiļu ieskaites nav.

Pieteikumus dalībai "Press Rally 2019" pieņem vēl līdz 20. maija pulksten 17.