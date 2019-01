'Takata' gaisa spilvenu dēļ 'Toyota' Ziemeļamerikā atsauc 1,7 miljonus automobiļu

Japānas autobūves kompānija "Toyota Motor Corp." trešdien paziņoja, ka Ziemeļamerikā atsauc 1,7 miljonus automobiļu saistībā ar defektīviem gaisa spilveniem, ko ražojis Japānas uzņēmums "Takata".

Uzņēmums norāda, ka šis atsaukums aptver "4Runner" vieglās apvidus automašīnas, kas ražotas no 2010. gada līdz 2016. gadam, "Corolla" un "Matrix" modeļus, kas ražoti no 2010. gada līdz 2013. gadam, kā arī "Sienna" minivenus, kas ražoti no 2011. gada līdz 2014. gadam.

Tāpat atsaukums aptver vairākus "Lexus" modeļus – "ES 350", "GX 460", "IS 250C" un "IS 350C", "IS 250" un "IS 350", kā arī "IS-F".

Šis pēdējo piecu mēnešu laikā ir jau trešais vērienīgais automobiļu atsaukums, ko īstenojusi "Toyota" defektīvu "Takata" gaisa spilvenu dēļ. Novembrī autoražotājs pasaulē atsauca 1,6 miljonus automobiļu.

"Takata" kopš 2013. gada tika ierauts vērienīgā starptautiskā skandālā saistībā ar defektīviem gaisa spilvenu piepūšanas mehānismiem, kas var izraisīt gaisa spilvenu piepūšanos ar pārmērīgi lielu spēku, tādējādi tam pārsprāgstot un automašīnā izraisot iespējamu nāvējošu atlūzu izplatīšanos.

Gandrīz katrs no pasaulē lielākajiem autoražotājiem bijis spiests atsaukt automašīnas, lai nomainītu defektīvos gaisa spilvenus, un šī defekta dēļ pasaulē bojā gājuši vairāk nekā 20 cilvēki un vēl gandrīz 300 guvuši ievainojumus.