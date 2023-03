Tautas auto kļuvuši par luksusa preci – jāpārskata reprezentatīvā auto nodokļa slieksnis, uzskata asociācija

Deviņu gadu laikā jaunu automobiļu cenām augot līdz pat 58% straujās inflācijas un izejmateriālu izmaksu kāpuma dēļ, standarta automašīnas, tai skaitā ģimenes klases auto, ir kļuvušas par "luksusa preci", kam pēc esošās likumdošanas tiek piemērots reprezentatīvais auto nodoklis.

"Šī brīža reprezentatīvā auto nodokļa slieksnis ir vēsturisks absurds, kas neatbilst esošajai tirgus situācijai un steidzīgi jāmaina. Šobrīd nepamatoti tiek sašaurināta jaunu transportlīdzekļu pieejamība," uzsver Auto asociācijas padomes priekšsēdētājs Ainārs Liljē.

Reprezentatīvais auto nodoklis juridiskām personām tiek piemērots gadījumos, kad vieglās automašīnas vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 50 tūkstošus eiro. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, nodokļu sistēmas priekšrocības tik dārgām automašīnām nav pieejamas, un gan par to iegādi, gan par ekspluatāciju nodokļu maksātāji drīkst atskaitīt priekšnodokli ļoti retos gadījumos, kas rada īpaši lielu papildu slogu uzņēmējiem, kuriem ir nepieciešams iegādāties automašīnas vairumā.

Auto asociācijas padomes priekšsēdētājs norāda, ka kopš 2014. gada automašīnu cenas ir piedzīvojušas ievērojamu kāpumu par kopumā 58%. Analizējot jaunu transportlīdzekļu cenu kāpumu aizvadītajos gados, jāsecina, ka 2021. gadā to ietekmēja pandēmija, automašīnu cenām kāpjot par 9%.

Pērn savu ietekmi deva ne tikai pandēmijas radītās sekas, bet arī Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, tāpēc 2022. gadā cenas jauniem transportlīdzekļiem palielinājās par 12%. Vērtējot inflācijas kāpumu Latvijā laika posmā no 2014. gada janvāra līdz 2023. gada janvārim, var secināt, ka kopējā inflācija precēm un pakalpojumiem ir kāpusi par 42,6%, izriet no Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem. Tāpat CSP dati rāda, ka inflācijas kāpums transporta patēriņa grupai laika posmā no 2015. gada janvāra līdz 2023. gada janvārim ir 36,9%.

"Arī prognozes par 2023. gadu nav pozitīvas – cenas varētu kāpt vēl par vismaz 8%, un cenu straujo kāpumu galvenokārt veicina izejmateriālu sadārdzinājums. Piemēram, metāla cenas kopš 2014. gada, kad pēdējo reizi tika paaugstināts reprezentatīvais auto nodokļa slieksnis, ir augušas par 78%, niķeļa par 65%, alumīnija par 43%, savukārt gumijas – par 35%. Tāpat ir augušas arī automašīnu izgatavošanas izmaksas, piemēram, enerģijas cenu kāpums ir sasniedzis 83%, kamēr loģistikas izmaksas kāpušas par 150%. Kopš Krievijas izvērstā pilna mēroga kara Ukrainā ir pārtraukta dzelzs, palādija un niķeļa iegāde no Krievijas, kas turpina apgrūtināt un sadārdzināt automašīnu izveides procesus. Pircējiem tas nozīmē, ka tādi ikdienas automobiļi kā, piemēram, "VW Passat", "Škoda Kodiaq", "Ford Galaxy", "Renault Trafic", "Toyota RAV4" un citi ir kļuvuši par luksusa preci, kas nav adekvāti," uzsver Liljē.

Faktiski Latvijas uzņēmējiem tas nozīmē neizdevīgus risinājumus automašīnu iegādei standartizētā un novecojušā reprezentatīvā auto nodokļa sliekšņa dēļ. "Aizvien vairāk uzņēmēji meklē izdevīgākus risinājumus, reģistrējot automašīnu citās valstīs vai izvēloties pirkt nevis jaunus, bet mazlietotus automobiļus. Tāpat nesamērīgā sliekšņa dēļ tiek kropļota konkurence, pastāv milzu birokrātija un resursu minimāla atdeve. Rezultātā zaudētāja ir Latvijas valsts neiekasēto nodokļu dēļ," saka Liljē.

Vēl viena samilzusi problēma reprezentatīvā auto sliekšņa kontekstā ir fakts, ka, pārdodot "luksusa" klases automobili, reprezentatīvais nodoklis ir jāmaksā atkārtoti. "Faktiski iegādātais automobilis nekad nezaudē savu reprezentatīvā automobiļa statusu, jo saskaņā ar spēka esošo likumdošanu reprezentatīvā automobiļa vērtību nosaka pēc tā iegādes vērtības vai grāmatvedības uzskaites vērtības visā automobiļa lietošanas laikā. Tas nozīmē, ka, pārdodot automobili, kuram jau vienreiz ir piemērots reprezentatīvais auto nodoklis, tāds tiks piemērots atkāroti un faktiski par automašīnu nodoklis tiks samaksāts dubultā, kas ir absurdi," skaidro Liljē.

Ir pagājuši deviņi gadi, kad pēc uzstājīgas Auto asociācijas iniciatīvas tika celts reprezentatīvais auto nodokļa slieksnis, palielinot to no iepriekš 2007. gadā apstiprinātajiem 35 tūkstošiem eiro (25 424 latu) uz 50 tūkstošiem eiro. Pirms tam slieksnis nebija celts kopš 2007. gada. "Šogad ir pienācis pats pēdējais laiks atkārtoti pārskatīt un likumiski sakārtot reprezentatīva auto nodokļa slieksni, faktiski domājot par tā atcelšanu, jo savulaik, apkarojot PVN shēmas, kas radās, cilvēkiem pērkot jaunus transportlīdzekļus, reprezentatīvā auto nodokļa slieksnis nu ir zaudējis savu nozīmi," uzsver Auto asociācijas padomes priekšsēdētājs.