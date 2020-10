Laikam ir īstais brīdis teikt – maisam gals ir vaļā. Tēma "elektromobiļi mūsu ikdienā", par ko vēl pirms neilga laika runājām kā par kaut ko eksotisku vai zinātniskajai fantastikai pielīdzināmu, ir kļuvusi par vairāk nekā pašsaprotamu autobūves evolūcijas turpinājumu.

Modeļu klāsts un ražotāju skaits, kuri piedāvā šādus spēkratus, aug burtiski ar katru dienu – un turpinās augt līdz pat brīdim, kamēr tie būs pilnībā aizstājuši iekšdedzes dzinējus. Piemērs – kompānija "Škoda" jau tuvākajā laikā sola saviem pircējiem piedāvāt vairāk nekā 20 dažādus modeļus, kurus uz priekšu dzīs elektrība.

"Škoda Enyaq iV" pasaules pirmizrādi piedzīvoja septembra sākumā un jau pēc trim nedēļām bija klātienē aplūkojama arī Latvijā. Elektriskā "Škoda Enyaq iV" būs pieejama vairākās jaudas un piedziņas modifikācijās, bet pirmie klienti Latvijā to saņems nākamā gada pavasarī.

"Škoda Enyaq iV" tiks piedāvāta ar elektromotoriem piecās dažādās jaudas modifikācijās. Tāpat klientiem būs izvēle starp aizmugurējo riteņu vai visu riteņu piedziņu. Savukārt versija ar vislielāko akumulatoru ļaus ar šo apvidnieku bez atkārtotas uzlādes nobraukt līdz 510 kilometru distanci.

Bāzes versijā "Škoda Enyaq iV" ir ar 55 kWh akumulatoru, kas ļauj nobraukt līdz 340 km bez atkārtotas akumulatora uzlādes. Vēl būs pieejamas arī versijas ar 62 un 82 kWh akumulatoru. Tāpat arī atšķirsies elektromotora jauda, kas atkarībā no modifikācijas ir 148 līdz 204 zirgspēki. "Škoda Enyaq iV" maksimālais braukšanas ātrums būs ierobežots pie 160 km/h atzīmes.

Latvijas tirgū "Škoda Enyaq iV" pasūtinājumiem pieejams jau no septembra un maksā no 34 423 eiro, ieskaitot PVN. Versija ar 62 kWh akumulatoru maksā no 38 338 eiro, bet ar 82 kWh akumulatoru – no 44 744 eiro. Latvijas klientiem paredzētie "Škoda Enyaq iV" uz ražošanas konveijera nonāks februārī, bet līdz šejienei nonāks maijā. Savukārt pilnpiedziņas versijas Latvijā gaidāmas nākamā gada otrajā pusē.