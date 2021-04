Lai arī šogad ziema spītīgi pretojas pavasarim un ik pa brītiņam pārsteidz autovadītājus ar kārtējo sniegu vai slapjdraņķi, ir pienācis pēdējais brīdis plānot pāreju uz vasaras riepām. Un tieši tādēļ raidījuma "Tavs Auto TV" jaunākais sižets veltīs auto riepām – mītiem un patiesībām par tām.

Vai vasaras riepas nevajadzētu lietot, ja gaisa temperatūra ir zemāka par +7 grādiem? "Jā, tā ir taisnība, un to ir labi pierādījuši arī Vācijas automobilistu kluba (ADAC) testi, kur uz slapja ceļa seguma pie +7 grādiem vietā, kur auto ir ar ziemas riepu jau apstājies, tāds pats auto ar vasaras riepu tajā punktā vēl turpināja ceļu ar 31 km/h, bremzējot no 80 km/h. Šādā testā starpība par labu ziemas riepai bremzēšanas ceļā bija 6,5 metri," norāda Mārtiņš Grīnbergs, "Goodyear" tirdzniecības vadītājs Baltijas valstīs.

Vai dažāds riepu spiediens radikāli spēj izmainīt to darba mūžu? "Jā, tā ir patiesība, jo riepas mūžs ir tieši atkarīgs no gaisa spiediena tajā. Pārlieks vai nepietiekams gaisa spiediens var radīt ne tikai nevienmērīgu un pastiprinātu riepas nodilumu, bet visvairāk tas kaitē riepas karkasam – tas tiek noslogots nepareizi un strauji degradē riepas optimālās darbības mūžu," skaidro Grīnbergs.

Vai ir nozīme riepas svaram? "Jā, tam ir nozīme, jo tas būtiski ietekmē degvielas patēriņu. Uzsākot braukšanu ar automašīnu, motoram ir jāizkustina arī ritenis ar tā riepu. Jo riepa smagāka, jo vairāk enerģijas nepieciešams tās izkustināšanai. Turklāt papildu puskilograms riepu svarā rada būtiskāku degvielas patēriņa pieaugumu nekā papildu puskilograms bagāžniekā," informē riepu tirdzniecības pārstāvis.

Vai nobrauktas ziemas riepas, pateicoties mīkstajam gumijas sastāvam, vasarā spēj nodrošināt labāku saķeri ar ceļu nekā vasaras riepas? "Šis ir diezgan izplatīts mīts – tā noteikti nav patiesība. Jau iepriekšminētais ADAC ir veicis testu, salīdzinot vasaras un ziemas riepas +30 grādu temperatūrā. Uz sausa asfalta tur, kur auto ar vasaras riepu jau bija apstājies, tāds pats auto ar ziemas riepām vēl tikai turpināja bremzēšanu. Tie, kuri izvēlas ziemas riepu nobraukt vasarā, tā ir sevis mānīšana, jo tad, kas pienāks kritiskais brīdis un auto būs pēkšņi jāapstādina, šīs atšķirības, gribot vai negribot, bremzēšanas ceļā sevi parādīs," norāda Grīnbergs.

Cik vecas riepas ir sliktas riepas? "Ja runājam par pirkšanas brīdi, tad uzskatu, ka 3-4 gadus veca riepa ir vēl O.K., lai to sāktu lietot, bet riepas kopējais mūžs ir ap 8 gadi kopš ražošanas laika, ko rekomendē arī paši ražotāji. Protams, kad riepai pienāk šis 8 gadu vecums un plānojat ar to turpināt braukt, pirms braukšanas sezonas vajadzētu paskatīties, vai tai nav jau izveidojušās kādas plaisas, kas varētu ietekmēt satiksmes drošību, to lietojot," rezumē "Goodyear" pārstāvis.

