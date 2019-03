'Tesla' beidzot uzsākusi lētākās 'Model 3' versijas ražošanu

Amerikāņu elektromobiļu ražotājs "Tesla" beidzot ražošanā ieviesis ilgi solīto "Model 3" lētāko versiju "Standart Range", kas ASV tirgū maksā 36 200 dolāru (31 762 eiro). Bez atkārtotas akumulatoru uzlādes šīs modifikācijas elektromobilis spējīgs nobraukt līdz 354 km distanci.

"Tesla Model 3" lētākajai versijai ir pieejama arī "Plus" versija, kas ļauj ar pilnu akumulatoru nobraukt par vēl 32 kilometriem tālāk – 386 km. No vietas līdz 60 jūdzēm stundā (96 km/h) elektromobilis paātrinās 5,6 sekundēs un maksimāli sasniedz 209 km/h. Savukārt "Plus" versija 100 km/h sasniedz 5,3 sekundēs, bet tās maksimālais braukšanas ātrums ir 225 km/h.

Bāzes aprīkojumā "Tesla Model 3 Standart Range" ir auduma apdares sēdekļi ar manuālo regulāciju. "Plus" versijā ir iekļauta sēdekļu apsilde, salona ādas apdare, labāka audio sistēma un miglas lukturi. Par autopilota funkciju būs jāpiemaksā trīs tūkstoši dolāru, bet par papildinātu bezpilota vadības kompleksu – vēl piecus tūkstošus dolāru.

Atgādinām, ka līdz šim lētākā "Tesla Model 3" versija maksāja no 43 tūkstošiem dolāru (37 712 eiro) un ražošanā ir no 2017. gada vasaras. "Model 3" lētākā versija, kas beidzot nonākusi ražošanā, tika solīta jau no sākta gala un pastāvīgi dažādu sarežģījumu dēļ tika atlikta.