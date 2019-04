'Tesla Model 3' veiksmīgā debija Eiropā – vispopulārākais elektromobilis un 'premium' sedans

Amerikāņu elektromobiļu ražotāja "Tesla" lētākais modelis "Model 3" šī gada februārī beidzot debitēja arī Eiropas tirgū. Savā pirmajā pilnajā realizācijas mēnesī "Tesla Model 3" Eiropā izrādījies ne tikai vispopulārākais elektromobilis, bet vēl arī vispārdotākais "premium" segmenta sedans.

Eiropas jauno auto tirgū "Tesla Model 3" izrādījās populārāka arī par līdzšinējiem elektromobiļu dižpārdokļiem "Nissan Leaf" un "Renault Zoe", neskatoties pat augstāku cenu.

Aizvadītā mēneša laikā "Tesla" Eiropā pārdeva 3657 vienības "Model 3" elektromobiļu, liecina "Jato Dynamics" apkopotā statistika. Otrajā vietā ar 2884 vienībām ir "Renault Zoe", pēc kā elektromobiļu popularitātē seko "Nissan Leaf", "BMW i3" un "Hyundai Kona Electric".

""Tesla Model 3" realizācija ir ievērojama, jo parasti šādu rezultātu var novērot, kad jaunais modelis tirgū ir jau vismaz četrus vai piecus mēnešus," pārdošanas rezultātus komentē "Jato Dynamics" analītiķis Felipe Munozs.

Vēl ievērojamākus šos rezultātus padara apstāklis, ka vairums "Tesla Model 3" pircēju bija privātpersonas. Parasti jaunos auto modeļus visupirms iegādājas lielie autoparki. Tomēr jāņem vērā, ka "Tesla" bija atvērusi pieteikšanos šim modelim Eiropā jau pirms dažiem mēnešiem, kas ļāvis savākt pirmos klientus vēl pirms jaunā modeļa nonākšanas tirgū.

Tāpat "Tesla Model 3" aizvadītajā mēnesī bijis ne tikai vispopulārākais jaunais elektromobilis, bet arī "premium" segmenta sedans. Eiropā "Tesla Model 3" tika realizēta vairāk vienībās nekā sedana virsbūves tipa "Audi A4", BMW 3. sērija un "Mercedes-Benz" C-klase.

"To, cik ilgi "Tesla Model 3" būs tik ļoti pieprasīta, noteiks tas, cik ātri vācu "premium" autoražotāji, "Volvo" un "Jaguar Land Rover" spēs reaģēt uz "Tesla Model 3" ienākšanu Eiropas tirgū un cik ātri spēs piedāvāt savus elektromobiļus tamlīdzīgā cenā," rezumē Munozs.

"Tesla Model 3" cena Vācijā ir no 53 800 eiro. Šāds elektromobilis no vietas līdz 100 km/h paātrinās 4,7 sekundēs un maksimāli sasniedz 233 km/h. Bez atkārtotas akumulatoru uzlādes šis elektromobilis spēj nobraukt līdz 560 kilometru distanci. Savukārt modifikācija "Performance" maksā no 64 600 eiro. Tā no vietas līdz 100 km/h paātrinās 3,4 sekundēs un maksimāli sasniedz 261 km/h. Bez atkārtotas akumulatoru uzlādes "Tesla Model 3 Performance" spēj nobraukt līdz 530 km.