'Tesla' sāks rūpnīcas celtniecību Šanhajā

ASV elektromobiļu ražošanas uzņēmuma "Tesla Motors" vadītājs Īlons Masks paziņojis, ka kompānija pirmdien sāks rūpnīcas celtniecību Šanhajā, kas tai nodrošinās iespēju pārdot automobiļus Ķīnā un izvairīties no tarifiem ASV un Ķīnas tirdzniecības kara dēļ.

"Tesla" pērn jūlijā atklāja plānus būvēt Šanhajā elektrisko automašīnu un akumulatoru ražotni, kas ļaus uzņēmumam iegūt tiešu piekļuvi pasaulē lielākajam elektromobiļu tirgum.

Masks ierakstā savā tvitera kontā norādīja, ka sākotnējos rūpnīcas celtniecības darbus paredzēts pabeigt vasarā, bet "Model 3" automobiļu ražošana tiks sākta gada beigās, ražošanas apjomu būtisku palielinot nākamgad.

Ziņu aģentūra "Bloomberg" vēsta, ka Šanhajas rūpnīca izmaksās piecus miljardus dolāru (4,3 miljardus eiro).

Šī rūpnīca būs pirmā "Tesla" ražotne ārpus ASV.

Shanghai Giga will produce affordable versions of 3/Y for greater China. All Model S/X & higher cost versions of Model 3/Y will still be built in US for WW market, incl China.— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2019