Tikai trešdaļa lietoto auto Latvijā ir ievesti no Vācijas

Daudzas automašīnas uzsāk dzīvi vienā valstī, līdz tiek pārvestas uz kādu citu vietu. Tas it īpaši ir aktuāli, ja runājam par Rietumeiropas mašīnām, kas ieņem lielu daļu lietotu automašīnu Austrumeiropas valstu tirgū. Lai arī Eiropas teritorijā Vācija eksportē vairumu lietoto spēkratu, katrā kontinenta daļā situācija var būt citādāka.

Auto industrijas datu uzņēmums "carVertical" ir atklājis, no kurām valstīm Latvijā visvairāk tiek ievestas mašīnas. Balstoties uz šo informāciju, uzņēmums dalās ar automašīnu importa radītajiem riskus.

Vāciešu auto tiek uzskatīti par labi koptiem

30,7% lietotu auto Latvijā ir ievesti no Vācijas, kas tirgū ieņem augstāko īpatsvaru. Turpat uz papēžiem min arī mašīnas, kas ievestas no Lietuvas (18,8%), Francijas (12,8%), Beļģijas (8,9%) un Itālijas (8,5%). Minētie dati ir iegūti no vairāk nekā viena miljona automašīnu vēstures atskaitēm, kas ģenerētas platformā. Šie dati var atšķirties no Latvijas automašīnu reģistros publicētās informācijas.

"Lietotu mašīnu pircēji meklē Vācijā ražotus auto, jo pastāv uzskats, ka vācieši ir rūpīgāki pret savām mašīnām nekā citi. Cilvēki domā, ka autobraucēji lielākajā lietotu auto tirgū nekavē tehniskās apkopes, veic kvalitatīvu remontu un iegādājas vislabāk aprīkotos auto," atklāj Mats Buzelis, "carVertical" autobūves eksperts.

Automašīnas tehniskais stāvoklis un biežāk sastopamās problēmas ir tiešā mērā atkarīgas no reģiona, kurā tā ir izmantota. Spēkrati no Skandināvijas valstīm, piemēram, Zviedrijas, vairāk cieš no korozijas, sniega, sāls un stindzinošas gaisa temperatūras.

Savukārt automašīnām no Itālijas var nebūt korozijas, bet lielai daļai lietotu auto no šīs valsts var būt izbalējusi krāsa spēcīgās saules gaismas dēļ. Kopumā krasas temperatūras svārstības nav automašīnām vēlamas, tas izskaidro, kāpēc latviešiem patīk vācu mašīnas. Vācijā ir mērens klimats un labi ceļi, kas samazina korozijas, izbalējušas krāsas un bojātas piekares riskus.

Starpvalstu auto pirkumi ir riskanti

Pārvadājot automašīnas no vienas valsts uz citu, ir grūti izsekot to vēsturi. Vairums valstu neapmainās ar automašīnu datiem. Tas nozīmē, ka auto, kas Vācijā vai Beļģijā ir cietis ievērojamā negadījumā, var no jauna "atdzimt" Latvijā.

Saskaņā ar "carVertical" tirgus caurspīdīguma indeksa datiem, 57,5% Latvijas automašīnu, kas pārbaudītas auto vēstures platformā, ir bojātas un 23,6% ir viltots nobraukums.

Šie dati pierāda, ka lietotu auto tirdzniecība Latvijā nebūt nav caurspīdīga un pircējiem ir jāuzmanās no plaši izplatītiem krāpniecības veidiem.