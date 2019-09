Tirdzniecībā Latvijā nonācis modernizētais 'Audi Q7'

Viens no "Audi" pārdotākajiem un klientu iecienītākajiem pilnizmēra modeļiem – "Q7" – no trešdienas, 25. septembra, uzlabotā un vēl jaudīgākā versijā pieejams arī Latvijā. Pateicoties jaunajam "Q" modeļu saimes dizainam, "Q7" izskats tagad ir vēl izteiksmīgāks. Atjauninātais "Q7" piedzīvojis arī ievērojamus tehnoloģiskus uzlabojumus. Modeļa sākumcena ir no 66 990 eiro.

Zīmola lielākais SUV tagad ir aprīkots ar dažāda veida dizaina un tehnoloģiju inovācijām. Papildu izteiksmīgajiem dizaina akcentiem un digitālajam vadības konceptam "Q7" ir aprīkots ar "HD Matrix LED" gaismām, tajā skaitā – ar lāzergaismu. "Pēdējo 10 gadu laikā "Audi Q7" ir bijis viens no populārākajiem pilnizmēra "premium" klases SUV modeļiem Latvijā, kā arī starp pieprasītākajiem zīmola modeļiem kopumā, esot TOP-3 pārdotāko "Audi" modeļu klāstā kopā ar "Audi Q5" un "Audi A6"," norāda Ilgvars Ļubka, "Audi" zīmola vadītājs Latvijā un Lietuvā.

Atjauninātais "Q7" iemieso visas spilgtākās SUV īpašības un vēl vairāk. Automobilim ir liela astoņstūra formas "Singleframe" radiatora reste un izteiksmīga sliekšņu zonas līnija, kas paspilgtina lielā "Q7" klīrensu, norādot uz tā bezceļa braukšanas spējām. Jaunais priekšējo lukturu dizains ar papildu aprīkojumā pieejamo "HD Matrix LED" tehnoloģiju ar "Audi" lāzergaismu, vēl vairāk izceļ šī pilnizmēra modeļa platumu.

Gan ar piecām, gan septiņām sēdvietām "Audi Q7" apvieno prestižu ar praktiskām ikdienas īpašībām. Pateicoties jaunajam dizainam, lielā SUV garums palielinājies par 11 milimetriem, sasniedzot 5,06 metru garumu. Tas ir 1,9 metru plats un 1,7 metru augsts. "Audi Q7" pārspēj savus tiešos konkurentus ar interjera garumu, kā arī vietu galvai un elkoņiem gan salona priekšā, gan aizmugurē sēdošajiem. Atkarībā no aizmugurējo sēdekļu atzveltņu pozīcijas piecu sēdvietu versijas bagāžas nodalījuma tilpums sasniedz 865 līdz 2050 litrus (ar nolaistiem sēdekļiem).

Visi "Audi Q7" dzinēji ir savienoti ar astoņu pārnesumu "tiptronic" ātrumkārbu un pastāvīgo visu riteņu piedziņu. Klientu izvēlei būs pieejams "50 TDI" (3.0 TDI) dīzeļdzinējs ar 286 ZS lielu jaudu, kā arī "55 TFSI" (3.0 TFSI) benzīna dzinējs ar 340 ZS jaudu. Dzinēju efektivitāti lielā mērā nodrošina daļējā hibrīda tehnoloģija (MHEV).