Tirdzniecībā Latvijā nonācis 'Toyota' jaunākais elektriskais komerctransports

"Toyota" papildinājusi savu "Toyota Professional" vieglā komerctransporta modeļu klāstu ar "Proace Electric" un "Proace Verso Electric".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izstrādājot jauno modeļu klāstu, "Toyota" ņēma vērā galvenās klientu bažas, tostarp sniedzamība (līdz 330 km), uzlādes laiks (ātrā uzlāde mazāk nekā stundas laikā), pilna cikla izmaksas un baterijas kvalitāte (astoņu gadu/160 000 km garantija kā standarts).

Visiem modeļiem ir 11 kW trīsfāzu borta lādētājs, sešus metrus garš "Type 2" kabelis pieslēgšanai pie mājsaimniecības elektroligzdas, kā arī standarta aprīkojumā iekļauts septiņu metru "Type 2" kabelis, lai pieslēgtos 32A privātajai stacijai (Wallbox). Elektroligzda automobiļa priekšējā kreisajā spārnā ir saderīga ar publiskajām un trešo pušu ātrās uzlādes stacijām.

Uzlādes laiks dažādos tirgos var atšķirties atkarībā no elektroapgādes, taču 100 kW līdzstrāvas ātrās uzlādes sistēma 75 kW baterijai 80% uzlādi nodrošinās aptuveni 48 minūtēs.



"Proace Electric" piemīt visas tās pašas spējas un kravnesība, kas modeļa versijām ar tradicionālo iekšdedzes dzinēju.

Vidējā (Medium) versija ir 4959 mm gara, un, uzstādot "Smart Cargo" sistēmu, kopējo kravas nodalījuma garumu var palielināt līdz 3674 mm, bet ietilpību – līdz 5,8 kubikmetriem.

Garajai (Long) "Proace Electric" versijai ir tāda pati 3275 mm riteņu bāze, bet garāka aizmugurējā pārkare, kas automobiļa kopgarumu palielina līdz 5309 mm. Kravas nodalījums ir 2862 mm garš un 1628 mm plats, nodrošinot 6,1 m3 ietilpību. Turklāt "Smart Cargo" sistēma kravas nodalījuma ietilpību palielina līdz pat 6,6 m3.

Papildus aizmugurējām durvīm bīdāmo sānu durvju aila ir pietiekami plata, lai pa to varētu iekraut "Euro" standarta izmēra paletes.

"Proace Electric" ir starp labākajiem modeļiem savā klasē ar vienas tonnas kravnesību visās modeļa versijās. Vienas tonnas vilktspēja arī pieder klasē labākajam līmenim (ar bremzēm aprīkotas piekabes gadījumā un ar līdz 50% kravas svara furgonā).

Jaunais "Toyota Proace Verso Electric" seko "Proace Electric" paraugam. Versija ar pagarināto virsbūvi un bīdāmajām sānu durvīm abās pusēs nodrošina iespēju uzņemt līdz pat deviņiem cilvēkiem.

Tā kā baterija ir izvietota zem grīdas, 989 litru ietilpība nekādā veidā nav ietekmēta.

Tradicionālās pārnesumu pārslēgšanas sviras vietā centrālajā konsolē ir e-pārslēgs, ar kuru aktivizē stāvēšanas, braukšanas, atpakaļgaitas un neitrālo pārnesumu. Ir arī "B" režīms, kas aktivizē papildu rekuperācijas bremzēšanu, tiklīdz autovadītājs atlaiž akseleratora pedāli.

Pārējos braukšanas režīmus var izvēlēties ar slēdzi blakus e-pārslēgam. Tas ļauj autovadītājam izvēlēties starp "Eco", "Normal" un "Power" režīmu atbilstoši vēlmēm un braukšanas apstākļiem.

"Proace Verso Electric", sākot no "Family" aprīkojuma līmeņa, standartā iegūst arī "Toyota Safety Sense" aktīvās drošības un autovadītāja atbalsta sistēmas. To skaitā ir sadursmju novēršanas sistēma ar gājēju atpazīšanu, brīdinājuma sistēma par izbraukšanu no joslas, automātiskās tālās gaismas, ceļa zīmju atpazīšana un autovadītāja modrības uzraudzības sistēma.

"Toyota Proace Verso Electric" maksā, sākot no 56 400 eiro, bet "Proace Electric" – no 45 900 eiro.