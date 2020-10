TOP-5 interesantākie atradumi klasisko auto sludinājumos Baltijā

Sludinājumu vietnēs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā jaunu īpašnieku meklē desmitiem tūkstoši automašīnu – to vidū ir ne tikai mazlietoti un lietoti auto, bet arī tādi spēkrati, kuru augsto vērtību nosaka tieši vecums. Senāka izlaiduma "Porsche", "Mercedes-Benz", "Lincoln" un GAZ – Igaunijas uzņēmuma "RIA.com Marketplaces" analītiķi apkopojuši informāciju par spilgtākajiem vecajiem, taču ekskluzīviem auto, kas atrodami sludinājumu portālos Baltijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijā saskaņā ar sludinājumu vietnē ss.lv atrodamo informāciju dārgākā līdz 1980. gadam ražota auto cena ir 50 tūkstoši eiro. Sludinājumu vietnē kopumā atrodami vairāk nekā 100 sludinājumi, kuros tiek piedāvātas automašīnas, kas ražotas pirms 80. gada. Veco un ekskluzīvo auto TOP-5 Latvijā ir šāds:

1. GAZ-14 "Čaika". Šī automašīna ražota PSRS Gorkija rūpnīcā 1977. gadā. Padomju laiku greznā automašīna tiek pārdota ar automātisko pārnesumkārbu un 5,5 litru motoru. Auto ir melnā krāsā un tam ir 52 tūkstošu kilometru nobraukums. Cena: 50 tūkstoši eiro. Kopumā savulaik saražoti tikai 1100 šādu automobiļu.

2. Mercedes-Benz G300 – pirmās paaudzes G klases apvidus automobilis no konveijera noripojis tālajā 1979. gadā. Pilnībā atjaunots un aprīkots ar trīslitru dīzeļdzinēju. Nobraukums ir 220 tūkstoši km. Cena: 27 900 eiro.

3. Mercedes-Benz SL450. Šis kabriolets ražots 1974. gadā. Auto ir metāliski zaļā krāsā. Virsbūve ir pārkrāsota, uzstādīts jauns jumts un ādas salons. Motora tilpums – 4,5 litri. Nobraukums – 117 tūkstoši km. Cena: 20 tūkstoši eiro.

4. Lincoln Mark 3. Grezna automašīna ar 7,5 litru motoru, kas no "Ford Motor" ražošanas līnijām noripojusi tālajā 1969. gadā. No ASV ievestais auto ir melnā krāsā, ar hromētiem elementiem un jaunu jumtu. Cena: 17 500 eiro.

5. Chevrolet Camaro. Šī 1978. gada izlaiduma kupeja ir melnā krāsā un ar 5,9 litru tilpuma motoru. Nobraukums 11 tūkstoši kilometru, bet cena – 15 tūkstoši eiro.



Igaunijas sludinājumu vietnē auto24.ee atrodamo veco, bet ekskluzīvo auto vidū dārgākais ir 1974. gada Porsche, par kuru tās īpašnieks prasa 195 tūkstošus eiro. Igaunijas veco un ekskluzīvo auto TOP-5:

1. Porsche 911 Targa 2.7. Pelēkā automašīna noripojusi no konveijera 1974. gadā, taču tās nobraukums ir vien nedaudz vairāk nekā 13 tūkstošus kilometru. Saskaņā ar sludinājumā sniegto informāciju tai bijuši tikai divi īpašnieki – Vācijā un Somijā. Cena: 195 tūkstoši eiro.

2. Mercedes-Benz 230 SL Pagoda 2.3. Šī automašīna ražota 1966. gadā. Tā ir metāliski zilā krāsā, ar automātisko pārnesumkārbu. Kabrioleta nobraukums ir 68 500 km, bet cena – 96 tūkstoši eiro.

3. AC Cobra Everett Morrison. Dinamiskais un neparastais kabriolets ražots 1967. gadā, un no ASV nogādāts Somijā. Auto ir septiņu litru V8 motors. Kā vēsta sludinājums, metāliski zilais spēkrats līdz 100 km/h paātrinās nieka trijās sekundēs. Cena: 76,5 tūkstoši eiro.

4. GAZ 21. 1966. gadā PSRS ražots eksporta modelis ar motora tilpumu 2,4 litri. Auto ir melnā krāsā un savulaik Somijā ievests kā jauns. Automašīna ir pilnībā atjaunota, un tās cena – 49 tūkstoši eiro.

5. Dodge Charger Supercharged 7.2 V8 Big Block. Šis muskuļauto ražots tālajā 1973. gadā un ir aprīkots ar 7,2 litru V8 motoru. Melnā kupeja ar aizmugurējo piedziņu un automātisko pārnesumkārbu tiek pārdota par 75 tūkstošiem eiro.



Savukārt sludinājumu vietnēs Lietuvā atrodams pat tālajā 1898. gadā ražots auto ar pirmo iekšdedzes dzinēja motoru. Dārgo un ekskluzīvo auto TOP-5 Lietuvā ir šāds:

1. Holsman – pasaulē pirmais iekšdedzes dzinēja automobilis ar atpakaļgaitas pārnesumu. Auto ražots 1898. gadā Čikāgā. Tajā ir tikai divas sēdvietas. Automašīnas cena ir 53 tūkstoši eiro.

2. Oldsmobile 88 – šo auto 1958. gadā izgatavojusi "General Motors" koncerna marka "Oldsmobile". Automašīnai ir 6,1 litru benzīna dzinējs un automātiskā pārnesumkārba. Cena: 25 tūkstoši eiro.

3. Mercedes-Benz 190. Šī Vācijas automobiļu rūpniecības ražotā automašīna no konveijera noripojusi 1966. gadā. Ķiršu sarkanajam auto ir 1,9 dzinējs, cena – 19 tūkstoši eiro.

4. Volvo 1800S. Šī automašīna izgatavota 1967. gadā. Pievilcīgā sarkanās krāsas kupeja ir aprīkota ar 1,8 litru motoru. Automašīna un virsbūve ir pārbūvēta pirms aptuveni 13 gadiem. Cena: 19 tūkstoši eiro.

5. Bentley S1 – greznais auto ražots Apvienotajā Karalistē 1956. gadā. Automašīnas dzinēja tilpums ir 4,5 litri, un tas aprīkots ar automātisku pārnesumkārba. Cena: 21 500 eiro.



Senāka ražojuma ekskluzīvi auto atrodami arī sludinājumu vietnēs Baltkrievijā un Ukrainā. Piemēram, Baltkrievijas sludinājumu vietnēs īpaši izceļami: 1977. gada Lincoln Continental Mark V (cena – 58 tūkstoši eiro), 1933. gada Wanderer W22 L6 (42 tūkstoši eiro), 1955. gada ГАЗ M-20 Победа (22 800 eiro), 1938. gada Opel Super-6 (10 500 eiro) un 1978. gada ГАЗ 24 (11 400 eiro).



Savukārt Ukrainas ekskluzīvo retro auto TOP-5 ir šāds: 1959. gada Cadillac Fleetwood Topr (126 tūkstoši eiro), 1954. gada ГАЗ-12 (109 tūkstoši eiro), 1941. gada Mercedes-Benz Maybach S 600 (101 tūkstotis eiro), 1967. gada Jaguar Mark MK2 (46 tūkstoši eiro) un 1956. gada Mercedes-Benz A 220 (56 tūkstoši eiro).