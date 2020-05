'Toyota' līdz šim pārdevusi 15 miljonus hibrīda automobiļu

Kopš 1997. gada, kad tirgū debitēja "Prius", "Toyota" visā pasaulē ir pārdevusi vairāk nekā 15 miljonus hibrīdautomobiļu. Eiropā, kur "Toyota" un "Lexus" zīmolu klāstā ir 19 dažādi hibrīdauto modeļi, pārdoto hibrīdautomobiļu skaits jau ir pārsniedzis 2,8 miljonu atzīmi. Tie 2019. gadā bija 52% no kopējā tirdzniecības apjoma. Ja salīdzina trīs Baltijas valstis, hibrīdauto īpatsvars šeit ir ļoti līdzīgs – 47% no pārdotajiem "Toyota" automobiļiem ir hibrīdi.

Vispopulārākie "Toyota" modeļi Baltijas valstīs 2019. gadā bija "Corolla" un "RAV4", un gandrīz puse no tiem bija hibrīdi. Latvijā "RAV4 Hybrid" īpatsvars bija 51%, savukārt "Corolla" 2019. gada pārdošanas rezultāti rāda, ka 39% no automobiļiem bija to hibrīdu versijas.

Vairāk nekā 50% no brauciena bez emisijām

Pirmos soļus hibrīautomobiļu izstrādē "Toyota" spēra pirms vairāk nekā 25 gadiem, kad Takeši Učijamadas vadītā komanda sāka izstrādāt 21. gadsimta automobili. Tam bija jābūt auto, kurš palīdzēs samazināt siltumnīcas efektu veicinošo gāzu un citu piesārņotāju emisijas. Pirmās paaudzes "Prius" tika izlaists 1997. gadā, un tā debija sakrita ar Kioto protokola parakstīšanas brīdi, kas bija jauns impulss vides aizsardzības kustībā.

Ar 15 miljoniem pārdotu hibrīdautomobiļu "Toyota" ir devusi milzu ieguldījumu vidē. Tās hibrīdtehnoloģijas ir samazinājušas CO2 izmešu apjomu visā pasaulē par vairāk nekā 120 miljoniem tonnu, ja salīdzina ar analogā apjomā pārdotiem līdzvērtīgiem auto ar iekšdedzes dzinēju.

Kompānijas sākotnējā vīzija ļāvusi "Toyota" arī kļūt par globālo līderi stingrāko emisijas ierobežojumu ievērošanas ziņā. Tieši pateicoties hibrīdauto pārdošanas rādītājiem, "Toyota" ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu Eiropas Komisijas noteikto CO2 izmešu mērķi Eiropai 2020. un 2021. gadā, kas ir 95 g/km.

Pilnie hibrīdi ir arīdzan ārkārtīgi efektīva transporta forma, ja runa ir par braukšanu bez emisijām pilsētā. Pamatojoties uz "RAV4 Hybrid" izmēģinājuma braucieniem, kas 2019. gadā veikti pie "Toyota" mazumtirgotājiem, vairāk nekā 50% no braucienā pavadītā laika auto darbojies EV režīmā (pilsētas un piepilsētas apstākļos). Šis rādītājs balstīts uz vairāk nekā 2200 testa braucienu datiem, ko apkopojusi "Driveco" sistēma.

Hibrīdi ir priekšā elektromobiļiem un ūdeņraža dzinēja auto

Lai gan "Toyota" uzskata, ka hibrīdautomobiļi nākotnē saglabās būtisku lomu elektrificēto transportlīdzekļu piedāvājumā, divas desmitgades ilgā pieredze elektrifikācijas jomā atspoguļojas arī kompānijas dzinēju nākotnes stratēģijā.

"Toyota" piedāvā dažādu veidu elektrificētos transportlīdzekļus, lai samazinātu emisiju apjomu, par atskaites punktu ņemot regulas, infrastruktūru un arī patērētāju vēlmes, un neuzskata, ka īstenosies "uzvarētājs saņem visu" scenārijs.

"Toyota" skatījumā nākotnē sava loma būs dažādām elektrifikācijas tehnoloģijām – hibrīdautomobiļiem (HEV), lādējamajiem hibrīdautomobiļiem (PHEV), elektromobiļiem (BEV) un elektromobiļiem ar ūdeņraža dzinēju jeb degvielas šūnu elementiem (FCEV).

"Protams, mums ir smagi jāstrādā, lai uzlabotu akumulatoru sniegumu un samazinātu BEV izmaksas, ko mēs arī darām. Tomēr mums ir jāizvairās no situācijas, kurā esam bez plāna, kamēr tiksim pāri sarežģījumiem, kas saistīti ar elektromobiļiem un automobiļiem ar ūdeņraža dzinēju. Bet tikmēr mēs dosim ieguldījumu, turpinot darbu hibrīdauto jomā," saka Šigeki Teraši, "Toyota Motor Corporation" konkurētspējas un projektu vadītājs.

Vairāk nekā divas desmitgades ilga un nepārtraukta elektromotoru, akumulatoru un jaudas kontroles iekārtu attīstība "Toyota" ir iemācījusi, kā efektīvi pārvaldīt un atkal izmantot pieejamos enerģijas resursus, lai HEV, PHEV, BEV un FCEV lietotājiem būtu daudz un dažādas elektrificētas braukšanas iespējas.

Lai īstenotu šo vīziju Eiropā, "Toyota" plāno līdz 2025. gadam tirgū laist 40 pilnīgi jaunus vai uzlabotus elektrificētus transportlīdzekļus, tai skaitā 10 nulles emisijas transportlīdzekļus. Hibrīdautomobiļi aizvien būs spēka agregātu piedāvājuma kodols. Tas ne tikai apmierinās klientu vajadzības, bet arī palīdzēs kopā ar citiem elektrificētajiem automobiļiem pazemināt izmešu apjomu. Tieši tāds ir bijis kompānijas mērķis kopš pirmā "Prius" iznākšanas vairāk nekā pirms 20 gadiem. Kā tad, tā arī tagad galīgais mērķis ir panākt nulli emisiju visplašākajā un visilgtspējīgākajā veidā.