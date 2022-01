Aizvadītajā nedēļas nogalē naktī uz sestdienu Ādažos notika traģiska avārija, kurā gāja bojā vietējās pašvaldības policijas automobiļa vadītājs un vēl tika ievainoti divi cilvēki. Lai arī soctīklos un medijos nonāca aculiecinieka video ar īsu fragmentu, kurā redzama pats avārijas brīdis, tagad internetā nonācis arī notikuma pilnais aculiecinieka video ieraksts, kas sniedz plašāku ieskatu grāvī ieslīdējušā autobusa evakuācijas vietā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piektdien no rīta, 21. janvārī, Tallinas šosejas 11. kilometrā no ceļa braucamās daļas grāvī bija ieslīdējis satiksmes autobuss ar pieciem pasažieriem, no kuriem četri tika sveikā ar izbīli, bet viens tika hospitalizēts. Piektdien pulksten 11 no rīta ar fotogrāfijām par avarējušo autobusu soctīklos bija publicējusi pati Ādažu novada pašvaldības policija.

Ņemot vērā, ka pa dienu uz Tallinas šosejas ir aktīva satiksme, autobusa glābšanas darbi tika atlikti uz vēlu vakaru, kad satiksmi attiecīgajā posmā var slēgt un transporta plūsmu novirzīt pa veco Carnikavas šoseju.

Aculiecinieka pilnajā video ierakstā, kas ir kopumā sešas minūtes garš un izskatās samontēts no četriem atsevišķiem fragmentiem, ieskaitot līdz traģiskās avārijas brīdim, redzams, ka pirms autobusa evakuācijas darbu uzsākšanas policija bloķēja satiksmi abos virzienos. Video 52. sekundē ir redzamas divas policijas ekipāžas un dzirdams, kā autoevakuatora darbinieks pienāk pie kolēģa un krievu valodā saka "viņi tagad tur brauks un noslēgs ceļu, piezvanīs, kad automašīnu nebūs".



Pēc aculiecinieku stāstītā, šoseja tika noslēgta posmā no Ādažu muižas līdz Gaujas tiltam, bet transportlīdzekļu satiksme novirzīta pa veco Carnikavas šoseju. Arī video no minūtes un sešām sekundēm dzirdams, kā filmētājs saka "šoseja uz vienu pusi – tukša; un uz otru pusi – arī tukša līdz pat zilajām gaismām".

Pēc provizoriskas informācijas, avarējusī Ādažu novada pašvaldības policijas ekipāža bija viena no tām, kura nodrošināja ceļa norobežošanu, bija devusies pie kolēģiem otrajā virzienā, un negadījums noticis, kad braukuši atpakaļ uz savu posteni. Diemžēl Ādažu novada pašvaldības policijas priekšniekam Oskaram Feldmanim darba dienas laikā neizdevās atzvanīt portālam "Delfi", lai apstiprinātu vai noliegtu šo versiju.

Jau vēstījām, ka naktī no piektdienas uz sestdienu, 22. janvārī, pulksten 1.27 Ādažu novada pašvaldības policijas "Škoda" spēkrats uzbrauca autoevakuatora izlaistam kāpslim, pēc kā automobilis atdūrās pret nostieptajām metāla trosēm. Patruļmašīnas vadītājs gāja bojā notikuma vietā, bet divi cietušie – policijas auto blakussēdētājs un autoevakuatora darbinieks – tika nogādāti medicīnas iestādē.

Valsts policija (VP) par notikušo ir sākusi kriminālprocesu un izmeklēšanā skaidro visus negadījuma apstākļus, portālu "Delfi" informēja VP pārstāve Līna Kaļķe.