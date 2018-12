Trešā daļa lietoto auto tirgotāju krāpjas ar spēkrata patieso vēsturi, pārbaudījis 'autoDNA'

Runā, ka Ziemassvētki ir piedošanas laiks, taču Latvijas lietotu automašīnu tirgū joprojām notiek sīvas cīņas par to, kurš kuram iesmērēs tikko no Vācijas atdzītu auto, kas neprasa ieguldījumus – sēdies un brauc, ar iespēju noformēt līzingu.

Šāda veida sludinājumi ir sarkanais karogs, kas neparko labu neliecina. To papildina drūmā "autoDNA" statistika, kas liecina, ka no aptuveni 700 CSDD reģistrētajiem lietotu auto tirgotājiem trešā daļa krāpjas ar automašīnu patieso stāvokli un melo par tās vēsturi.

"Mūsu automašīnas vēstures atskaitēs ir skaidri redzams, kas ar to ir noticis iepriekšējo gadu laikā – avārijas, nobraukums, zādzības, informācija no apdrošināšanas kompānijām, ūdens nodarītie bojājumi, kā arī virkne citas lietas. Diemžēl trešā daļa automobiļu, kuri tiek tirgoti no juridiskajām personām, ir pēc nopietnām avārijām, ar nepatieso nobraukumu vai citiem defektiem," skaidro "autoDNA" vadītājs Agris Dulevičs.

Arī privātpersonas regulāri šmaucas un apmeklē interneta izsoļu lapas, kuras ir pārpildītas ar ārvalstu apdrošināšanas kompāniju norakstītiem spēkratiem. Rūpals ir gaužām vienkāršs. Tiek nopirks "lūznis", uzlikts uz treilera un atvests uz kādu no Latvijas garāžām, kur tas tiek pēc iespējas lētāk saremontēts, galveno uzmanību veltot automašīnas izskatam, notīts nobraukums un pēc tam reģistrēts CSDD.

"Nav nevienas iestādes, kas kontrolētu šāda veida uzņēmējdarbību, un lietotu automašīnu tirgus lēnām tiek pārpildīts ar satiksmei bīstamiem auto. Šobrīd daudz drošāk ir pirkt lietotu auto, kas ir pirkts tepat Latvijā, jo vismaz tam būs patiess nobraukums, kuru pie katras tehniskās apskates piefiksē CSDD," komentē Dulevičs.

Latvijas Auto asociācija skaidro, ka citviet Eiropas Savienībā (ES) ir veikti grozījumi likumdošanā, un apdrošināšanas kompāniju norakstītiem automobiļiem ir liegts piedalīties satiksmē.

"Atsevišķās ES valstīs, ja apdrošināšanas kompānija ir atzinusi pilnīgu vērtības zudumu un norakstījusi automašīnu zaudējumos, tad tai ir turpmāk liegta dalība satiksmē. Tas gan, protams, neliedz kādam to vēlāk iegādāties izsolē, uzlikt uz treilera un aizvest uz valsti, kur šāds liegums nepastāv. Ja apdrošināšanas kompānija atsakās šo automašīnu remontēt, tad pienācīgā kvalitātē un atbilstoši visiem drošības kritērijiem, tas nav pa spēkam nevienam. Apdrošināšanas kompānijām ir vislielākā pirkšanas jauda tirgū," norāda Auto asociācijas valdes loceklis Ingus Rūtiņš.

Sarunu līmenī tiek spriests par vienotas sistēmas izveidi, kas neļautu šādus norakstītus auto realizēt citās ES dalībvalstīs. "Jāsaprot arī apdrošināšanas kompānijas, kuras vēlas atgūt daļu no saviem zaudējumiem un ļaut tirgot rezerves detaļas, kas avārijas rezultātā nav cietušas. Taču arī šajā gadījumā būtu jāizveido atbilstošs, sertificēts un caurskatāms process, kas garantētu, ka demontētā detaļa ir kvalitatīva un neapdraud drošību," turpina Rūtiņš.

Sarkanie karogi

Lietotu automašīnu sludinājumi satur ne tikai vērtīgu informāciju par automašīnas aprīkojumu, bet arī brīdinājuma signālus jeb tā dēvētos sarkanos karogus.

VIN numurs – katram auto ir unikāls identifikācijas numurs. Ja sludinājumā tas ir nepareizi norādīts vai slēpts, tad pārdevējs nevēlas, lai auto tiktu pārbaudīts vēstures atskaitēs.

200 000 km nobraukums – šī ir "maģiskā" kilometrāžas robeža odometrā jebkuram auto, kas ir atdzīts no Rietumeiropas. "autoDNA" atskaitēs ir skaidri redzams, ka 10 gadus veciem auto no Vācijas ir vidēji 400 000 nobrauktu kilometru. Nereti sludinājumos nobraukums vispār netiek norādīts.

Pārāk zema cena – ja piedāvājums ir pārāk labs, lai tam ticētu, tad bieži vien auto ir ar nopietnām problēmām un to ir nepieciešams ātri realizēt. Apskatot auto, pievērsiet uzmanību atstarpēm starp virsbūves detaļām. Ja tās atšķiras un nav vienmērīgas, tad auto ir bijis iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā.

Pievērsiet uzmanību dabas katastrofām ārvalstīs – ja, piemēram, Itāliju piemeklējuši lieli plūdi, tad uz Latviju pēc pāris nedēļām nonāks pirmie "slīkoņi". Tie ir auto, kurus apdrošināšanas kompānijas ir norakstījušas. Šādiem automobiļiem agrāk vai vēlāk parādīsies nopietnas problēmas ar elektrosistēmu.

Pārbaudiet informāciju par pārdevēju – ja noskatītais auto Latvijā vēl nav reģistrēts, to var iegādāties tikai pie auto tirgotāja reģistrētā tirdzniecības vietā jeb t.s. placī. Ja privātpersona piedāvā iegādāties Latvijā nereģistrētu auto, tad jūs, visticamāk, tiekat iesaistīts kādā no krāpniecības shēmām.

Ar lietotu auto ir kā ar kaķi maisā, tas nav jāpērk, akli paļaujoties uz pārdevēja sacīto. Nopirkt labu un uzticamu auto kļūst arvien grūtāk, līdz ar to informācija par tā tehnisko stāvokli ieņem arvien būtiskāku lomu pirkuma izvēlē.