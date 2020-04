Trīs ieteikumi, plānojot auto servisa vizīti papildu piesardzības apstākļos

Šobrīd veselība un drošība ir prioritāte, tādēļ ikdienas darbu veikšana prasa papildu piesardzību. Ievērojot papildu nosacījumus, dažādos apmēros katrs turpinām savu ikdienu, tostarp pārvietojamies ar automašīnām. Tādēļ vēl jo svarīgāk ir atcerēties par automašīnas uzturēšanu darba kārtībā, tostarp tehnisko apkopi, kuru nevajadzētu atlikt.

"Volkswagen" (VW) un "Audi" pārstāvji iepazīstina ar trīs ieteikumiem, kā šajā laikā plānot servisa vizīti. Rūpējoties par darbinieku un klientu drošību servisos visā Latvijā, autodīleri ieviesuši dažādus papildu procesus un risinājumus, kas arī šajā laikā var garantēt drošu nepieciešamo automašīnu apkopes veikšanu.

Plānojiet servisa vizīti attālināti, piesakoties pa tālruni vai e-pastu

Gluži kā ikdienā – pieteikt servisa vizīti visērtāk un ātrāk iespējams pa tālruni vai e-pastu. Lai arī iepriekš lielākoties servisu vizītes tika plānotas savlaicīgi un attālināti, šobrīd vēl jo svarīgāk ir minimizēt tiešo kontaktu un pārrunāt pa tālruni vai e-pastā ar servisa pārstāvi visu nepieciešamo pirms došanās uz servisu.

Klients ar servisa pārstāvi jau telefonsarunā var izrunāt, kādas ir vajadzības, lai varētu precīzi ieplānot paredzēto laiku apkopei, veicamos darbus un sagatavotu nepieciešamās rezerves daļas.

Ja vēlaties pieteikt pirmo vizīti konkrētajā servisā, tad pārliecinieties, ka servisa grāmatiņa vai informācija par iepriekš veiktajām apkopēm ir jums pieejama un varēsiet par to informēt servisa pārstāvi. Tas palīdzēs novērtēt visu nepieciešamo un jau pie servisa vizītes pieteikšanas paredzēt, kādas papildu darbības varētu būt jāveic.

Izmantojiet automašīnas bezkontakta saņemšanas un nodošanas iespēju

Ikviens atbildīgs serviss šajā laikā ir ieviesis papildu drošības pasākumus, lai garantētu darbiniekiem un klientiem drošu vidi. Autodīleru servisi seko līdzi visām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām un ir ieviesuši virkni preventīvu darbību, lai minimizētu riskus veselībai.

Autorizētajos servisos ikviena uz servisu atvestā mašīna tiek dezinficēta pirms un pēc apkopes, kā arī klientiem ir pieejama bezkontakta automašīnas nodošana un saņemšana. Pirmā iespēja paredz, ka klients var klātienē nesatikties ar servisa speciālistu un atstāt mašīnas atslēgas speciālā seifā pie servisa un automašīnu pēc apkopes servisa speciālists aizved klientam uz mājām. Otrā iespēja ir pieteikt piegādes un atdošanas servisu, kas nozīmē, ka servisa speciālists aizbrauc pakaļ automašīnai un paņem to tieši no klienta.

Ja plānotā vizīte ir neilga, protams, servisos ir iespējams arī uzgaidīt, kamēr tiek veikta apkope. Katrā no servisiem ir pieejama uzgaidāmā vieta, kurā bez piepūles iespējams ieturēt divu metru distanci. Līdz ar to nebūtu jāpavada laiks liekos pārbraucienos no un uz servisu.

Plānojiet veikt nepieciešamo apkopi un remontu reizē un vienā vietā

Nododot automašīnu autorizētā servisā, servisa speciālists pie apkopes ne tikai veic darbus, par kuriem esat vienojušies, bet arī vispārējo automobiļa standarta drošības elementu pārbaudi riepām, bremzēm, tostarp kopējo tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu. Veicot standarta regulāro apkopi, katram automašīnas modelim pie konkrēta nobraukuma ir speciāls darbu saraksts, kādas darbības un funkcijas mašīnai ir jāpārbauda.

Attiecīgi jau pirms automašīnas saņemšanas servisa speciālists sazinās ar klientu attālināti un informē, ja un kad ir nepieciešams veikt citus remonta darbus. Ja ir iespējams šīs nepilnības novērst uzreiz, tad tas tiek īstenots, tiklīdz tiek saņemta klienta piekrišana. Papildu tam vairākos autorizētajos servisos ir iespējams izmantot aplikāciju, caur kuru serviss var nosūtīt video informāciju klientam par nepieciešamajiem papildu remontdarbiem.

Papildu tam vērts atcerēties, ka, apkopi veicot autorizētā servisā, ir iespējams iegūt dažādas priekšrocības, piemēram, papildu mobilitātes garantiju jeb tehniskā palīdzība uz ceļa līdz pat nākamajai apkopei. Tas nozīmē, ja mašīnai rodas tehniskas problēmas, tiek nodrošināta tehniskā palīdzība uz vietas vai transportēšana uz tuvāko markas servisu.

Lai arī šķiet, ka speciālista rekomendācijas nereti var pagaidīt, tomēr ieteicams plānot pēc iespējas visus veicamos darbus vienā reizē. Šāda rūpīga darbības plānošana ir drošāka, kā arī palīdz taupīt laiku un minimizē iespēju, ka serviss būs jāapmeklē atkārtoti tuvākajā laikā. Servisa konsultants noteikti informēs par darbiem, kurus nepieciešams veikt steidzami un kuri nav tieši saistīti ar jūsu drošību un tos var veikt arī nākamajā apmeklējuma reizē.

Papildu tam, piemēram, šajā gadalaikā aktuāli būtu arī apvienot servisa vizīti ar sezonas riepu nomaiņu, kā arī riteņu ģeometrijas regulēšanu. Abas šīs darbības ir svarīgas, lai saglabātu riepu kvalitāti ilgtermiņā. Protams, riepas nolietojas, bet ievērojot regulāru to nomaiņu, kas apvienota ar ģeometrijas regulēšanu, tiek nodrošināta vienmērīgāka riepu nodilšana, pagarinot to lietošanas mūžu. Pēc riepu nomaiņas servisa speciālists arī informēs, vai nomainītās riepas būs derīgas arī nākamajai sezonai un sniegs ieteikumus jaunu riepu iegādei.