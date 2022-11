Trīs padomi, kā izvēlēties riepas ziemas sezonai

Tuvojas riepu mainīšanas obligātais termiņš – no 1.decembra līdz 1.martam pa Latvijas ceļiem var pārvietoties tikai ziemas vai vissezonas riepu īpašnieki, taču labāk neatlikt to nomaiņu uz pēdējo brīdi un "pāraut" automašīnu, kamēr autoservisos nav izveidojušās garas rindas.

Kuras riepas – vissezonas vai ziemas – ir ieteicamākas, kā tās izvēlēties, īpaši runājot par lietotām, stāsta Jānis Vīndedzis, lietoto automašīnu tirgotāja "Longo Latvija" pārdošanas nodaļas vadītājs.

Vissezonas vai universālās riepas. Pēdējā laikā šis riepu veids ir vispopulārākais, jo Latvijā ziemas pēdējos gados ir bijušas bez liela sala un sniega. Autobraucējiem patīk arī tas, ka nav vajadzības divas reizes gadā mainīt riepas, tātad – var ietaupīt.

"Taču tās būs piemērotas braucējiem, kas ziemā lielākoties pārvietojas pa pilsētu, kur ielas tiek tīrītas, un nebrauc lielus attālumus. Proti, vissezonas riepas vairāk līdzinās vasaras, nekā ziemas gumijai, tādēļ to saķere ar ceļu melnā ledus vai izteikta slapjdraņķa gadījumā nav nevainojama. Ja bieži braucat ārpus pilsētas, tad viennozīmīgi ir jāizvēlas ziemas riepas," skaidro Vīndedzis.

Eksperts uzsver, ka daudzi kļūdaini uzskata, ka ar marķējumu "M+S" (Mud + Snow) apzīmē vissezonas riepas, taču tā nav. Ja vēlaties nopirkt vissezonas, tad meklējiet riepas ar marķējumu AW (Any weather), AS (All seasons), "4S", "All terrain" vai "Tout Terrain".

Riepas ar radzēm nodrošina ļoti labu saķeri ar ceļu apledojuma, slapjdraņķa un sniega gadījumos, un lieliski derēs tiem, kas pārvietojas ne tikai pilsētā, bet arī ārpus tās robežām. Šādas riepas pret vasaras būs jānomaina līdz 1.maijam, taču ziemā tās būs teicami partneri un palīdzēs izvairīties no ceļu satiksmes negadījumiem.

Kad ir pienācis brīdis mainīt vecās riepas? Nekas nav mūžīgs, un arī riepām ir derīguma termiņš pat tad, ja jūsu automašīna biežāk stāv, nekā pārvietojas pa valsts ceļiem. Nav pareizi uzskatīt, ka gadījumā, ja protektors vēl nav izdilis, tad riepas var kalpot gan desmit, gan piecpadsmit gadus.

"Pirmais kritērijs, protams, ir protektora dziļums – tam jābūt vismaz četri milimetri. Ja nolietojums būs lielāks, jūs riskējat ne tikai iekļūt satiksmes negadījumā, bet arī nesaņemt kompensāciju no apdrošinātāja, jo šis aspekts noteikti tiks pārbaudīts. Tādēļ iesaku pievērst uzmanību riepu izgatavošanas datumam. Šim nolūkam to ārpusē atrodiet četrus ciparus – pirmie divi apzīmē nedēļu, bet otrie – gadu. Piemēram, skaitlis 5021 nozīmē, ka riepas ir ražotas 2021. gada 50. nedēļā. Šis padoms jums palīdzēs, arī pērkot lietotas riepas," iesaka lietoto automašīnu tirgotāja pārstāvis.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem riepas ir jānomaina līdz 1.decembrim, taču vasaras riepām jau pie temperatūras, kas ir zemāka par desmit grādiem, saķere ar ceļu pasliktinās – bremzēšanas ceļš kļūst garāks, palielinās izslīdēšanas risks. Tādēļ novembris ir īstais brīdis domāt par riepu maiņu, turklāt, ieplānojot šo pasākumu mēneša sākumā, vēl var izvairīties no garām rindām servisos.

Ja lietotas, tad kam jāpievērš uzmanību? Lietotu riepu iegāde ir budžeta risinājums, taču vienlaikus tā saistās ar zināmiem riskiem. Ļoti bieži "ielāpi" un deformētā forma ir redzama tikai tad, kad riepas tiek montētas.

Izvēloties lietotas riepas, pievērsiet uzmanību protektoriem, kopējam nolietojumam, kā arī ražošanas datumam – ja tās ir aptuveni piecus gadus (vai vairāk) vecas, tad labāk atteikties no šī pirkuma, jo, kā zināms, skopais maksā divreiz, bet šajā gadījumā ietaupījuma cena var būt ne tikai nauda, bet arī satiksmes drošība.