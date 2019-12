Tūnberga un dzelzceļa kompānija skaidrojas par pozēšanu uz vilciena grīdas ar pirmās klases biļeti

Kur ir 16 gadus vecā zviedru vides aktīviste Grēta Tūnberga, tur neiztiek bez skandāla. Sestdien Tūnberga savos soctīklos publicēja aizkustinošu bildīti, kā viņa Vācijā sēž uz vilciena grīdas, apkrāvusies ar koferiem. Tomēr dzelzceļa kompānija "Deutsche Bahn" Grētai "Twitter" soctīklā atgādināja, ka viņai bija pirmās klases biļete un ceļojuma laikā viņa tika apkalpota pirmās klases sēdeklī.

"Ceļoju ar pārpildītiem vilcieniem caur Vāciju. Beidzot esmu ceļā uz mājām!" sestdien, 14. decembrī, Tūnberga rakstīja savos soctīklu profilos, pievienojot fotogrāfiju, kur viņa redzama vilcienā, sēžam uz vagona grīdas.

Sākotnēji "Deutsche Bahn" atvainojās Tūnbergai par sagādātajām neērtībām, "Twitter" portālā atbildot ar "turpinām smagi strādāt pie vilciena sastāvu palielināšanas, papildu sēdvietu ierīkošanas un jauniem maršrutiem".

Tomēr nākamajā dienā dzelzceļa kompānija, pārbaudījusi pasažieru informāciju, nāca klajā ar jaunu paziņojumu: "Būtu bijis jaukāk, ja saviem sekotājiem pastāstītu, cik draudzīgi un prasmīgi mūsu komanda tevi apkalpoja tavā pirmās klases sēdeklī".

"Deutsche Bahn" atklāja, ka Tūnbergai bija pirmās klases biļetes no Kaseles līdz Hamburgai, kamēr viņu pavadošā svīta ar pirmās klases biļetēm ceļoja jau no Frankfurtes.

Tūnberga atbildi parādā nepalika un apgalvoja, ka reiss no Bāzeles tika atcelts, tādēļ divos nākamajos vilcienos viņa sēdējusi uz grīdas, bet sēdvietu ieguvusi tikai pēc Getingenes (pilsēta Vācijas vidienē). "Tā, protams, nav problēma, un ne mirkli neapgalvoju, ka tā būtu bijusi problēma. Pārpildīti vilcieni ir laba zīme tam, ka pieprasījums ceļošanai ar vilcienu ir augsts!" raksta Grēta.

Tūnberga šobrīd dodas atpakaļ uz mājām Zviedrijā, lai svinētu Ziemassvētkus. Iepriekšējās divas nedēļas Tūnberga pavadīja ANO klimata konferencē (COP25) Madridē, bet piektdien, 13. decembrī, ieradās Itālijas pilsētā Turīnā aizvadīt iknedēļas piektdienas skolas streiku, pievēršot uzmanību globālajām klimata pārmaiņām.

16 gadus vecā zviedru vides aktīviste, ceļojot pa pasauli, izvēlas tikai, pēc pašas domām, ekoloģisku transportu – pa sauszemi viņa pārvietojas ar elektriskajiem vilcieniem un elektromobiļiem, bet okeānu šķērso ar buru jahtām, piemirstot vienīgi piebilst, ka tām ir arī dīzeļmotors.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!