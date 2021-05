Turaidā sāks pārbūvēt ceļu; brīdina par lēnāku satiksmi

11. maijā Turaidā tiks sākta valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums posma (P8) posmā no Turaidas līdz krustojumam ar Cēsu ielu, izņemot Gaujas tiltu, pārbūve, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi".

Pagaidām būvdarbu posmā satiksme tiks atļauta pa abām braukšanas joslām un regulēta ar pagaidu ceļazīmēm un pārvietojamiem ceļa zīmju vairogiem.

Par tālākajām satiksmes organizācijas izmaiņām uzņēmums sola ziņot atsevišķi.

Kopumā būvdarbi uz ceļa braucamās daļas tiks organizēti trīs posmos, taču sāksies gandrīz vienlaicīgi un ar satiksmes ierobežojumiem būs jārēķinās, šķērsojot visu būvdarbu zonu. Satiksmi regulēs ar luksoforiem, būvdarbiem pamīšus notiekot vienā vai otrā ceļa joslā.

Izstrādājot satiksmes organizāciju, ņemts vērā fakts, ka stāvā ceļa reljefa dēļ atsevišķās vietās varētu būt problemātiska automašīnu braukšanas uzsākšana, iedegoties luksofora zaļajam signālam. Tāpēc autovadītāji tiek lūgti īpaši uzmanīgi iepazīties ar satiksmes organizācijas shēmām, norādēm un ceļazīmēm pirms ceļa krustojuma ar autoceļu Turaida–Ragana (P7).

Lai turpinātu ceļu taisni virzienā no Turaidas uz Inciemu, automašīnu plūsma tiks novirzīta no ceļa P8 uz P7, kur esošais stāvlaukums būs pielāgots apgriešanās manevram, bet satiksme tālāk organizēta ar luksoforu.

Būvprojekta ietvaros paredzēts pārbūvēt esošo ceļa konstrukciju un veikt pilnu segas pārbūvi, izbūvējot salturīgo slāni, pamatus un ieklājot asfaltbetonu. Apgaismota gājēju ietve tiks izbūvēta Turaidas nogāzē līdz esošajai gājēju takai pie Gūtmaņa alas, kā arī Siguldas nogāzē līdz Gaujas tiltam.

Tāpat tiks izbūvēta drenāžas un lietusūdeņu kanalizācijas sistēmas, lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa konstrukcijas un nogāžu eroziju. Apzinoties, ka objekts atrodas Gaujas senlejā, kas ir viena no vietām Latvijā, kur visaktīvāk norisinās mūsdienu ģeodinamiskie procesi, būvdarbu laikā tiks veikts Turaidas nogāzes ģeo-monitorings. Tas nepieciešams, lai pēc iespējas izvairītos no nogāzes noslīdeņu riska.

Sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu un Krimuldas novada pašvaldību, plānots sakārtot arī autoceļa P7 pieslēguma zonu autoceļam P8.

Darbus par līgumcenu 4 miljoni eiro (ar PVN) veiks CBF SIA "Binders" un tos plānots pabeigt 2022. gada vasarā. Projekta autors ir SIA "Projekts 3".