UAZ iekaro ASV tirgu – negaidīti liels pieprasījums pēc krievu lētajiem apvidniekiem

Uļjanovskas autorūpnīcas (UAZ) apvidus automobiļi kļuvuši par pirmo oficiāli ASV tirgū pārstāvēto Krievijā ražoto automobili. Un tas radījis neparedzēti lielu ieprasījumu – pirmajās 24 stundās kopš UAZ apvidnieku tirdzniecības uzsākšanas Losandželosā tika noslēgti līgumi ar klientiem kopumā par 3,8 miljoniem ASV dolāru (3,4 miljoniem eiro).

UAZ apvidnieku debija Ziemeļamerikā notika 18. novembrī, kur tas tiks piedāvāts nevis ar UAZ, bet "Bremach" marku. Pagaidām ASV tirgū ar jauno "Bremach" marku tiek piedāvāts viens modelis – Krievijā ar "UAZ Patriot" nosaukumu tirgotais modelis, bet vēlāk plānots piedāvāt arī tā pikapa versiju. Amerikāņu uzmanību tas pievērsis ne tikai kā pirmais oficiāli pieejamais Krievijā ražotais automobilis, bet tam ir arī nepārspēta cena un diezgan garš garantijas periods.

Standarta versijā "Bremach 4x4" ar automātisko pārnesumkārbu un diezgan bagātīgu komplektācijas līmeni, kas "UAZ Patriot" dzimtajā tirgū pazīstama ar "Lukss premium" nosaukumu. ASV šāds automobilis tiek piedāvāts par 26,4 tūkstošiem dolāru (23,6 tūkstoši eiro), bet visi tā potenciālie konkurenti ir dārgāki.

Piemēram, "Ford Bronco" maksā no 28,5 tūkstošiem dolāru, bet "Jeep Wrangler" – no 29,1 tūkstoša dolāru. Tomēr abi ASV ražotie apvidnieki par to cenu ir daudz pieticīgākā komplektācijā – divdurvju versijā ar auduma jumtu un manuālo pārnesumkārbu.

Vēl viens UAZ trumpis Amerikā ir pagarinātā garantija – "Bremach 4x4" apvidniekiem ir piecu gadu vai 97 tūkstošu kilometru rūpnīcas garantija.

Lai arī pārzīmolotais "UAZ Patriot" ir viens no vislabākajiem cenas un ieguvuma attiecībā ASV vidējā izmēra apvidnieku segmentā, prieki par tā realizācijas apjomiem ir pāragri. "Bremach 4x4" vēl nav sertificēts ASV tirgum, un importētājam vēl nav izveidots dīleru tīkls, bet pirmās piegādes sola sākt 2022. gadā, nekonkretizējot mēnesi. Ņemot vērā, ka "Bremach 4x4" ir aprīkots ar to pašu veco UAZ benzīna dzinēju (ZMZ ražotais 150 ZS agregāts), nav izslēgts, ka tam radīsies problēmas ar ekoloģisko normu izpildi.

Turklāt arī paša UAZ perspektīvas nav visai spožas – šomēnes autoražotājs apstiprināja visu jauno projektu slēgšanu, bet nozares speciālisti lēš, ka UAZ tiek gatavots pārdošanai kādam ārvalstu investoram vai arī pat pilnīgai slēgšanai.